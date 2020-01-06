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سعر Origin المباشر اليوم هو 0.01639 USD. القيمة السوقية لـ OGN هي 10,883,706.10558 USD. تابع تحديثات أسعار OGN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Origin المباشر اليوم هو 0.01639 USD. القيمة السوقية لـ OGN هي 10,883,706.10558 USD. تابع تحديثات أسعار OGN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OGN

معلومات سعر OGN

ما هو OGN

الوثيقة البيضاء لـ OGN

الموقع الرسمي لـ OGN

اقتصاد توكن OGN

توقعات سعر OGN

سجل OGN

دليل شراء OGN

محول عملة OGN إلى الفيات

عقود OGN الفورية

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شعار Origin

سعر Origin (OGN)

السعر المباشر لـ 1 OGN إلى USD:

$0.01639
$0.01639$0.01639
-0.24%1D
USD
مخطط أسعار Origin (OGN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:08:18 (UTC+8)

سعر Origin اليوم

السعر المباشر لمشروع Origin (OGN) اليوم هو $ 0.01639، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGN الحالي إلى USD هو $ 0.01639 لكل OGN.

يحتل Origin حاليًا المرتبة #906 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.88M، مع عرض متداول قدره 664.05M OGN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGN بين $ 0.01615 (أدنى) و$ 0.01661 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.38825924، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01627427789908522.

على المدى القصير، تحرك OGN بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و-1.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.26K.

معلومات سوق Origin (OGN)

No.906

$ 10.88M
$ 10.88M$ 10.88M

$ 51.26K
$ 51.26K$ 51.26K

$ 23.10M
$ 23.10M$ 23.10M

664.05M
664.05M 664.05M

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

47.10%

2020-01-06 00:00:00

$ 0.136
$ 0.136$ 0.136

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Origin هي $ 10.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.26K. العرض المتداول لـ OGN يبلغ 664.05M، مع إجمالي عرض 1409664846. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.10M.

سجل سعر Origin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01615
$ 0.01615$ 0.01615
24 ساعة منخفض
$ 0.01661
$ 0.01661$ 0.01661
24 ساعة مرتفع

$ 0.01615
$ 0.01615$ 0.01615

$ 0.01661
$ 0.01661$ 0.01661

$ 3.38825924
$ 3.38825924$ 3.38825924

$ 0.01627427789908522
$ 0.01627427789908522$ 0.01627427789908522

-0.37%

-0.24%

-1.92%

-1.92%

سجل سعر Origin (OGN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Origin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000394-0.24%
30 يوم$ -0.00061-3.59%
60 يوم$ -0.00038-2.27%
90 يوم$ -0.0052-24.09%
تغير سعر Origin اليوم

سجل اليوم OGN تغيرًا $ -0.0000394 (-0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Origin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00061 (-3.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Origin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OGN تغييرًا في $ -0.00038 (-2.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Origin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0052 (-24.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Origin (OGN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Origin.

تحليل Origin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Origin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Origin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق OGN: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

OGN_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات عند نقطة المركز 0.01634، حيث يتطابق السعر مع المحور المركزي لنظام النقاط المحورية. يقع مستوى الدعم S1 عند 0.01620 في النقطة القريبة السفلية، بينما يقع مستوى المقاومة R1 عند 0.01647 في النقطة القريبة العليا. يُظهر هيكل السوق حالة من التوازن بين المشترين والبائعين، فيما تشير اتساق المؤشرات إلى عدم وجود اتجاه واضح حتى الآن، مع بقاء السعر ضمن نطاق التذبذب. أظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، إذ عبر الخط السريع الخط البطيء نحو الأعلى، مما يشير إلى بدء تراكم قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، دون أن يصل إلى مستويات التشبع الشرائي أو البيعي. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فما زالت بحاجة إلى تأكيد. وبالنسبة لمؤشرات المتوسطات المتحركة MA وEMA، فإن إشاراتها البيعية والشراءية تساوي صفرًا. كما أن معدل التقلبات يبقى عند مستواه الحالي، ولم تظهر أشرطة بولينجر أي توسع أو انكماش ملحوظ، فيما تبدو حركة الزخم موزعة بشكل غير متماسك، مع وجود تفاوت واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة. تشمل الأسعار الرئيسية القريبة مستوى الدعم S1 عند 0.01620 ومستوى المقاومة R1 عند 0.01647. يبعد السعر الحالي عن S1 بمقدار 0.00014 وعن R1 بمقدار 0.00013. أما الأسعار المرجعية البعيدة فتشمل مستوى الدعم S2 عند 0.01607 ومستوى المقاومة R2 عند 0.01661، والتي تشكّل حدود نطاق التداول الحالي. إن اختراق السعر لأي من هذه المستويات القريبة سيؤدي إلى تغيير في الهيكل القصير المدى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Origin؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Origin (OGN):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. معدل اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين على بروتوكول Origin
3. أداء سوق NFT وحجم المعاملات
4. إعلانات الشراكات والتكاملات
5. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة
6. ديناميات العرض واقتصاديات الرموز
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر في مجال DeFi وNFT
8. المنافسة من منصات التجارة اللامركزية الأخرى
9. تقدم التطوير وترقيات البروتوكول
10. حجم التداول والسيولة على البورصات

لماذا يريد الناس معرفة سعر Origin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر أوريجين (OGN) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، وتحليل الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم الحالية. يحتاج المتداولون النشطون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتنفيذ أوامر الشراء/البيع بشكل مربح.

توقعات أسعار Origin

Origin (OGN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OGN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOrigin (OGN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Origin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Origin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OGN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Origin.

كيفية شراء واستثمار Origin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Origin؟ شراء OGN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Origin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Origin (OGN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Origin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Origin (OGN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Origin

يسمح لك امتلاك Origin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Origin ( OGN )

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Origin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Origin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Origin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:08:18 (UTC+8)

تحديثات Origin (OGN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Origin

OGN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OGN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OGN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Origin (OGN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Origin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOGN
$0.01639
$0.01639$0.01639
-0.30%
3.13M (USDT)

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1 OGN = 0.01638 USD