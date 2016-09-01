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سعر FIRO المباشر اليوم هو 0.6175 USD. القيمة السوقية لـ FIRO هي 11,544,487.178014082825 USD. تابع تحديثات أسعار FIRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FIRO المباشر اليوم هو 0.6175 USD. القيمة السوقية لـ FIRO هي 11,544,487.178014082825 USD. تابع تحديثات أسعار FIRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FIRO

معلومات سعر FIRO

ما هو FIRO

الوثيقة البيضاء لـ FIRO

الموقع الرسمي لـ FIRO

اقتصاد توكن FIRO

توقعات سعر FIRO

سجل FIRO

دليل شراء FIRO

محول عملة FIRO إلى الفيات

عقود FIRO الفورية

FIRO عقود USDT-M الآجلة

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شعار FIRO

سعر FIRO (FIRO)

السعر المباشر لـ 1 FIRO إلى USD:

$0.6172
$0.6172$0.6172
-1.18%1D
USD
مخطط أسعار FIRO (FIRO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:44:16 (UTC+8)

سعر FIRO اليوم

السعر المباشر لمشروع FIRO (FIRO) اليوم هو $ 0.6175، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIRO الحالي إلى USD هو $ 0.6175 لكل FIRO.

يحتل FIRO حاليًا المرتبة #835 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.54M، مع عرض متداول قدره 18.70M FIRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIRO بين $ 0.6151 (أدنى) و$ 0.6474 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 169.99099731445312، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2751010060310364.

على المدى القصير، تحرك FIRO بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-1.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.83K.

معلومات سوق FIRO (FIRO)

No.835

$ 11.54M
$ 11.54M$ 11.54M

$ 66.83K
$ 66.83K$ 66.83K

$ 13.21M
$ 13.21M$ 13.21M

18.70M
18.70M 18.70M

21,400,000
21,400,000 21,400,000

18,695,525.79435479
18,695,525.79435479 18,695,525.79435479

87.36%

2016-09-01 00:00:00

XZC

القيمة السوقية الحالية لـ FIRO هي $ 11.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.83K. العرض المتداول لـ FIRO يبلغ 18.70M، مع إجمالي عرض 18695525.79435479. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.21M.

سجل سعر FIRO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.6151
$ 0.6151$ 0.6151
24 ساعة منخفض
$ 0.6474
$ 0.6474$ 0.6474
24 ساعة مرتفع

$ 0.6151
$ 0.6151$ 0.6151

$ 0.6474
$ 0.6474$ 0.6474

$ 169.99099731445312
$ 169.99099731445312$ 169.99099731445312

$ 0.2751010060310364
$ 0.2751010060310364$ 0.2751010060310364

-0.58%

-1.18%

-1.58%

-1.58%

سجل سعر FIRO (FIRO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FIRO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00737-1.18%
30 يوم$ +0.0083+1.36%
60 يوم$ -0.1126-15.43%
90 يوم$ -0.3808-38.15%
تغير سعر FIRO اليوم

سجل اليوم FIRO تغيرًا $ -0.00737 (-1.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FIRO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0083 (+1.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FIRO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FIRO تغييرًا في $ -0.1126 (-15.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FIRO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.3808 (-38.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FIRO (FIRO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FIRO.

تحليل FIRO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FIRO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FIRO؟

تتأثر أسعار FIRO بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. اللوائح المتعلقة بعملات الخصوصية والتطورات القانونية
4. التحديثات التقنية وتحسينات البروتوكول
5. صعوبة التعدين وأمن الشبكة
6. معدل اعتماد العملة واستخدامها في العالم الحقيقي
7. المنافسة من عملات الخصوصية الأخرى مثل Monero
8. تحركات سعر البيتكوين التي تؤثر على العملات البديلة
9. إدراج العملات في البورصات وإزالتها منها
10. تطور المجتمع والشراكات المبرمة

لماذا يريد الناس معرفة سعر FIRO اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FIRO اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. تُعَدّ الميزات التي تركز على الخصوصية في FIRO جاذبة للمستثمرين الباحثين عن عدم الكشف عن هويتهم. يساعد تتبع الأسعار في تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم الأرباح/الخسائر، ومقارنة الأداء مع العملات الرقمية الأخرى في سوق التشفير المتقلب.

توقعات أسعار FIRO

FIRO (FIRO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FIRO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFIRO (FIRO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FIRO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر FIRO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FIRO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FIRO.

كيفية شراء واستثمار FIRO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع FIRO؟ شراء FIRO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FIRO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FIRO (FIRO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FIRO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء FIRO (FIRO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع FIRO

يسمح لك امتلاك FIRO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو FIRO ( FIRO )

تم إطلاق Firo في عام 2016 تحت اسم Zcoin، وهي عملة رقمية رائدة تركز على الخصوصية وتهدف إلى أن تكون نقدًا رقميًا خاصًا بالكامل. تُعرف Firo بريادتها في استخدام براهين المعرفة الصفرية في العملات المشفرة، وقد طورت العديد من بروتوكولات الخصوصية الرائدة مثل Zerocoin وSigma وLelantus وآخرها Lelantus Spark. يمثل Lelantus Spark ثمرة سنوات من البحث والتطوير، وقد تم بناؤه بالكامل من قبل فريق Firo. يخفي Spark المرسل والمستلم ومقدار المعاملة، ويمكن تعديله أيضًا لإخفاء نوع الأصل. تتيح بنيته البسيطة والمجزأة عمليات تدقيق أمني أسهل وتحديثات مستقبلية أكثر سلاسة. كما توسع Firo حالات الاستخدام من خلال Spark Assets، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء رموزهم الخاصة التي تحافظ على الخصوصية داخل نظام Firo البيئي. بصفتها مشروعًا مفتوح المصدر يقوده المجتمع، تواصل Firo ابتكار بروتوكولات خصوصية قابلة للتوسع وغير مركزية، ملهمةً للقطاع مع الحفاظ على استقلالية المستخدم وسريته.

FIRO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FIRO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب FIRO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMasternodes

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FIRO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:44:16 (UTC+8)

تحديثات FIRO (FIRO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن FIRO

FIRO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FIRO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FIRO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق FIRO (FIRO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FIRO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFIRO
$0.6172
$0.6172$0.6172
-1.16%
107.47K (USDT)

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