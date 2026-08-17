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سعر Verified Emeralds المباشر اليوم هو 5.18 USD. القيمة السوقية لـ VEREM هي -- USD. تابع تحديثات أسعار VEREM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Verified Emeralds المباشر اليوم هو 5.18 USD. القيمة السوقية لـ VEREM هي -- USD. تابع تحديثات أسعار VEREM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VEREM

معلومات سعر VEREM

ما هو VEREM

الوثيقة البيضاء لـ VEREM

الموقع الرسمي لـ VEREM

اقتصاد توكن VEREM

توقعات سعر VEREM

سجل VEREM

دليل شراء VEREM

محول عملة VEREM إلى الفيات

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شعار Verified Emeralds

سعر Verified Emeralds (VEREM)

السعر المباشر لـ 1 VEREM إلى USD:

$5.18
$5.18$5.18
-4.25%1D
USD
مخطط أسعار Verified Emeralds (VEREM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:52:48 (UTC+8)

سعر Verified Emeralds اليوم

السعر المباشر لمشروع Verified Emeralds (VEREM) اليوم هو $ 5.18، مع تغير بنسبة 4.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VEREM الحالي إلى USD هو $ 5.18 لكل VEREM.

يحتل Verified Emeralds حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- VEREM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VEREM بين $ 5.01 (أدنى) و$ 5.7 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك VEREM بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-20.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.42K.

معلومات سوق Verified Emeralds (VEREM)

--
----

$ 2.42K
$ 2.42K$ 2.42K

$ 259.00M
$ 259.00M$ 259.00M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Verified Emeralds هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.42K. العرض المتداول لـ VEREM يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 259.00M.

سجل سعر Verified Emeralds بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 5.01
$ 5.01$ 5.01
24 ساعة منخفض
$ 5.7
$ 5.7$ 5.7
24 ساعة مرتفع

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

--
----

--
----

-0.20%

-4.25%

-20.31%

-20.31%

سجل سعر Verified Emeralds (VEREM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Verified Emeralds لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.2299-4.25%
30 يوم$ +1.6+44.69%
60 يوم$ +0.55+11.87%
90 يوم$ +1.12+27.58%
تغير سعر Verified Emeralds اليوم

سجل اليوم VEREM تغيرًا $ -0.2299 (-4.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Verified Emeralds لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +1.6 (+44.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Verified Emeralds لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VEREM تغييرًا في $ +0.55 (+11.87%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Verified Emeralds لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +1.12 (+27.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Verified Emeralds (VEREM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Verified Emeralds.

تحليل Verified Emeralds

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Verified Emeralds الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Verified Emeralds؟

تتضمن عوامل أسعار فيريم ما يلي: ديناميات العرض والطلب، ومشاعر السوق، وحجم التداول، وقوائم البورصات، والأخبار المتعلقة باللوائح، واتجاهات سوق العملات الرقمية بشكل عام، ومستجدات تطوير المشاريع، واعتماد المجتمع، وإعلانات الشراكات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على الأصول الرقمية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Verified Emeralds اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر VEREM اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول الفعّالة، وتقييم المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق لتنفيذ أوامر الشراء/البيع، ومتابعة أداء الاستثمارات، وتقييم أنماط التقلّب، والبقاء على اطلاع دائم بتحركات الأسعار لاستغلال الفرص أو تقليل الخسائر في هذا الأصل الرقمي.

توقعات أسعار Verified Emeralds

Verified Emeralds (VEREM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VEREM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVerified Emeralds (VEREM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Verified Emeralds نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Verified Emeralds الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VEREM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Verified Emeralds.

كيفية شراء واستثمار Verified Emeralds في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Verified Emeralds؟ شراء VEREM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Verified Emeralds. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Verified Emeralds (VEREM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Verified Emeralds فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Verified Emeralds (VEREM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Verified Emeralds

يسمح لك امتلاك Verified Emeralds بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Verified Emeralds ( VEREM )

تم إنشاء مشروع VEREM لإحداث نقلة نوعية في سوق الزمرد من خلال تقنية البلوكتشين، موفراً الشفافية والثقة والاستدامة في ترميز الأصول الحقيقية. وبدمج ممارسات التعدين المسؤولة، والشهادات الموثقة، والحوكمة اللامركزية، يرسي مشروع VEREM معياراً عالمياً جديداً لدمج الأصول الحقيقية.

Verified Emeralds المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Verified Emeralds، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Verified Emeralds الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Verified Emeralds

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:52:48 (UTC+8)

تحديثات Verified Emeralds (VEREM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Verified Emeralds

VEREM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VEREM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VEREM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Verified Emeralds (VEREM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Verified Emeralds المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVEREM
$5.18
$5.18$5.18
-4.25%
455.21 (USDT)

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1 VEREM = 5.18 USD