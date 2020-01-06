سعر Origin اليوم

السعر المباشر لمشروع Origin (OGN) اليوم هو $ 0.01639، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGN الحالي إلى USD هو $ 0.01639 لكل OGN.

يحتل Origin حاليًا المرتبة #906 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.88M، مع عرض متداول قدره 664.05M OGN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGN بين $ 0.01615 (أدنى) و$ 0.01661 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.38825924، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01627427789908522.

على المدى القصير، تحرك OGN بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و-1.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.26K.

معلومات سوق Origin (OGN)

التصنيف No.906 القيمة السوقية $ 10.88M$ 10.88M $ 10.88M الحجم (24 ساعة) $ 51.26K$ 51.26K $ 51.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.10M$ 23.10M $ 23.10M إمداد دورة التداول 664.05M 664.05M 664.05M الحد الأقصى للعرض 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 إجمالي العرض 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 معدل التداول 47.10% تاريخ الإصدار 2020-01-06 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.136$ 0.136 $ 0.136 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Origin هي $ 10.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.26K. العرض المتداول لـ OGN يبلغ 664.05M، مع إجمالي عرض 1409664846. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.10M.