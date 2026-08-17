سعر Chonketha Wet Beaver اليوم

السعر المباشر لمشروع Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) اليوم هو $ 0.006795، مع تغير بنسبة 8.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHONKETHA الحالي إلى USD هو $ 0.006795 لكل CHONKETHA.

يحتل Chonketha Wet Beaver حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CHONKETHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHONKETHA بين $ 0.005269 (أدنى) و$ 0.007585 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CHONKETHA بمقدار +7.60% خلال الساعة الماضية و-20.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.68K.

معلومات سوق Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 61.68K$ 61.68K $ 61.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 999,900,000 999,900,000 999,900,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Chonketha Wet Beaver هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.68K. العرض المتداول لـ CHONKETHA يبلغ --، مع إجمالي عرض 999900000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.79M.