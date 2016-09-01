سعر FIRO اليوم

السعر المباشر لمشروع FIRO (FIRO) اليوم هو $ 0.6175، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIRO الحالي إلى USD هو $ 0.6175 لكل FIRO.

يحتل FIRO حاليًا المرتبة #835 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.54M، مع عرض متداول قدره 18.70M FIRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIRO بين $ 0.6151 (أدنى) و$ 0.6474 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 169.99099731445312، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2751010060310364.

على المدى القصير، تحرك FIRO بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-1.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 66.83K.

معلومات سوق FIRO (FIRO)

التصنيف No.835 القيمة السوقية $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M الحجم (24 ساعة) $ 66.83K$ 66.83K $ 66.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.21M$ 13.21M $ 13.21M إمداد دورة التداول 18.70M 18.70M 18.70M الحد الأقصى للعرض 21,400,000 21,400,000 21,400,000 إجمالي العرض 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 معدل التداول 87.36% تاريخ الإصدار 2016-09-01 00:00:00 البلوكتشين العام XZC

القيمة السوقية الحالية لـ FIRO هي $ 11.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.83K. العرض المتداول لـ FIRO يبلغ 18.70M، مع إجمالي عرض 18695525.79435479. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.21M.