سعر Collect on Fanable (COLLECT)
السعر المباشر لمشروع Collect on Fanable (COLLECT) اليوم هو $ 0.05805، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COLLECT الحالي إلى USD هو $ 0.05805 لكل COLLECT.
يحتل Collect on Fanable حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- COLLECT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COLLECT بين $ 0.05659 (أدنى) و$ 0.05941 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك COLLECT بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+5.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.45K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Collect on Fanable هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.45K. العرض المتداول لـ COLLECT يبلغ --، مع إجمالي عرض 3000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 174.15M.
-0.06%
-0.75%
+5.93%
+5.93%
تتبع تغيرات أسعار Collect on Fanable لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004387
|-0.75%
|30 يوم
|$ +0.01535
|+35.94%
|60 يوم
|$ +0.01194
|+25.89%
|90 يوم
|$ +0.0053
|+10.04%
سجل اليوم COLLECT تغيرًا $ -0.0004387 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01535 (+35.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COLLECT تغييرًا في $ +0.01194 (+25.89%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0053 (+10.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Collect on Fanable الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق COLLECT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
COLLECT_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.06108. يقع السعر في المنطقة المحاذية مباشرة أسفل نقطة الوسط البالغة 0.06137. الفجوة بين مستوى الدعم S1 عند 0.06035 والسعر الحالي ضيقة للغاية. تشير منظومة التجمعات السعرية إلى أن السعر يتداول بالقرب من محور النطاق المتذبذب، حيث يحقق الطرفان المشتري والبائع توازنًا مؤقتًا في هذا المستوى، دون ظهور أي إشارات واضحة على اختراق واضح باتجاه واحد. يشير مؤشر MACD إلى شكل تقاطع ذهبي، مما يدل على بدء تراكم قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة الحيادية، مع وجود تباين في اتجاهات الخطين السريع والبطيء. كما أن معدل التقلبات لا يزال منخفضًا ويتسم بالتمركز حول مستويات متدنية. وبالنسبة لمؤشرات KDJ وStochRSI، فإن قيمها لم تصل بعد إلى المناطق الشديدة أو الحادة. أما نطاق بولينجر فمُفتوح بشكل ناعم، مما يعكس غياب قوة دافعة واضحة ذات اتجاه محدد في السوق، بينما يُعتبر حجم التداول متوسطًا وغير ملائم بشكل كبير. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن مقاومة R1 عند 0.06214 تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.7%، وهي تمثل هدف الاختبار الرئيسي القريب. فيما تقع مقاومة R2 عند 0.06316 في منطقة أبعد نسبيًا. وعلى الجانب الآخر، يبعد دعم S1 عند 0.06035 عن السعر الحالي بنحو 1.2%، بينما يوفر دعم S2 عند 0.05958 مرجعًا بعيدًا. وتتميز هذه المستويات الرئيسية بتوزيع مكثف وضيق، مما يحدّ من مساحة تحرك السعر.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Collect on Fanable نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Fanable هو سوق إلكتروني للمقتنيات المادية، مدعوم بتقنية البلوكتشين. يقدم تجربة فريدة لهواة جمع المقتنيات، حيث يضم آلاف القطع مثل بطاقات Pokemon المصنفة، والكتب المصورة، والتماثيل. يتيح لك فانابل حفظ مقتنياتك المادية، وإثراء مجموعتك بقطع جديدة، أو بيعها بسرعة لجمهور واسع من هواة الجمع. توفر لوحات التحكم سهلة الاستخدام إمكانية تتبع المحفظة والأرباح والخسائر في الوقت الفعلي. يتميز فانابل بتكامل سلس بين تقنيات الويب 2 والويب 3، مع تكاملات الدفع عبر Stripe والكريبتو، وإثباتات الملكية على البلوك تشين. كما يوفر فانابل تجربة مستخدم سهلة ومريحة عبر قنوات توزيع متعددة. يتوفر السوق على أنظمة iOS، ومتجر Google Play، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ومواقع الويب. مدعوم من قبل رواد في مجال المقتنيات وتقنيات الويب 3، بما في ذلك Ripple وPolygon وMorningstar وBorderless وغيرها.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Collect on Fanable، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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