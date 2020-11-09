سعر CONFLUX المباشر اليوم هو 0.04286 USD. القيمة السوقية لـ CFX هي 223,579,486.8367878 USD. تابع تحديثات أسعار CFX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CONFLUX المباشر اليوم هو 0.04286 USD. القيمة السوقية لـ CFX هي 223,579,486.8367878 USD. تابع تحديثات أسعار CFX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع CONFLUX (CFX) اليوم هو $ 0.04286، مع تغير بنسبة 1.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CFX الحالي إلى USD هو $ 0.04286 لكل CFX.
يحتل CONFLUX حاليًا المرتبة #122 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 223.58M، مع عرض متداول قدره 5.22B CFX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CFX بين $ 0.04124 (أدنى) و$ 0.04317 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.70377503، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02190913690657502.
على المدى القصير، تحرك CFX بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.77K.
معلومات سوق CONFLUX (CFX)
No.122
$ 223.58M
$ 223.58M$ 223.58M
$ 60.77K
$ 60.77K$ 60.77K
$ 223.58M
$ 223.58M$ 223.58M
5.22B
5.22B 5.22B
--
----
5,216,506,924.54
5,216,506,924.54 5,216,506,924.54
0.01%
2020-11-09 00:00:00
CFX
القيمة السوقية الحالية لـ CONFLUX هي $ 223.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.77K. العرض المتداول لـ CFX يبلغ 5.22B، مع إجمالي عرض 5216506924.54. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.58M.
سجل سعر CONFLUX بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04124
$ 0.04124$ 0.04124
24 ساعة منخفض
$ 0.04317
$ 0.04317$ 0.04317
24 ساعة مرتفع
$ 0.04124
$ 0.04124$ 0.04124
$ 0.04317
$ 0.04317$ 0.04317
$ 1.70377503
$ 1.70377503$ 1.70377503
$ 0.02190913690657502
$ 0.02190913690657502$ 0.02190913690657502
+0.04%
+1.99%
+1.15%
+1.15%
سجل سعر CONFLUX (CFX) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار CONFLUX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.0008363
+1.99%
30 يوم
$ -0.00322
-6.99%
60 يوم
$ -0.00611
-12.48%
90 يوم
$ -0.01454
-25.34%
تغير سعر CONFLUX اليوم
سجل اليوم CFX تغيرًا $ +0.0008363 (+1.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر CONFLUX لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00322 (-6.99%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر CONFLUX لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CFX تغييرًا في $ -0.00611 (-12.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر CONFLUX لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01454 (-25.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CONFLUX (CFX)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار CONFLUX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق CONFLUX اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق CFX: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
1-2 شراء
20‑40% بيع
أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
CFX_USDT يتحرك عند مستوى 0.04283 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقع السعر فوق النقطة المحورية 0.04264. وقد تجاوز السعر حاليًا مستوى المقاومة R1 عند 0.04277، ليتمركز في الجزء العلوي من النطاق بين S2 وR2. يشير نظام النقاط المحورية إلى أن السعر قد انفصل عن قيود المحور الأوسط، مما يمنح المشترين ميزة في البنية القصيرة الأجل. كما يبقى مركز السوق أعلى النقطة المحورية، مع ارتفاع نطاق التداول على المدى القصير.
تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إلى إشارات شراء بمستوى 1-2، بينما تؤكد مجموعة المؤشرات الأسية (EMA) وجود زخم شرائي فوق خط الصفر. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مع تباعد الخطين السريع والبطيء في الاتجاه نفسه، مما يعكس إطلاقًا مركّزًا للزخم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يقبع ضمن المنطقة الحيادية دون ظهور أي تباين ناتج عن ذروة الشراء، مما يعني أن هناك مجالًا متاحًا للارتفاع دون استنفاد الزخم تمامًا. وبالإضافة إلى ذلك، تسير مؤشرات KDJ وStochRSI في اتجاه تصاعدي بشكل متزامن، فيما تزداد معدلات التقلبات مع اتساع الفجوة بين خطوط البولينجر باند.
فيما يتعلق بميزان القوى بين الجانبين الشرائي والبيعي، يُعتبر المشترون هم المهيمنون قليلًا، لكن لم تتشكل بعد حالة توجه سعري قوي أو أحادي الاتجاه. ومن الناحية التقنية، فإن المستوى الرئيسي التالي للمقاومة هو R2 عند 0.04301، وهو يبعد حوالي 0.42% عن السعر الحالي. أما الدعم الأول فموجود عند نقطة تحول R1 إلى دعم عند 0.04277، والذي يبعد نحو 0.14% عن السعر الحالي. وعلى المدى البعيد، يمكن اعتبار النقطة المحورية 0.04264 ودعم S1 عند 0.04240 كمستويات مرجعية مهمة. وفي حال تراجع السعر، سيشكّل مستوى 0.04277 خط الدفاع الفوري. ولتحقيق اختراق صعودي، يجب التحقق من صحة مستوى 0.04301، أما في حال الهبوط، فيجب التركيز على قدرة النقطة المحورية 0.04264 على استيعاب الضغط.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار CONFLUX؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار كونفلوكس (CFX):
1. اعتماد الشبكة: تزايد عدد التطبيقات اللامركزية ونشاط المطورين على بلوك تشين كونفلوكس. 2. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين. 3. التحديثات التقنية: ترقيات البروتوكول والتحسينات الفنية. 4. الشراكات: التحالفات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات. 5. الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية التي تؤثر على مشاريع البلوك تشين. 6. حجم التداول: مستوى السيولة وقوائم التداول في البورصات. 7. المنافسة: الأداء مقارنةً ببلوك تشينات الطبقة الأولى الأخرى. 8. فائدة الرمز المميز: مكافآت الحوكمة ومستوى الطلب على استخدام النظام البيئي.
لماذا يريد الناس معرفة سعر CONFLUX اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر كونفلوكس (CFX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد فرص الشراء/البيع ومتابعة قيمة حيازاتهم. كما يستخدم المستثمرون الأسعار الحالية لتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دخول أو خروج المراكز في هذا الرمز الخاص بمنصة البلوك تشين.
توقعات أسعار CONFLUX
CONFLUX (CFX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CFX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCONFLUX (CFX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CONFLUX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر CONFLUX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CFX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CONFLUX.
كيفية شراء واستثمار CONFLUX في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع CONFLUX؟ شراء CFX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء CONFLUX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء CONFLUX (CFX).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة CONFLUX فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع CONFLUX
يسمح لك امتلاك CONFLUX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تستخدم شبكة كونفلاكس (Conflux) رمز CFX كرمزها الأصلي، ويُعرِّف الكتاب الأبيض العدد الإجمالي للرموز بـ 5 مليارات رمز CFX. وتتوزَّع هذه الكمية عبر عدة فئات: يحصل المستثمرون الخاصون على 600 مليون رمز، وتحتفظ المؤسسة بـ 200 مليون رمز، ويُخصَّص لفريق الجينيسيس (Genesis) 1.8 مليار رمز، بينما يحتوي صندوق المجتمع على 400 مليون رمز، ويضم صندوق النظام البيئي 2 مليار رمز. ويمكن أن يظهر رمز CFX إما على شكل رموز سيولة (Liquid) أو رموز غير سيولة (Illiquid). وتعني الرموز السيولة أنها قابلة للتحويل الحر، أما الرموز غير السيولة فهي مقفلة لأغراض محددة مثل التوريد (Staking)، أو شراء مساحة تخزين، أو تأمين حقوق التصويت داخل آليات الحوكمة. ويتضمَّن البروتوكول آلية التوريد (Staking)، ما يسمح للمستخدمين بكسب المكافآت من خلال المساهمة في دعم أمن الشبكة. وعند ربط رموز CFX لغرض التخزين، فإن الفائدة الناتجة تُوجَّه إلى عمال المناجم (Miners) بدلًا من أصحاب الرموز الذين قاموا بقفل أموالهم، مما يشكِّل حافزًا مستمرًا لعمال المناجم للحفاظ على تشغيل الشبكة. وتتكوَّن إيرادات عمال المناجم من ثلاث مصادر: مكافآت الكتل (Block Rewards)، والرسوم المعاملية التي يدفعها المستخدمون، والفائدة الناتجة عن سندات التخزين (Storage Bonds). وبدأت مكافآت الكتل عند 7 رموز CFX لكل كتلة، وتتبع جدولًا يتم فيه خفض المكافأة إلى النصف كل أربع سنوات حتى تصل إلى 1.75 رمز CFX لكل كتلة، وفق النموذج الموصوف في الكتاب الأبيض الأصلي.
التكنولوجيا
يرتكز هيكل كونفلاكس (Conflux) على تقنية «تريغراف» (TreeGraph)، وهي بنية كتل تدعم المعالجة المتوازية بدلًا من فرض ترتيب خطي صارم للكتل كما هو الحال في بيتكوين وإيثريوم. وفي نظام «تريغراف»، ترتبط الكتل عبر نوعين من العلاقات: الحواف الأبوية (parent edges) والحواف المرجعية (reference edges). وتُشكّل الحواف الأبوية هيكلًا شبيهًا بالشجرة، بينما تضيف الحواف المرجعية اتصالات تساعد في الحفاظ على الترتيب والأمان عبر الكتل التي تُنتج بشكل متزامن. ومن هذه الارتباطات، يشكّل البروتوكول سلسلة محورية (pivot chain) تعمل كهيكل أساسي لتنظيم وترتيب مجموعة أوسع من الكتل المتوازية. ولتحديد الكتل التي يجب إعطاؤها الأولوية وكيفية ترتيبها، يعتمد كونفلاكس على خوارزمية «غيست» (GHAST)، التي تسهم في قدرة الشبكة على معالجة نحو ٦٠٠٠ معاملة في الثانية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣. كما يتعامل كونفلاكس مع التخزين بشكل مختلف عن الأنظمة التي تفرض رسومًا لمرة واحدة مقابل الاحتفاظ الدائم بالبيانات. بدلًا من ذلك، يجب على المستخدمين تأمين رموز كودية (tokens) كوديعة مرتبطة بعدد الوحدات المخصصة للتخزين التي يستخدمونها، وهي تصميمٌ يهدف إلى تقليل الهدر وتشجيع الاستخدام الأكثر وعيًا لمساحة التخزين على السلسلة.
الفريق
تتم دعم منصة كونفليكس (Conflux) من قِبل مزيجٍ من الباحثين الأكاديميين وخبراء التكنولوجيا والمحترفين العاملين في المجال، ما يعكس أصول المشروع المُرتكزة على البحث العلمي. وتضم قاعدة المستشارين الأكاديميين فيها أندرياس بارك من كلية روتمن لإدارة الأعمال في جامعة تورونتو، وأندرياس فينيريس من أقسام الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب في جامعة تورونتو. ومنذ إصدار الورقة البيضاء (whitepaper)، نما الفريق الأوسع بشكلٍ كبير، ويشمل الآن العديد من مطوري البلوكشين والباحثين والمتخصصين في المجال. وتبقى عمليات تطوير الشبكة وتوزيع الموارد خاضعةً لمؤسسة كونفليكس (Conflux Foundation)، التي تعمل كمنظمة غير ربحية. وقد توسع المشروع ليشمل عدة مراكز تطوير حول العالم، مع وجودٍ بارزٍ له في آسيا وأمريكا الشمالية. وقد ساهم هذا الامتداد الأوسع في دعم تسريع عمليات التطوير والاعتماد، مع الالتزام في الوقت نفسه بالرؤية الأصلية الموضَّحة في الورقة البيضاء.
خارطة الطريق
منذ الورقة البيضاء الأولية، حقّقت منصة كونفلاكس تقدّمًا ملحوظًا من خلال تغييرات جوهرية وتواصل في تحديد أولوياتها المستقبلية. وتمثّل أحد المراحل المهمة التي بلغتها المنصة في عام ٢٠٢٣ تحويلها إلى آلية توافق هجينة تعتمد على إثبات العمل/إثبات الحصة (PoW/PoS). ويمثّل هذا التحوّل تطورًا واضحًا عن النهج الأولي القائم بالكامل على إثبات العمل (Proof-of-Work) الموصوف في الورقة البيضاء، وهدفه المعلن هو تعزيز الأمان وتحسين الاستدامة. وتواصل مؤسسة كونفلاكس الإشراف على كلٍّ من صندوق المجتمع (Community Fund) وصندوق النظام البيئي (Ecosystem Fund) لدعم اعتماد المنصة ونموها. وتشمل هذه الجهود تقديم مكافآت (bounties) ومنح (grants) لأعضاء المجتمع، وكذلك رعاية عقود ذكية (smart contracts) لتحفيز أنشطة التطوير. كما بنت كونفلاكس عدة جسور بين السلاسل (cross-chain bridges) وأقامت شراكات مع شبكات بلوكشين رئيسية ومؤسسات كبرى. وفي المستقبل، تتضمّن خططها توسيع قدرات الربط بين السلاسل بشكل أكبر وتطوير حلول قابلية التوسع على الطبقة الثانية (layer-2 scaling solutions). وبالموازاة مع ذلك، تحافظ المؤسسة على التزامها بالانتقال التدريجي نحو حوكمة قائمة على المنظمات اللامركزية الذاتية (DAO-based governance)، بهدف منح أصحاب المصلحة نفوذًا أكبر في تطوير الشبكة وكيفية تخصيص الموارد.
نظرة عامة
كونفلاكس (Conflux) هي سلسلة كتل تعتمد إثبات العمل (proof-of-work)، مُصمَّمة لتشغيل الكتل والمعاملات بشكل متوازٍ، مع القدرة على التسوية في سلسلة نهائية تسلسلية. وبما أنَّها تسمح بمعالجة عدة كتل في آنٍ واحد، فإنَّها تُعتبر حلاًّ لمشكلة قيود التوسع التي تُرتبط عادةً ببيتكوين وإيثريوم. وبحسب البيانات المتوفرة حتى عام ٢٠٢٣، يمكن لكونفلاكس معالجة ما يصل إلى ٦٠٠٠ معاملة في الثانية (TPS)، وهي نسبة أعلى من الـ ٤٠٠٠ TPS التي اقترحتها الورقة البيضاء الأصلية للمشروع. وبعيدًا عن معدل الإنجاز (throughput)، تعتمد الشبكة أيضًا على خيارات تصميم اقتصادي — وأهمها روابط التخزين (storage bonds) والمدفوعات الفائدة — لدعم حوافز مستدامة وطويلة الأمد للمشاركين في جميع أرجاء النظام.
CONFLUX المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CONFLUX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان CONFLUX سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار CONFLUX المحتملة وعائد ROI.
كم سعر CONFLUX اليوم؟
سعر CONFLUX اليوم هو $ 0.04286. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال CONFLUX استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال CONFLUX عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في CFX، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ CONFLUX في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول CONFLUX بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ CONFLUX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر CFX المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ CONFLUX بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر CFX لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر CONFLUX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر CFX بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,417.87
+0.41%
ETH
1,895.41
+0.59%
GOLD(XAUT)
4,381.81
+0.50%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.44
-0.17%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ CFX على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج CFX/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر CONFLUX ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر CONFLUX هذا العام؟
قد يرتفع سعر CONFLUX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر CONFLUX (CFX) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:34:43 (UTC+8)
تحديثات CONFLUX (CFX) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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