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سعر Collect on Fanable المباشر اليوم هو 0.05805 USD. القيمة السوقية لـ COLLECT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار COLLECT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Collect on Fanable المباشر اليوم هو 0.05805 USD. القيمة السوقية لـ COLLECT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار COLLECT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Collect on Fanable (COLLECT)

السعر المباشر لـ 1 COLLECT إلى USD:

$0.05805
$0.05805$0.05805
-0.75%1D
USD
مخطط أسعار Collect on Fanable (COLLECT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:47:06 (UTC+8)

سعر Collect on Fanable اليوم

السعر المباشر لمشروع Collect on Fanable (COLLECT) اليوم هو $ 0.05805، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COLLECT الحالي إلى USD هو $ 0.05805 لكل COLLECT.

يحتل Collect on Fanable حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- COLLECT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COLLECT بين $ 0.05659 (أدنى) و$ 0.05941 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك COLLECT بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+5.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.45K.

معلومات سوق Collect on Fanable (COLLECT)

--
----

$ 65.45K
$ 65.45K$ 65.45K

$ 174.15M
$ 174.15M$ 174.15M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Collect on Fanable هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.45K. العرض المتداول لـ COLLECT يبلغ --، مع إجمالي عرض 3000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 174.15M.

سجل سعر Collect on Fanable بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05659
$ 0.05659$ 0.05659
24 ساعة منخفض
$ 0.05941
$ 0.05941$ 0.05941
24 ساعة مرتفع

$ 0.05659
$ 0.05659$ 0.05659

$ 0.05941
$ 0.05941$ 0.05941

--
----

--
----

-0.06%

-0.75%

+5.93%

+5.93%

سجل سعر Collect on Fanable (COLLECT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Collect on Fanable لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004387-0.75%
30 يوم$ +0.01535+35.94%
60 يوم$ +0.01194+25.89%
90 يوم$ +0.0053+10.04%
تغير سعر Collect on Fanable اليوم

سجل اليوم COLLECT تغيرًا $ -0.0004387 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Collect on Fanable لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01535 (+35.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Collect on Fanable لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COLLECT تغييرًا في $ +0.01194 (+25.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Collect on Fanable لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0053 (+10.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Collect on Fanable (COLLECT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Collect on Fanable.

تحليل Collect on Fanable

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Collect on Fanable الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Collect on Fanable اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق COLLECT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

COLLECT_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.06108. يقع السعر في المنطقة المحاذية مباشرة أسفل نقطة الوسط البالغة 0.06137. الفجوة بين مستوى الدعم S1 عند 0.06035 والسعر الحالي ضيقة للغاية. تشير منظومة التجمعات السعرية إلى أن السعر يتداول بالقرب من محور النطاق المتذبذب، حيث يحقق الطرفان المشتري والبائع توازنًا مؤقتًا في هذا المستوى، دون ظهور أي إشارات واضحة على اختراق واضح باتجاه واحد. يشير مؤشر MACD إلى شكل تقاطع ذهبي، مما يدل على بدء تراكم قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة الحيادية، مع وجود تباين في اتجاهات الخطين السريع والبطيء. كما أن معدل التقلبات لا يزال منخفضًا ويتسم بالتمركز حول مستويات متدنية. وبالنسبة لمؤشرات KDJ وStochRSI، فإن قيمها لم تصل بعد إلى المناطق الشديدة أو الحادة. أما نطاق بولينجر فمُفتوح بشكل ناعم، مما يعكس غياب قوة دافعة واضحة ذات اتجاه محدد في السوق، بينما يُعتبر حجم التداول متوسطًا وغير ملائم بشكل كبير. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن مقاومة R1 عند 0.06214 تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.7%، وهي تمثل هدف الاختبار الرئيسي القريب. فيما تقع مقاومة R2 عند 0.06316 في منطقة أبعد نسبيًا. وعلى الجانب الآخر، يبعد دعم S1 عند 0.06035 عن السعر الحالي بنحو 1.2%، بينما يوفر دعم S2 عند 0.05958 مرجعًا بعيدًا. وتتميز هذه المستويات الرئيسية بتوزيع مكثف وضيق، مما يحدّ من مساحة تحرك السعر.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Collect on Fanable؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز COLLECT على منصة Fanable:

1. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين – فكلما انضمّ المزيد من جامعي التحف إلى المنصة، زاد الطلب عليها.
2. معنويات سوق NFT – تؤثر دورات الصعود والهبوط في سوق NFT الأوسع على قيمة التحف المجمَّعة.
3. توسيع نطاق الاستخدام – تُسهم حالات الاستخدام الجديدة لرموز COLLECT في تعزيز قيمتها.
4. حجم التداول على المنصة – كلما زادت حركة التداول، ارتفعت وتيرة تداول الرموز.
5. الشراكات مع المبدعين والعلامات التجارية – تجذب الشراكات عالية الجودة المستخدمين إلى المنصة.
6. آليات عرض الرموز – تغييرات مكافآت الحفظ أو عمليات الحرق أو معدلات الإصدار.
7. الأوضاع العامة لسوق العملات المشفرة – تؤثر اتجاهات بيتكوين وإيثريوم في جميع الرموز.
8. تحديثات تطوير المنصة – تُسهم الميزات الجديدة والتحسينات في تعزيز قيمة المنصة.
9. مستويات المشاركة المجتمعية.
10. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في مجال NFT والعملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Collect on Fanable اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر COLLECT اليوم لأنهم مستثمرون أو متداولون يحتاجون إلى بيانات السوق الحالية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء الرمز المميز أو بيعه أو الاحتفاظ به. وتساعدهم أسعار التداول في الوقت الفعلي على تتبع قيمة المحفظة، وتقييم اتجاهات السوق، وتوقيت صفقاتهم بشكل فعّال.

توقعات أسعار Collect on Fanable

Collect on Fanable (COLLECT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف COLLECT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCollect on Fanable (COLLECT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Collect on Fanable نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Collect on Fanable الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار COLLECT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Collect on Fanable.

كيفية شراء واستثمار Collect on Fanable في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Collect on Fanable؟ شراء COLLECT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Collect on Fanable. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Collect on Fanable (COLLECT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Collect on Fanable فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Collect on Fanable (COLLECT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Collect on Fanable

يسمح لك امتلاك Collect on Fanable بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Collect on Fanable ( COLLECT )

مشروع Fanable هو سوق إلكتروني للمقتنيات المادية، مدعوم بتقنية البلوكتشين. يقدم تجربة فريدة لهواة جمع المقتنيات، حيث يضم آلاف القطع مثل بطاقات Pokemon المصنفة، والكتب المصورة، والتماثيل. يتيح لك فانابل حفظ مقتنياتك المادية، وإثراء مجموعتك بقطع جديدة، أو بيعها بسرعة لجمهور واسع من هواة الجمع. توفر لوحات التحكم سهلة الاستخدام إمكانية تتبع المحفظة والأرباح والخسائر في الوقت الفعلي. يتميز فانابل بتكامل سلس بين تقنيات الويب 2 والويب 3، مع تكاملات الدفع عبر Stripe والكريبتو، وإثباتات الملكية على البلوك تشين. كما يوفر فانابل تجربة مستخدم سهلة ومريحة عبر قنوات توزيع متعددة. يتوفر السوق على أنظمة iOS، ومتجر Google Play، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ومواقع الويب. مدعوم من قبل رواد في مجال المقتنيات وتقنيات الويب 3، بما في ذلك Ripple وPolygon وMorningstar وBorderless وغيرها.

Collect on Fanable المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Collect on Fanable، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Collect on Fanable الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Collect on Fanable

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:47:06 (UTC+8)

تحديثات Collect on Fanable (COLLECT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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COLLECT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع COLLECT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود COLLECT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Collect on Fanable (COLLECT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Collect on Fanable المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOLLECT
$0.05805
$0.05805$0.05805
-0.65%
1.13M (USDT)

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