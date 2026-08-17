سعر Collect on Fanable اليوم

السعر المباشر لمشروع Collect on Fanable (COLLECT) اليوم هو $ 0.05805، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COLLECT الحالي إلى USD هو $ 0.05805 لكل COLLECT.

يحتل Collect on Fanable حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- COLLECT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COLLECT بين $ 0.05659 (أدنى) و$ 0.05941 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك COLLECT بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+5.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.45K.

معلومات سوق Collect on Fanable (COLLECT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 65.45K$ 65.45K $ 65.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 174.15M$ 174.15M $ 174.15M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Collect on Fanable هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.45K. العرض المتداول لـ COLLECT يبلغ --، مع إجمالي عرض 3000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 174.15M.