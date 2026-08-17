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سعر Atlético de Madrid المباشر اليوم هو 1.4738 USD. القيمة السوقية لـ ATM هي 12,470,128.3504 USD. تابع تحديثات أسعار ATM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Atlético de Madrid المباشر اليوم هو 1.4738 USD. القيمة السوقية لـ ATM هي 12,470,128.3504 USD. تابع تحديثات أسعار ATM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ATM

معلومات سعر ATM

ما هو ATM

الوثيقة البيضاء لـ ATM

الموقع الرسمي لـ ATM

اقتصاد توكن ATM

توقعات سعر ATM

سجل ATM

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شعار Atlético de Madrid

سعر Atlético de Madrid (ATM)

السعر المباشر لـ 1 ATM إلى USD:

$1.4738
$1.4738$1.4738
-2.32%1D
USD
مخطط أسعار Atlético de Madrid (ATM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:45:41 (UTC+8)

سعر Atlético de Madrid اليوم

السعر المباشر لمشروع Atlético de Madrid (ATM) اليوم هو $ 1.4738، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATM الحالي إلى USD هو $ 1.4738 لكل ATM.

يحتل Atlético de Madrid حاليًا المرتبة #1004 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.47M، مع عرض متداول قدره 8.46M ATM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATM بين $ 1.4731 (أدنى) و$ 1.5531 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 61.11632681، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.7532766491077049.

على المدى القصير، تحرك ATM بمقدار -0.87% خلال الساعة الماضية و-1.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.25K.

معلومات سوق Atlético de Madrid (ATM)

No.1004

$ 12.47M
$ 12.47M$ 12.47M

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 14.74M
$ 14.74M$ 14.74M

8.46M
8.46M 8.46M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

84.61%

CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ Atlético de Madrid هي $ 12.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.25K. العرض المتداول لـ ATM يبلغ 8.46M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.74M.

سجل سعر Atlético de Madrid بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.4731
$ 1.4731$ 1.4731
24 ساعة منخفض
$ 1.5531
$ 1.5531$ 1.5531
24 ساعة مرتفع

$ 1.4731
$ 1.4731$ 1.4731

$ 1.5531
$ 1.5531$ 1.5531

$ 61.11632681
$ 61.11632681$ 61.11632681

$ 0.7532766491077049
$ 0.7532766491077049$ 0.7532766491077049

-0.87%

-2.32%

-1.81%

-1.81%

سجل سعر Atlético de Madrid (ATM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Atlético de Madrid لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.035004-2.32%
30 يوم$ -1.3618-48.03%
60 يوم$ +0.1797+13.88%
90 يوم$ +0.4505+44.02%
تغير سعر Atlético de Madrid اليوم

سجل اليوم ATM تغيرًا $ -0.035004 (-2.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Atlético de Madrid لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.3618 (-48.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Atlético de Madrid لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ATM تغييرًا في $ +0.1797 (+13.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Atlético de Madrid لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.4505 (+44.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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توقعات أسعار Atlético de Madrid

Atlético de Madrid (ATM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ATM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAtlético de Madrid (ATM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Atlético de Madrid نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Atlético de Madrid الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ATM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Atlético de Madrid.

كيفية شراء واستثمار Atlético de Madrid في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Atlético de Madrid؟ شراء ATM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Atlético de Madrid. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Atlético de Madrid (ATM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Atlético de Madrid فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Atlético de Madrid (ATM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Atlético de Madrid

يسمح لك امتلاك Atlético de Madrid بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Atlético de Madrid ( ATM )

توكن مشجعي أتلتيكو مدريد (ATM) هو توكن نفعي يمنح مشجعي Atletico de Madrid Football Club ("أتلتيكو دي مدريد") حصة رمزية من التأثير على قرارات النادي باستخدام تطبيق وخدمات Socios.

Atlético de Madrid المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Atlético de Madrid، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Atlético de Madrid الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Atlético de Madrid

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:45:41 (UTC+8)

تحديثات Atlético de Madrid (ATM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع ATM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ATM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Atlético de Madrid (ATM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Atlético de Madrid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTATM
$1.4928
$1.4928$1.4928
-1.09%
36.87K (USDT)

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حاسبة ATM إلى USD

المبلغ

ATM
ATM
USD
USD

1 ATM = 1.4738 USD