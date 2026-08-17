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سعر Infinex المباشر اليوم هو 0.00826 USD. القيمة السوقية لـ INX هي 16,472,918 USD. تابع تحديثات أسعار INX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Infinex المباشر اليوم هو 0.00826 USD. القيمة السوقية لـ INX هي 16,472,918 USD. تابع تحديثات أسعار INX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن INX

معلومات سعر INX

ما هو INX

الوثيقة البيضاء لـ INX

الموقع الرسمي لـ INX

اقتصاد توكن INX

توقعات سعر INX

سجل INX

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سعر Infinex (INX)

السعر المباشر لـ 1 INX إلى USD:

$0.008265
$0.008265$0.008265
+2.02%1D
USD
مخطط أسعار Infinex (INX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:35:34 (UTC+8)

سعر Infinex اليوم

السعر المباشر لمشروع Infinex (INX) اليوم هو $ 0.00826، مع تغير بنسبة 2.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INX الحالي إلى USD هو $ 0.00826 لكل INX.

يحتل Infinex حاليًا المرتبة #809 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.47M، مع عرض متداول قدره 1.99B INX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INX بين $ 0.007831 (أدنى) و$ 0.008345 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02940886191770651، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00637147196628408.

على المدى القصير، تحرك INX بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و+1.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 87.86K.

معلومات سوق Infinex (INX)

No.809

$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M

$ 87.86K
$ 87.86K$ 87.86K

$ 82.60M
$ 82.60M$ 82.60M

1.99B
1.99B 1.99B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.94%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Infinex هي $ 16.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 87.86K. العرض المتداول لـ INX يبلغ 1.99B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.60M.

سجل سعر Infinex بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.007831
$ 0.007831$ 0.007831
24 ساعة منخفض
$ 0.008345
$ 0.008345$ 0.008345
24 ساعة مرتفع

$ 0.007831
$ 0.007831$ 0.007831

$ 0.008345
$ 0.008345$ 0.008345

$ 0.02940886191770651
$ 0.02940886191770651$ 0.02940886191770651

$ 0.00637147196628408
$ 0.00637147196628408$ 0.00637147196628408

-0.47%

+2.02%

+1.91%

+1.91%

سجل سعر Infinex (INX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Infinex لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00016365+2.02%
30 يوم$ +0.001747+26.82%
60 يوم$ +0.000155+1.91%
90 يوم$ -0.00119-12.60%
تغير سعر Infinex اليوم

سجل اليوم INX تغيرًا $ +0.00016365 (+2.02%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Infinex لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001747 (+26.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Infinex لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد INX تغييرًا في $ +0.000155 (+1.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Infinex لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00119 (-12.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Infinex (INX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Infinex.

تحليل Infinex

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Infinex الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Infinex اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق INX: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

INX_USDT يتحرك فوق مركز 0.00819 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يتواجد بين محور S1 ومحور R1. نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيبًا صعوديًا، كما أن مؤشر MACD شكل نموذج تقاطع ذهبي، مع اتساق اتجاه المؤشرين السريع والبطيء. مؤشر RSI يقع في المنطقة المحايدة، ولم تظهر أي انحرافات متطرفة في قوة الزخم. معدل التقلبات يبقى ضمن مستوياته الطبيعية، بينما تميل القوة الشرائية إلى الهيمنة قليلًا، فيما لم يتم بعد تحرير الضغط البيعي بشكل كامل. يُعد المستوى 0.00802 دعمًا قريبًا، يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.5%. أما المقاومة القريبة فتقع عند 0.00832، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2%. وبالنسبة للمستويات البعيدة، فإن 0.00789 و0.00849 يمثلان نقاط مرجعية مهمة. الفواصل بين هذه المستويات مناسبة، مما يشير إلى أن السوق يعيش حالة من التذبذب ضمن نطاق ضيق. يخوض الطرفان (الشراء والبيع) معركةً حول هذه المستويات، ويحتاج كسر السعر إلى تزامن مع حجم تداول مناسب. حالياً، لا يوجد زخم واضح يدفع السعر نحو اتجاه واحد، لذا ينبغي للمتداولين مراقبة تحركات الأسعار حول هذه المحاور بعناية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Infinex؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Infinex (INX):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين
4. مراحل التطوير والتحديثات التقنية
5. إعلانات الشراكات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع DeFi
7. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة
8. المنافسة من المنصات المماثلة
9. العوامل الاقتصادية الكلية
10. ديناميات العرض واقتصاديات الرمز.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Infinex اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Infinex (INX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Infinex

Infinex (INX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف INX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرInfinex (INX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Infinex نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Infinex الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار INX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Infinex.

كيفية شراء واستثمار Infinex في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Infinex؟ شراء INX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Infinex. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Infinex (INX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Infinex فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Infinex (INX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Infinex

يسمح لك امتلاك Infinex بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Infinex ( INX )

مشروع Infinex هو محفظة غير احتجازية، مدعومة بتقنية Turnkey. إن Turnkey هي حل لإدارة المفاتيح، طوّره الفريق الذي طوّر منصة Coinbase Custody. تستخدم Infinex مفاتيح المرور للوصول إلى الحساب والتحكم فيه. يضمن الانتشار المتزايد لمفاتيح المرور في مختلف جوانب النظام التقني أن منصة الحفظ الذاتي القائمة على مفاتيح المرور تُحسّن تجربة المستخدم لمعظم المستخدمين. تتكون Infinex من عدة واجهات، تعمل معًا لتلبية احتياجات المستخدم وتحسين تجربة السلسلة. وقد استمر تطوير Infinex على مدار العامين الماضيين، بقيادة Kain Warwick، مؤسس Synthetix.

Infinex المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Infinex، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Infinex الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Infinex

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:35:34 (UTC+8)

تحديثات Infinex (INX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع INX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود INX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Infinex (INX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Infinex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTINX
$0.008265
$0.008265$0.008265
+1.99%
10.83M (USDT)

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