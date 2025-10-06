سعر PHT Stablecoin المباشر اليوم هو 0.01696 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PHT Stablecoin المباشر اليوم هو 0.01696 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PHT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PHT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PHT

معلومات سعر PHT

الوثيقة البيضاء لـ PHT

الموقع الرسمي لـ PHT

اقتصاد توكن PHT

توقعات سعر PHT

سجل PHT

دليل شراء PHT

محول عملة PHT إلى الفيات

PHT العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار PHT Stablecoin

PHT Stablecoin السعر(PHT)

السعر المباشر لـ 1 PHT إلى USD:

$0.01696
$0.01696$0.01696
+0.53%1D
USD
مخطط أسعار PHT Stablecoin (PHT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:37:24 (UTC+8)

معلومات سعر PHT Stablecoin (PHT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01686
$ 0.01686$ 0.01686
24 ساعة منخفض
$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706
24 ساعة مرتفع

$ 0.01686
$ 0.01686$ 0.01686

$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706

--
----

--
----

-0.06%

+0.53%

-1.29%

-1.29%

سعر PHT Stablecoin (PHT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01696. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PHT بين أدنى سعر $ 0.01686 وأعلى سعر $ 0.01706، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPHT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PHT -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.53% على مدار 24 ساعة، و -1.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 4.35K
$ 4.35K$ 4.35K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ PHT Stablecoin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.35K. العرض المتداول لـ PHT يبلغ --، مع إجمالي عرض 287850000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.88M.

سجل سعر PHT Stablecoin (PHT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PHT Stablecoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000894+0.53%
30 يوم$ -0.00029-1.69%
60 يوم$ -0.00039-2.25%
90 يوم$ -0.00004-0.24%
تغير سعر PHT Stablecoin اليوم

سجل اليوم PHT تغيرًا $ +0.0000894 (+0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PHT Stablecoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00029 (-1.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PHT Stablecoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PHT تغييرًا في $ -0.00039 (-2.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PHT Stablecoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00004 (-0.24%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PHT Stablecoin (PHT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PHT Stablecoin.

ما هو PHT Stablecoin ( PHT )

عملة PHT المستقرة هي عملة مستقرة متعددة السلاسل، عالية الضمانات، ومرتبطة بالبيزو الفلبيني. صُممت لتسهيل التحويلات المالية السريعة ومنخفضة التكلفة، والمدفوعات عبر الشبكة، والتسويات القابلة للبرمجة في جميع أنحاء الفلبين وجنوب شرق آسيا.

متوفر PHT Stablecoin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك PHT Stablecoin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PHTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول PHT Stablecoin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء PHT Stablecoin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر PHT Stablecoin (USD)

كم ستكون قيمة PHT Stablecoin (PHT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PHT Stablecoin (PHT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PHT Stablecoin.

تحقق الآن من توقعات سعر PHT Stablecoin!

توكنوميكس PHT Stablecoin (PHT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PHT Stablecoin (PHT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PHT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء PHT Stablecoin ( PHT )

هل تبحث عن كيفية شراء PHT Stablecoin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء PHT Stablecoin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PHT إلى العملات المحلية

1 PHT Stablecoin (PHT) إلى VND
446.3024
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى AUD
A$0.0256096
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى GBP
0.01272
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى EUR
0.014416
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى USD
$0.01696
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MYR
RM0.0710624
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TRY
0.711472
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى JPY
¥2.57792
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ARS
ARS$24.97784
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى RUB
1.3439104
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى INR
1.4962112
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى IDR
Rp282.6665536
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى PHP
0.9964
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى EGP
￡E.0.8037344
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BRL
R$0.090736
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى CAD
C$0.0235744
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BDT
2.0762432
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى NGN
24.686976
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى COP
$65.230704
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ZAR
R.0.2905248
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى UAH
0.7141856
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TZS
T.Sh.41.773328
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى VES
Bs3.68032
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى CLP
$15.95936
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى PKR
Rs4.8084992
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى KZT
9.0500256
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى THB
฿0.5471296
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TWD
NT$0.5184672
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى AED
د.إ0.0622432
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى CHF
Fr0.0133984
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى HKD
HK$0.1317792
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى AMD
֏6.4980544
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MAD
.د.م0.1565408
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MXN
$0.3127424
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SAR
ريال0.0634304
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ETB
Br2.5723232
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى KES
KSh2.1910624
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى JOD
د.أ0.01202464
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى PLN
0.0615648
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى RON
лв0.0739456
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SEK
kr0.1587456
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BGN
лв0.0284928
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى HUF
Ft5.6607392
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى CZK
0.3542944
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى KWD
د.ك0.00518976
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ILS
0.05512
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BOB
Bs0.1171936
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى AZN
0.028832
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TJS
SM0.1567104
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى GEL
0.0461312
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى AOA
Kz15.4602272
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BHD
.د.ب0.00637696
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BMD
$0.01696
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى DKK
kr0.1087136
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى HNL
L0.4467264
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MUR
0.7718496
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى NAD
$0.2928992
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى NOK
kr0.1692608
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى NZD
$0.0291712
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى PAB
B/.0.01696
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى PGK
K0.0714016
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى QAR
ر.ق0.0617344
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى RSD
дин.1.70872
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى UZS
soʻm204.3373024
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ALL
L1.4088672
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ANG
ƒ0.0303584
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى AWG
ƒ0.030528
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BBD
$0.03392
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BAM
KM0.0283232
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BIF
Fr50.01504
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BND
$0.0218784
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BSD
$0.01696
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى JMD
$2.7217408
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى KHR
68.38696
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى KMF
Fr7.14016
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى LAK
368.6956448
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى LKR
රු5.1658464
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MDL
L0.2876416
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MGA
Ar75.7141888
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MOP
P0.1358496
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MVR
0.259488
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MWK
MK29.4444256
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى MZN
MT1.083744
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى NPR
रु2.396448
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى PYG
120.28032
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى RWF
Fr24.64288
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SBD
$0.1394112
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SCR
0.2354048
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SRD
$0.6705984
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SVC
$0.1484
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى SZL
L0.2928992
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TMT
m0.05936
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TND
د.ت0.04979456
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى TTD
$0.1151584
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى UGX
Sh59.08864
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى XAF
Fr9.54848
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى XCD
$0.045792
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى XOF
Fr9.54848
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى XPF
Fr1.72992
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BWP
P0.2413408
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى BZD
$0.0340896
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى CVE
$1.6056032
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى DJF
Fr3.01888
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى DOP
$1.0864576
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى DZD
د.ج2.203104
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى FJD
$0.03816
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى GNF
Fr147.4672
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى GTQ
Q0.1299136
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى GYD
$3.5517632
1 PHT Stablecoin (PHT) إلى ISK
kr2.08608

PHT Stablecoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PHT Stablecoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PHT Stablecoin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PHT Stablecoin

كم يساوي PHT Stablecoin (PHT) اليوم؟
سعر PHT المباشر في USD هو USD 0.01696، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PHT إلى USD الحالي؟
سعر PHT إلى USD الحالي هو $ 0.01696. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PHT Stablecoin ؟
القيمة السوقية لعملة PHT هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PHT؟
العرض المتداول لتوكن PHT هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PHT؟
حقق PHT سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PHT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- PHT.
ما هو حجم تداول PHT؟
حجم تداول PHT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 4.35K USD.
هل سترتفع PHT هذا العام؟
قد يرتفع PHT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PHT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:37:24 (UTC+8)

تحديثات PHT Stablecoin (PHT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PHT إلى USD

المبلغ

PHT
PHT
USD
USD

1 PHT = 0.01696 USD

تداول PHT

/USDTPHT
$0.01696
$0.01696$0.01696
+0.53%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,325.49
$113,325.49$113,325.49

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.45
$4,021.45$4,021.45

-1.84%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04538
$0.04538$0.04538

-2.28%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.58
$195.58$195.58

-1.66%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4650
$3.4650$3.4650

-10.17%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.45
$4,021.45$4,021.45

-1.84%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,325.49
$113,325.49$113,325.49

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.58
$195.58$195.58

-1.66%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6313
$2.6313$2.6313

-0.17%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19410
$0.19410$0.19410

-2.83%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002190
$0.00002190$0.00002190

+236.92%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.333
$2.333$2.333

+211.06%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000234
$0.0000000234$0.0000000234

+172.09%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.005130
$0.005130$0.005130

+105.20%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000087
$0.0000000000000000087$0.0000000000000000087

+93.33%