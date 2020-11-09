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سعر CONFLUX المباشر اليوم هو 0.04286 USD. القيمة السوقية لـ CFX هي 223,579,486.8367878 USD. تابع تحديثات أسعار CFX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CONFLUX المباشر اليوم هو 0.04286 USD. القيمة السوقية لـ CFX هي 223,579,486.8367878 USD. تابع تحديثات أسعار CFX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CFX

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ما هو CFX

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سعر CONFLUX (CFX)

السعر المباشر لـ 1 CFX إلى USD:

$0.04286
$0.04286$0.04286
+1.99%1D
USD
مخطط أسعار CONFLUX (CFX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:34:43 (UTC+8)

سعر CONFLUX اليوم

السعر المباشر لمشروع CONFLUX (CFX) اليوم هو $ 0.04286، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CFX الحالي إلى USD هو $ 0.04286 لكل CFX.

يحتل CONFLUX حاليًا المرتبة #122 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 223.58M، مع عرض متداول قدره 5.22B CFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CFX بين $ 0.04124 (أدنى) و$ 0.04317 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.70377503، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02190913690657502.

على المدى القصير، تحرك CFX بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.77K.

معلومات سوق CONFLUX (CFX)

No.122

$ 223.58M
$ 223.58M$ 223.58M

$ 60.77K
$ 60.77K$ 60.77K

$ 223.58M
$ 223.58M$ 223.58M

5.22B
5.22B 5.22B

--
----

5,216,506,924.54
5,216,506,924.54 5,216,506,924.54

0.01%

2020-11-09 00:00:00

CFX

القيمة السوقية الحالية لـ CONFLUX هي $ 223.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.77K. العرض المتداول لـ CFX يبلغ 5.22B، مع إجمالي عرض 5216506924.54. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.58M.

سجل سعر CONFLUX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04124
$ 0.04124$ 0.04124
24 ساعة منخفض
$ 0.04317
$ 0.04317$ 0.04317
24 ساعة مرتفع

$ 0.04124
$ 0.04124$ 0.04124

$ 0.04317
$ 0.04317$ 0.04317

$ 1.70377503
$ 1.70377503$ 1.70377503

$ 0.02190913690657502
$ 0.02190913690657502$ 0.02190913690657502

+0.04%

+1.99%

+1.15%

+1.15%

سجل سعر CONFLUX (CFX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CONFLUX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0008363+1.99%
30 يوم$ -0.00322-6.99%
60 يوم$ -0.00611-12.48%
90 يوم$ -0.01454-25.34%
تغير سعر CONFLUX اليوم

سجل اليوم CFX تغيرًا $ +0.0008363 (+1.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CONFLUX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00322 (-6.99%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CONFLUX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CFX تغييرًا في $ -0.00611 (-12.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CONFLUX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01454 (-25.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CONFLUX (CFX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CONFLUX.

تحليل CONFLUX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CONFLUX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق CONFLUX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CFX: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

CFX_USDT يتحرك عند مستوى 0.04283 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقع السعر فوق النقطة المحورية 0.04264. وقد تجاوز السعر حاليًا مستوى المقاومة R1 عند 0.04277، ليتمركز في الجزء العلوي من النطاق بين S2 وR2. يشير نظام النقاط المحورية إلى أن السعر قد انفصل عن قيود المحور الأوسط، مما يمنح المشترين ميزة في البنية القصيرة الأجل. كما يبقى مركز السوق أعلى النقطة المحورية، مع ارتفاع نطاق التداول على المدى القصير. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إلى إشارات شراء بمستوى 1-2، بينما تؤكد مجموعة المؤشرات الأسية (EMA) وجود زخم شرائي فوق خط الصفر. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مع تباعد الخطين السريع والبطيء في الاتجاه نفسه، مما يعكس إطلاقًا مركّزًا للزخم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يقبع ضمن المنطقة الحيادية دون ظهور أي تباين ناتج عن ذروة الشراء، مما يعني أن هناك مجالًا متاحًا للارتفاع دون استنفاد الزخم تمامًا. وبالإضافة إلى ذلك، تسير مؤشرات KDJ وStochRSI في اتجاه تصاعدي بشكل متزامن، فيما تزداد معدلات التقلبات مع اتساع الفجوة بين خطوط البولينجر باند. فيما يتعلق بميزان القوى بين الجانبين الشرائي والبيعي، يُعتبر المشترون هم المهيمنون قليلًا، لكن لم تتشكل بعد حالة توجه سعري قوي أو أحادي الاتجاه. ومن الناحية التقنية، فإن المستوى الرئيسي التالي للمقاومة هو R2 عند 0.04301، وهو يبعد حوالي 0.42% عن السعر الحالي. أما الدعم الأول فموجود عند نقطة تحول R1 إلى دعم عند 0.04277، والذي يبعد نحو 0.14% عن السعر الحالي. وعلى المدى البعيد، يمكن اعتبار النقطة المحورية 0.04264 ودعم S1 عند 0.04240 كمستويات مرجعية مهمة. وفي حال تراجع السعر، سيشكّل مستوى 0.04277 خط الدفاع الفوري. ولتحقيق اختراق صعودي، يجب التحقق من صحة مستوى 0.04301، أما في حال الهبوط، فيجب التركيز على قدرة النقطة المحورية 0.04264 على استيعاب الضغط.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CONFLUX؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار كونفلوكس (CFX):

1. اعتماد الشبكة: تزايد عدد التطبيقات اللامركزية ونشاط المطورين على بلوك تشين كونفلوكس.
2. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
3. التحديثات التقنية: ترقيات البروتوكول والتحسينات الفنية.
4. الشراكات: التحالفات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات.
5. الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية التي تؤثر على مشاريع البلوك تشين.
6. حجم التداول: مستوى السيولة وقوائم التداول في البورصات.
7. المنافسة: الأداء مقارنةً ببلوك تشينات الطبقة الأولى الأخرى.
8. فائدة الرمز المميز: مكافآت الحوكمة ومستوى الطلب على استخدام النظام البيئي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر CONFLUX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كونفلوكس (CFX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد فرص الشراء/البيع ومتابعة قيمة حيازاتهم. كما يستخدم المستثمرون الأسعار الحالية لتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دخول أو خروج المراكز في هذا الرمز الخاص بمنصة البلوك تشين.

توقعات أسعار CONFLUX

CONFLUX (CFX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CFX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCONFLUX (CFX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CONFLUX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CONFLUX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CFX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CONFLUX.

كيفية شراء واستثمار CONFLUX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع CONFLUX؟ شراء CFX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CONFLUX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CONFLUX (CFX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CONFLUX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء CONFLUX (CFX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع CONFLUX

يسمح لك امتلاك CONFLUX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو CONFLUX ( CFX )

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

مستند تقني

CONFLUX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CONFLUX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب CONFLUX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsBNB Chain EcosystemCybersecurity

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CONFLUX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:34:43 (UTC+8)

تحديثات CONFLUX (CFX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CFX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CFX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CFX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق CONFLUX (CFX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CONFLUX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCFX
$0.04286
$0.04286$0.04286
+1.97%
1.44M (USDT)
/USDCCFX
$0.04284
$0.04284$0.04284
+2.04%
1.31M (USDT)

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