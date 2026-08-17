سعر XP8 اليوم

السعر المباشر لمشروع XP8 (XP8) اليوم هو $ 0.00234، مع تغير بنسبة 45.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XP8 الحالي إلى USD هو $ 0.00234 لكل XP8.

يحتل XP8 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- XP8. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XP8 بين $ 0.00234 (أدنى) و$ 0.00575 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XP8 بمقدار -13.34% خلال الساعة الماضية و+168.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.28K.

معلومات سوق XP8 (XP8)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.64K$ 63.64K $ 63.64K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 27,196,758 27,196,758 27,196,758 البلوكتشين العام TONCOIN

القيمة السوقية الحالية لـ XP8 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.28K. العرض المتداول لـ XP8 يبلغ --، مع إجمالي عرض 27196758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.64K.