سعر Infinex اليوم

السعر المباشر لمشروع Infinex (INX) اليوم هو $ 0.00826، مع تغير بنسبة 2.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INX الحالي إلى USD هو $ 0.00826 لكل INX.

يحتل Infinex حاليًا المرتبة #809 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.47M، مع عرض متداول قدره 1.99B INX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INX بين $ 0.007831 (أدنى) و$ 0.008345 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02940886191770651، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00637147196628408.

على المدى القصير، تحرك INX بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و+1.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 87.86K.

معلومات سوق Infinex (INX)

التصنيف No.809 القيمة السوقية $ 16.47M$ 16.47M $ 16.47M الحجم (24 ساعة) $ 87.86K$ 87.86K $ 87.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.60M$ 82.60M $ 82.60M إمداد دورة التداول 1.99B 1.99B 1.99B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 19.94% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Infinex هي $ 16.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 87.86K. العرض المتداول لـ INX يبلغ 1.99B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.60M.