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Nil Token السعر(NIL)

USD

مخطط أسعار Nil Token (NIL) المباشر

$0.3949
$0.3949$0.3949
-8.09%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول NIL

السعر الحالي لـ Nil Token (NIL) اليوم هو 0.3947 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 77.03M USD. يتم تحديث سعر من NIL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Nil Token:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 6.12M USD
- تغير سعر Nil Token خلال اليوم هو -8.09%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 195.15M USD

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NIL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Nil Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.034759-8.09%
30 يوم$ +0.2947+294.70%
60 يوم$ +0.2947+294.70%
90 يوم$ +0.2947+294.70%
تغير سعر Nil Token اليوم

سجل اليوم NIL تغيرًا $ -0.034759 (-8.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nil Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.2947 (+294.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nil Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NIL تغييرًا في $ +0.2947 (+294.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nil Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2947 (+294.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

NIL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Nil Token: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.3792
$ 0.3792$ 0.3792

$ 0.4617
$ 0.4617$ 0.4617

$ 2.8799
$ 2.8799$ 2.8799

+0.43%

-8.09%

-11.80%

NIL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 77.03M
$ 77.03M$ 77.03M

$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M

195.15M
195.15M 195.15M

ما هو Nil Token ( NIL )

إن Nillion هي شبكة لا تتطلب أذونات، تُعيد تعريف التخزين والحساب اللامركزي الآمن للبيانات للذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل. تُتيح الشبكة للذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل إمكانيةً جديدةً لتخزين ومعالجة البيانات دون رؤيتها، مما يُتيح مساحةً كبيرةً للعمل. تُتيح هذه الأدوات للمطورين بناء تطبيقات بيانات خاصة.

متوفر Nil Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Nil Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NILلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Nil Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Nil Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Nil Token

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Nil Token، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NIL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNil Token.

سجل أسعار Nil Token

يوفر تتبع مسار سعر NIL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NIL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Nil Token.

كيفية شراء Nil Token ( NIL )

هل تبحث عن كيفية شراء Nil Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Nil Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NIL إلى العملات المحلية

1 NIL إلى VND
10,120.5027
1 NIL إلى AUD
A$0.623626
1 NIL إلى GBP
0.299972
1 NIL إلى EUR
0.343389
1 NIL إلى USD
$0.3947
1 NIL إلى MYR
RM1.744574
1 NIL إلى TRY
15.002547
1 NIL إلى JPY
¥56.335531
1 NIL إلى RUB
33.450825
1 NIL إلى INR
33.928412
1 NIL إلى IDR
Rp6,578.330702
1 NIL إلى KRW
563.856579
1 NIL إلى PHP
22.568946
1 NIL إلى EGP
￡E.20.232322
1 NIL إلى BRL
R$2.312942
1 NIL إلى CAD
C$0.544686
1 NIL إلى BDT
47.857375
1 NIL إلى NGN
627.501954
1 NIL إلى UAH
16.305057
1 NIL إلى VES
Bs28.0237
1 NIL إلى PKR
Rs110.433113
1 NIL إلى KZT
203.554684
1 NIL إلى THB
฿13.22245
1 NIL إلى TWD
NT$12.776439
1 NIL إلى AED
د.إ1.448549
1 NIL إلى CHF
Fr0.319707
1 NIL إلى HKD
HK$3.058925
1 NIL إلى MAD
.د.م3.662816
1 NIL إلى MXN
$8.004516

Nil Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Nil Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Nil Token الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

NIL
USD

1 NIL = 0.3947 USD

تداول

USDTNIL
$0.3947
$0.3947$0.3947
-13.60%

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