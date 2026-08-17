سعر Highstreet اليوم

السعر المباشر لمشروع Highstreet (HIGH) اليوم هو $ 0.02031، مع تغير بنسبة 4.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIGH الحالي إلى USD هو $ 0.02031 لكل HIGH.

يحتل Highstreet حاليًا المرتبة #1262 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.96M، مع عرض متداول قدره 96.39M HIGH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIGH بين $ 0.0202 (أدنى) و$ 0.022 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 40.25820902245710511، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04683270474724662.

على المدى القصير، تحرك HIGH بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-3.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.74K.

معلومات سوق Highstreet (HIGH)

التصنيف No.1262 القيمة السوقية $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M الحجم (24 ساعة) $ 64.74K$ 64.74K $ 64.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M إمداد دورة التداول 96.39M 96.39M 96.39M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 96.38% البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Highstreet هي $ 1.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.74K. العرض المتداول لـ HIGH يبلغ 96.39M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.03M.