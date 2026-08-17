سعر Highstreet (HIGH)
السعر المباشر لمشروع Highstreet (HIGH) اليوم هو $ 0.02031، مع تغير بنسبة 4.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIGH الحالي إلى USD هو $ 0.02031 لكل HIGH.
يحتل Highstreet حاليًا المرتبة #1262 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.96M، مع عرض متداول قدره 96.39M HIGH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIGH بين $ 0.0202 (أدنى) و$ 0.022 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 40.25820902245710511، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04683270474724662.
على المدى القصير، تحرك HIGH بمقدار -0.35% خلال الساعة الماضية و-3.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 64.74K.
No.1262
96.38%
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ Highstreet هي $ 1.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.74K. العرض المتداول لـ HIGH يبلغ 96.39M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.03M.
-0.35%
-4.37%
-3.89%
-3.89%
تتبع تغيرات أسعار Highstreet لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009281
|-4.37%
|30 يوم
|$ -0.00261
|-11.39%
|60 يوم
|$ -0.02492
|-55.10%
|90 يوم
|$ -0.15919
|-88.69%
سجل اليوم HIGH تغيرًا $ -0.0009281 (-4.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00261 (-11.39%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HIGH تغييرًا في $ -0.02492 (-55.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.15919 (-88.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Highstreet الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق HIGH: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
**هيكل السوق** يتم تداول سعر HIGH_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.02275، وهو يقع أسفل النقطة المحورية 0.02292 بنسبة 0.74%، ويتحرك ضمن نطاق ضيق بالقرب من المحور المركزي لنظام النقاط المحورية. كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة (MA) و(EMA) تسجلان 7 صفقات شراء مقابل 0 صفقات بيع، مما يعكس ترتيبًا كاملًا للارتفاع في نظام المتوسطات. يتحرك السعر فوق مستوى الدعم S1 عند 0.02103 بنسبة 8.18%، بينما لا يزال هناك مجال قدره 5.98% حتى الوصول إلى مستوى المقاومة R1 عند 0.02411. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث يتجه زخم الخطين السريع والبطيء في اتجاه معاكس لاتجاه نظام المتوسطات. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى ظهور علامات تراجع في الزخم على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، يتواجد ترتيب المتوسطات الصاعدة جنبًا إلى جنب مع حالة التشبع البيعي في مؤشرات التذبذب، مما يعكس بنية طبقية متعددة المستويات في المؤشرات السريعة والبطيئة. **مستويات الأسعار الرئيسية** تُعتبر مقاومة R1 عند 0.02411 بعيدة عن السعر الحالي بنسبة 5.98%، وهي تمثل نقطة مراقبة قريبة. أما دعم S1 عند 0.02103 فهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 7.56%، بينما يشكل دعم S2 عند 0.01984 مسافة قدرها 12.79%، مما يشكّل نطاقًا مرجعيًا بعيدًا. وبالنسبة للنقطة المحورية 0.02292، فهي تُعد بمثابة خط الفصل بين الاتجاهات الصاعدة والهابطة، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.74%.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Highstreet نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Highstreet، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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