سعر Origin (OGN)
السعر المباشر لمشروع Origin (OGN) اليوم هو $ 0.01639، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGN الحالي إلى USD هو $ 0.01639 لكل OGN.
يحتل Origin حاليًا المرتبة #906 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.88M، مع عرض متداول قدره 664.05M OGN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGN بين $ 0.01615 (أدنى) و$ 0.01661 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.38825924، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01627427789908522.
على المدى القصير، تحرك OGN بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و-1.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.26K.
No.906
47.10%
2020-01-06 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Origin هي $ 10.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.26K. العرض المتداول لـ OGN يبلغ 664.05M، مع إجمالي عرض 1409664846. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.10M.
-0.37%
-0.24%
-1.92%
-1.92%
تتبع تغيرات أسعار Origin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0000394
|-0.24%
|30 يوم
|$ -0.00061
|-3.59%
|60 يوم
|$ -0.00038
|-2.27%
|90 يوم
|$ -0.0052
|-24.09%
سجل اليوم OGN تغيرًا $ -0.0000394 (-0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00061 (-3.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OGN تغييرًا في $ -0.00038 (-2.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0052 (-24.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Origin (OGN)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Origin.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Origin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OGN: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
OGN_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات عند نقطة المركز 0.01634، حيث يتطابق السعر مع المحور المركزي لنظام النقاط المحورية. يقع مستوى الدعم S1 عند 0.01620 في النقطة القريبة السفلية، بينما يقع مستوى المقاومة R1 عند 0.01647 في النقطة القريبة العليا. يُظهر هيكل السوق حالة من التوازن بين المشترين والبائعين، فيما تشير اتساق المؤشرات إلى عدم وجود اتجاه واضح حتى الآن، مع بقاء السعر ضمن نطاق التذبذب. أظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، إذ عبر الخط السريع الخط البطيء نحو الأعلى، مما يشير إلى بدء تراكم قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، دون أن يصل إلى مستويات التشبع الشرائي أو البيعي. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فما زالت بحاجة إلى تأكيد. وبالنسبة لمؤشرات المتوسطات المتحركة MA وEMA، فإن إشاراتها البيعية والشراءية تساوي صفرًا. كما أن معدل التقلبات يبقى عند مستواه الحالي، ولم تظهر أشرطة بولينجر أي توسع أو انكماش ملحوظ، فيما تبدو حركة الزخم موزعة بشكل غير متماسك، مع وجود تفاوت واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة. تشمل الأسعار الرئيسية القريبة مستوى الدعم S1 عند 0.01620 ومستوى المقاومة R1 عند 0.01647. يبعد السعر الحالي عن S1 بمقدار 0.00014 وعن R1 بمقدار 0.00013. أما الأسعار المرجعية البعيدة فتشمل مستوى الدعم S2 عند 0.01607 ومستوى المقاومة R2 عند 0.01661، والتي تشكّل حدود نطاق التداول الحالي. إن اختراق السعر لأي من هذه المستويات القريبة سيؤدي إلى تغيير في الهيكل القصير المدى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Origin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Origin؟ شراء OGN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Origin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Origin (OGN).
يسمح لك امتلاك Origin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Origin (OGN) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Origin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع OGN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OGN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Origin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.