سعر Atlético de Madrid اليوم

السعر المباشر لمشروع Atlético de Madrid (ATM) اليوم هو $ 1.4738، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATM الحالي إلى USD هو $ 1.4738 لكل ATM.

يحتل Atlético de Madrid حاليًا المرتبة #1004 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.47M، مع عرض متداول قدره 8.46M ATM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATM بين $ 1.4731 (أدنى) و$ 1.5531 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 61.11632681، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.7532766491077049.

على المدى القصير، تحرك ATM بمقدار -0.87% خلال الساعة الماضية و-1.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.25K.

معلومات سوق Atlético de Madrid (ATM)

التصنيف No.1004 القيمة السوقية $ 12.47M$ 12.47M $ 12.47M الحجم (24 ساعة) $ 55.25K$ 55.25K $ 55.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M إمداد دورة التداول 8.46M 8.46M 8.46M الحد الأقصى للعرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 إجمالي العرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 معدل التداول 84.61% البلوكتشين العام CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ Atlético de Madrid هي $ 12.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.25K. العرض المتداول لـ ATM يبلغ 8.46M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.74M.