سعر Capinfra اليوم

السعر المباشر لمشروع Capinfra (CAPINFRA) اليوم هو $ 0.09338، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAPINFRA الحالي إلى USD هو $ 0.09338 لكل CAPINFRA.

يحتل Capinfra حاليًا المرتبة #3838 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 CAPINFRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAPINFRA بين $ 0.09267 (أدنى) و$ 0.09525 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.6809465801783078، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.016317247952418467.

على المدى القصير، تحرك CAPINFRA بمقدار -0.91% خلال الساعة الماضية و-1.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.69K.

معلومات سوق Capinfra (CAPINFRA)

التصنيف No.3838 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 64.69K$ 64.69K $ 64.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 إجمالي العرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Capinfra هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.69K. العرض المتداول لـ CAPINFRA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.68M.