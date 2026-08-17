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سعر Highstreet المباشر اليوم هو 0.02031 USD. القيمة السوقية لـ HIGH هي 1,957,652.637483731712 USD. تابع تحديثات أسعار HIGH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Highstreet المباشر اليوم هو 0.02031 USD. القيمة السوقية لـ HIGH هي 1,957,652.637483731712 USD. تابع تحديثات أسعار HIGH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HIGH

معلومات سعر HIGH

ما هو HIGH

الوثيقة البيضاء لـ HIGH

الموقع الرسمي لـ HIGH

اقتصاد توكن HIGH

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سعر Highstreet (HIGH)

السعر المباشر لـ 1 HIGH إلى USD:

$0.02031
$0.02031$0.02031
-4.37%1D
USD
مخطط أسعار Highstreet (HIGH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:21:59 (UTC+8)

سعر Highstreet اليوم

السعر المباشر لمشروع Highstreet (HIGH) اليوم هو $ 0.02031، مع تغير بنسبة 4.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIGH الحالي إلى USD هو $ 0.02031 لكل HIGH.

يحتل Highstreet حاليًا المرتبة #1262 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.96M، مع عرض متداول قدره 96.39M HIGH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIGH بين $ 0.0202 (أدنى) و$ 0.022 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 40.25820902245710511، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04683270474724662.

على المدى القصير، تحرك HIGH بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-3.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.74K.

معلومات سوق Highstreet (HIGH)

No.1262

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 64.74K
$ 64.74K$ 64.74K

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

96.39M
96.39M 96.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.38%

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Highstreet هي $ 1.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.74K. العرض المتداول لـ HIGH يبلغ 96.39M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.03M.

سجل سعر Highstreet بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202
24 ساعة منخفض
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24 ساعة مرتفع

$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 40.25820902245710511
$ 40.25820902245710511$ 40.25820902245710511

$ 0.04683270474724662
$ 0.04683270474724662$ 0.04683270474724662

-0.35%

-4.37%

-3.89%

-3.89%

سجل سعر Highstreet (HIGH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Highstreet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0009281-4.37%
30 يوم$ -0.00261-11.39%
60 يوم$ -0.02492-55.10%
90 يوم$ -0.15919-88.69%
تغير سعر Highstreet اليوم

سجل اليوم HIGH تغيرًا $ -0.0009281 (-4.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Highstreet لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00261 (-11.39%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Highstreet لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HIGH تغييرًا في $ -0.02492 (-55.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Highstreet لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.15919 (-88.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Highstreet (HIGH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Highstreet.

تحليل Highstreet

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Highstreet الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Highstreet اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق HIGH: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** يتم تداول سعر HIGH_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.02275، وهو يقع أسفل النقطة المحورية 0.02292 بنسبة 0.74%، ويتحرك ضمن نطاق ضيق بالقرب من المحور المركزي لنظام النقاط المحورية. كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة (MA) و(EMA) تسجلان 7 صفقات شراء مقابل 0 صفقات بيع، مما يعكس ترتيبًا كاملًا للارتفاع في نظام المتوسطات. يتحرك السعر فوق مستوى الدعم S1 عند 0.02103 بنسبة 8.18%، بينما لا يزال هناك مجال قدره 5.98% حتى الوصول إلى مستوى المقاومة R1 عند 0.02411. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث يتجه زخم الخطين السريع والبطيء في اتجاه معاكس لاتجاه نظام المتوسطات. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى ظهور علامات تراجع في الزخم على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، يتواجد ترتيب المتوسطات الصاعدة جنبًا إلى جنب مع حالة التشبع البيعي في مؤشرات التذبذب، مما يعكس بنية طبقية متعددة المستويات في المؤشرات السريعة والبطيئة. **مستويات الأسعار الرئيسية** تُعتبر مقاومة R1 عند 0.02411 بعيدة عن السعر الحالي بنسبة 5.98%، وهي تمثل نقطة مراقبة قريبة. أما دعم S1 عند 0.02103 فهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 7.56%، بينما يشكل دعم S2 عند 0.01984 مسافة قدرها 12.79%، مما يشكّل نطاقًا مرجعيًا بعيدًا. وبالنسبة للنقطة المحورية 0.02292، فهي تُعد بمثابة خط الفصل بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.74%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Highstreet؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار توكن Highstreet (HIGH):

1. اعتماد الألعاب: تُعَدّ نسبة مشاركة المستخدمين ونمو منصة ألعاب الميتافيرس الخاصة بـ Highstreet عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على الطلب.

2. نشاط سوق NFT: يؤثر حجم التداول وشعبية NFTs داخل اللعبة في مدى فائدة التوكن.

3. إعلانات الشراكات: يمكن أن تُعزِّز التعاون مع العلامات التجارية أو الألعاب أو المنصات من ثقة المستثمرين.

4. فائدة التوكن: تُحفِّز مكافآت الحوكمة، وحقوق الإدارة، وقوة الشراء داخل اللعبة الطلب.

5. معنويات السوق: تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة ودرجة استعداد المستثمرين للمخاطرة.

6. محطات التطوير: تُسهم الميزات الجديدة وتحديثات الألعاب وتطور الخريطة المستقبلية في تعزيز الأداء.

7. المنافسة: يعتمد الأداء نسبياً على توكنات الألعاب والميتافيرس الأخرى.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Highstreet اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر هاي ستريت (HIGH) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لتحسين استراتيجياتهم في مجال العملات المشفرة.

توقعات أسعار Highstreet

Highstreet (HIGH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HIGH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHighstreet (HIGH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Highstreet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Highstreet الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HIGH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Highstreet.

كيفية شراء واستثمار Highstreet في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Highstreet؟ شراء HIGH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Highstreet. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Highstreet (HIGH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Highstreet فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Highstreet (HIGH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Highstreet

يسمح لك امتلاك Highstreet بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Highstreet ( HIGH )

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Highstreet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Highstreet الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Highstreet

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:21:59 (UTC+8)

تحديثات Highstreet (HIGH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Highstreet

HIGH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HIGH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HIGH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Highstreet (HIGH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Highstreet المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHIGH
$0.02032
$0.02032$0.02032
-4.42%
3.08M (USDT)

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USD
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1 HIGH = 0.02031 USD