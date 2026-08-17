سعر Verified Emeralds اليوم

السعر المباشر لمشروع Verified Emeralds (VEREM) اليوم هو $ 5.18، مع تغير بنسبة 4.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEREM الحالي إلى USD هو $ 5.18 لكل VEREM.

يحتل Verified Emeralds حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- VEREM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEREM بين $ 5.01 (أدنى) و$ 5.7 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك VEREM بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-20.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.42K.

معلومات سوق Verified Emeralds (VEREM)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 2.42K$ 2.42K $ 2.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 259.00M$ 259.00M $ 259.00M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 50,000,000 50,000,000 50,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Verified Emeralds هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.42K. العرض المتداول لـ VEREM يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 259.00M.