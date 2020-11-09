سعر CONFLUX اليوم

السعر المباشر لمشروع CONFLUX (CFX) اليوم هو $ 0.04286، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CFX الحالي إلى USD هو $ 0.04286 لكل CFX.

يحتل CONFLUX حاليًا المرتبة #122 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 223.58M، مع عرض متداول قدره 5.22B CFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CFX بين $ 0.04124 (أدنى) و$ 0.04317 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.70377503، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02190913690657502.

على المدى القصير، تحرك CFX بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.77K.

معلومات سوق CONFLUX (CFX)

التصنيف No.122 القيمة السوقية $ 223.58M$ 223.58M $ 223.58M الحجم (24 ساعة) $ 60.77K$ 60.77K $ 60.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 223.58M$ 223.58M $ 223.58M إمداد دورة التداول 5.22B 5.22B 5.22B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 5,216,506,924.54 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2020-11-09 00:00:00 البلوكتشين العام CFX

القيمة السوقية الحالية لـ CONFLUX هي $ 223.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.77K. العرض المتداول لـ CFX يبلغ 5.22B، مع إجمالي عرض 5216506924.54. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.58M.