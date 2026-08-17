سعر Robinhood Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Robinhood Dog (BRODIE) اليوم هو $ 0.0009347، مع تغير بنسبة 12.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRODIE الحالي إلى USD هو $ 0.0009347 لكل BRODIE.

يحتل Robinhood Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BRODIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRODIE بين $ 0.0008687 (أدنى) و$ 0.0012241 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BRODIE بمقدار +3.31% خلال الساعة الماضية و+34.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.98K.

معلومات سوق Robinhood Dog (BRODIE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 62.98K$ 62.98K $ 62.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 934.70K$ 934.70K $ 934.70K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Robinhood Dog هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.98K. العرض المتداول لـ BRODIE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 934.70K.