سعر Juggernaut اليوم

السعر المباشر لمشروع Juggernaut (JGN) اليوم هو $ 0.00155569، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JGN الحالي إلى USD هو $ 0.00155569 لكل JGN.

يحتل Juggernaut حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 226,074، مع عرض متداول قدره 100.21M JGN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JGN بين $ 0.00155507 (أدنى) و$ 0.00156665 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.83، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JGN بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 167.76.

معلومات سوق Juggernaut (JGN)

القيمة السوقية $ 226.07K$ 226.07K $ 226.07K الحجم (24 ساعة) $ 167.76$ 167.76 $ 167.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 233.36K$ 233.36K $ 233.36K إمداد دورة التداول 100.21M 100.21M 100.21M إجمالي العرض 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Juggernaut هي $ 226.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 167.76. العرض المتداول لـ JGN يبلغ 100.21M، مع إجمالي عرض 150000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 233.36K.