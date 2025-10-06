سعر Apple xStock المباشر اليوم هو 269.82 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AAPLX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AAPLX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Apple xStock المباشر اليوم هو 269.82 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AAPLX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AAPLX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Apple xStock

Apple xStock السعر(AAPLX)

السعر المباشر لـ 1 AAPLX إلى USD:

$269.83
$269.83$269.83
+0.33%1D
USD
مخطط أسعار Apple xStock (AAPLX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:33 (UTC+8)

معلومات سعر Apple xStock (AAPLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 268
$ 268$ 268
24 ساعة منخفض
$ 270.32
$ 270.32$ 270.32
24 ساعة مرتفع

$ 268
$ 268$ 268

$ 270.32
$ 270.32$ 270.32

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.19%

+0.33%

+2.56%

+2.56%

سعر Apple xStock (AAPLX) في الوقت الحقيقي هو $ 269.82. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AAPLX بين أدنى سعر $ 268 وأعلى سعر $ 270.32، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAAPLX على الإطلاق هو $ 218.05582778461107، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 204.46269321696604.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AAPLX +0.19% على مدار الساعة الماضية، +0.33% على مدار 24 ساعة، و +2.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 69.22K
$ 69.22K$ 69.22K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Apple xStock هي $ 1.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 69.22K. العرض المتداول لـ AAPLX يبلغ 6.00K، مع إجمالي عرض 8999.85946485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.

سجل سعر Apple xStock (AAPLX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Apple xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.8875+0.33%
30 يوم$ +14.56+5.70%
60 يوم$ +39.12+16.95%
90 يوم$ +62.38+30.07%
تغير سعر Apple xStock اليوم

سجل اليوم AAPLX تغيرًا $ +0.8875 (+0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Apple xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +14.56 (+5.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Apple xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AAPLX تغييرًا في $ +39.12 (+16.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Apple xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +62.38 (+30.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Apple xStock (AAPLX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Apple xStock.

ما هو Apple xStock ( AAPLX )

Apple xStock (AAPLx) هي شهادة تتبع تُصدر كعملات Solana SPL وERC-20. تتتبع AAPLx سعر سهم Apple Inc. (الأصل). صُممت AAPLx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر سهم Apple Inc.، مع الحفاظ على مزايا تقنية بلوكتشين.

متوفر Apple xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Apple xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AAPLXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Apple xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Apple xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Apple xStock (USD)

كم ستكون قيمة Apple xStock (AAPLX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Apple xStock (AAPLX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Apple xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Apple xStock!

توكنوميكس Apple xStock (AAPLX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Apple xStock (AAPLX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AAPLX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Apple xStock ( AAPLX )

هل تبحث عن كيفية شراء Apple xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Apple xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AAPLX إلى العملات المحلية

1 Apple xStock (AAPLX) إلى VND
7,100,313.3
1 Apple xStock (AAPLX) إلى AUD
A$407.4282
1 Apple xStock (AAPLX) إلى GBP
202.365
1 Apple xStock (AAPLX) إلى EUR
229.347
1 Apple xStock (AAPLX) إلى USD
$269.82
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MYR
RM1,130.5458
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TRY
11,318.949
1 Apple xStock (AAPLX) إلى JPY
¥41,012.64
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ARS
ARS$397,377.405
1 Apple xStock (AAPLX) إلى RUB
21,380.5368
1 Apple xStock (AAPLX) إلى INR
23,819.7096
1 Apple xStock (AAPLX) إلى IDR
Rp4,496,998.2012
1 Apple xStock (AAPLX) إلى PHP
15,851.925
1 Apple xStock (AAPLX) إلى EGP
￡E.12,786.7698
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BRL
R$1,443.537
1 Apple xStock (AAPLX) إلى CAD
C$375.0498
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BDT
33,031.3644
1 Apple xStock (AAPLX) إلى NGN
392,749.992
1 Apple xStock (AAPLX) إلى COP
$1,041,775.02
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ZAR
R.4,627.413
1 Apple xStock (AAPLX) إلى UAH
11,362.1202
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TZS
T.Sh.664,580.151
1 Apple xStock (AAPLX) إلى VES
Bs58,550.94
1 Apple xStock (AAPLX) إلى CLP
$253,900.62
1 Apple xStock (AAPLX) إلى PKR
Rs76,499.3664
1 Apple xStock (AAPLX) إلى KZT
143,978.6502
1 Apple xStock (AAPLX) إلى THB
฿8,728.677
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TWD
NT$8,251.0956
1 Apple xStock (AAPLX) إلى AED
د.إ990.2394
1 Apple xStock (AAPLX) إلى CHF
Fr213.1578
1 Apple xStock (AAPLX) إلى HKD
HK$2,096.5014
1 Apple xStock (AAPLX) إلى AMD
֏103,378.8348
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MAD
.د.م2,490.4386
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MXN
$4,975.4808
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SAR
ريال1,011.825
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ETB
Br40,923.5994
1 Apple xStock (AAPLX) إلى KES
KSh34,858.0458
1 Apple xStock (AAPLX) إلى JOD
د.أ191.30238
1 Apple xStock (AAPLX) إلى PLN
979.4466
1 Apple xStock (AAPLX) إلى RON
лв1,179.1134
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SEK
kr2,533.6098
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BGN
лв453.2976
1 Apple xStock (AAPLX) إلى HUF
Ft90,119.88
1 Apple xStock (AAPLX) إلى CZK
5,639.238
1 Apple xStock (AAPLX) إلى KWD
د.ك82.56492
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ILS
876.915
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BOB
Bs1,864.4562
1 Apple xStock (AAPLX) إلى AZN
458.694
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TJS
SM2,493.1368
1 Apple xStock (AAPLX) إلى GEL
733.9104
1 Apple xStock (AAPLX) إلى AOA
Kz245,959.8174
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BHD
.د.ب101.45232
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BMD
$269.82
1 Apple xStock (AAPLX) إلى DKK
kr1,732.2444
1 Apple xStock (AAPLX) إلى HNL
L7,107.0588
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MUR
12,279.5082
1 Apple xStock (AAPLX) إلى NAD
$4,659.7914
1 Apple xStock (AAPLX) إلى NOK
kr2,695.5018
1 Apple xStock (AAPLX) إلى NZD
$464.0904
1 Apple xStock (AAPLX) إلى PAB
B/.269.82
1 Apple xStock (AAPLX) إلى PGK
K1,135.9422
1 Apple xStock (AAPLX) إلى QAR
ر.ق982.1448
1 Apple xStock (AAPLX) إلى RSD
дин.27,187.0632
1 Apple xStock (AAPLX) إلى UZS
soʻm3,250,842.6258
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ALL
L22,413.9474
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ANG
ƒ482.9778
1 Apple xStock (AAPLX) إلى AWG
ƒ485.676
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BBD
$539.64
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BAM
KM450.5994
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BIF
Fr795,699.18
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BND
$348.0678
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BSD
$269.82
1 Apple xStock (AAPLX) إلى JMD
$43,300.7136
1 Apple xStock (AAPLX) إلى KHR
1,087,981.695
1 Apple xStock (AAPLX) إلى KMF
Fr113,594.22
1 Apple xStock (AAPLX) إلى LAK
5,865,652.0566
1 Apple xStock (AAPLX) إلى LKR
රු82,184.4738
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MDL
L4,586.94
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MGA
Ar1,204,552.0296
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MOP
P2,161.2582
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MVR
4,128.246
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MWK
MK468,437.2002
1 Apple xStock (AAPLX) إلى MZN
MT17,241.498
1 Apple xStock (AAPLX) إلى NPR
रु38,125.566
1 Apple xStock (AAPLX) إلى PYG
1,913,563.44
1 Apple xStock (AAPLX) إلى RWF
Fr392,048.46
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SBD
$2,217.9204
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SCR
3,861.1242
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SRD
$10,668.6828
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SVC
$2,360.925
1 Apple xStock (AAPLX) إلى SZL
L4,659.7914
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TMT
m944.37
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TND
د.ت792.19152
1 Apple xStock (AAPLX) إلى TTD
$1,832.0778
1 Apple xStock (AAPLX) إلى UGX
Sh940,052.88
1 Apple xStock (AAPLX) إلى XAF
Fr152,178.48
1 Apple xStock (AAPLX) إلى XCD
$728.514
1 Apple xStock (AAPLX) إلى XOF
Fr152,178.48
1 Apple xStock (AAPLX) إلى XPF
Fr27,521.64
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BWP
P3,839.5386
1 Apple xStock (AAPLX) إلى BZD
$542.3382
1 Apple xStock (AAPLX) إلى CVE
$25,543.8594
1 Apple xStock (AAPLX) إلى DJF
Fr48,027.96
1 Apple xStock (AAPLX) إلى DOP
$17,284.6692
1 Apple xStock (AAPLX) إلى DZD
د.ج35,049.618
1 Apple xStock (AAPLX) إلى FJD
$607.095
1 Apple xStock (AAPLX) إلى GNF
Fr2,346,084.9
1 Apple xStock (AAPLX) إلى GTQ
Q2,066.8212
1 Apple xStock (AAPLX) إلى GYD
$56,505.7044
1 Apple xStock (AAPLX) إلى ISK
kr33,187.86

Apple xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Apple xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Apple xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Apple xStock

كم يساوي Apple xStock (AAPLX) اليوم؟
سعر AAPLX المباشر في USD هو USD 269.82، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AAPLX إلى USD الحالي؟
سعر AAPLX إلى USD الحالي هو $ 269.82. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Apple xStock ؟
القيمة السوقية لعملة AAPLX هي $ 1.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AAPLX؟
العرض المتداول لتوكن AAPLX هو 6.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AAPLX؟
حقق AAPLX سعرًا قياسيًا قدره 218.05582778461107 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AAPLX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 204.46269321696604 AAPLX.
ما هو حجم تداول AAPLX؟
حجم تداول AAPLX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 69.22K USD.
هل سترتفع AAPLX هذا العام؟
قد يرتفع AAPLX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AAPLX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:33 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

حاسبة AAPLX إلى USD

المبلغ

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 269.82 USD

تداول AAPLX

/USDTAAPLX
$269.83
$269.83$269.83
+0.31%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

