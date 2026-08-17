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سعر XP8 المباشر اليوم هو 0.00234 USD. القيمة السوقية لـ XP8 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار XP8 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر XP8 المباشر اليوم هو 0.00234 USD. القيمة السوقية لـ XP8 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار XP8 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XP8

معلومات سعر XP8

ما هو XP8

الوثيقة البيضاء لـ XP8

الموقع الرسمي لـ XP8

اقتصاد توكن XP8

توقعات سعر XP8

سجل XP8

دليل شراء XP8

محول عملة XP8 إلى الفيات

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شعار XP8

سعر XP8 (XP8)

السعر المباشر لـ 1 XP8 إلى USD:

$0.00234
$0.00234$0.00234
-45.70%1D
USD
مخطط أسعار XP8 (XP8) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:23:19 (UTC+8)

سعر XP8 اليوم

السعر المباشر لمشروع XP8 (XP8) اليوم هو $ 0.00234، مع تغير بنسبة 45.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XP8 الحالي إلى USD هو $ 0.00234 لكل XP8.

يحتل XP8 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- XP8. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XP8 بين $ 0.00234 (أدنى) و$ 0.00575 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XP8 بمقدار -13.34% خلال الساعة الماضية و+168.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.28K.

معلومات سوق XP8 (XP8)

--
----

$ 61.28K
$ 61.28K$ 61.28K

$ 63.64K
$ 63.64K$ 63.64K

--
----

27,196,758
27,196,758 27,196,758

TONCOIN

القيمة السوقية الحالية لـ XP8 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.28K. العرض المتداول لـ XP8 يبلغ --، مع إجمالي عرض 27196758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.64K.

سجل سعر XP8 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234
24 ساعة منخفض
$ 0.00575
$ 0.00575$ 0.00575
24 ساعة مرتفع

$ 0.00234
$ 0.00234$ 0.00234

$ 0.00575
$ 0.00575$ 0.00575

--
----

--
----

-13.34%

-45.70%

+168.96%

+168.96%

سجل سعر XP8 (XP8) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار XP8 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0019694-45.70%
30 يوم$ +0.00172+277.41%
60 يوم$ +0.00156+200.00%
90 يوم$ +0.00161+220.54%
تغير سعر XP8 اليوم

سجل اليوم XP8 تغيرًا $ -0.0019694 (-45.70%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر XP8 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00172 (+277.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر XP8 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XP8 تغييرًا في $ +0.00156 (+200.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر XP8 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00161 (+220.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة XP8 (XP8)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار XP8.

تحليل XP8

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار XP8 الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار XP8؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز XP8:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. فائدة الرمز ودرجة اعتماده داخل منظومة XP8
4. إعلانات الشراكات وتطورات المشروع
5. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة
6. ديناميات العرض والطلب
7. مستوى المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
8. أنماط التحليل الفني وتحركات كبار المستثمرين (الحيتان)

لماذا يريد الناس معرفة سعر XP8 اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر XP8 اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم أداء الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات الأسعار لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار XP8

XP8 (XP8) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XP8 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرXP8 (XP8) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XP8 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر XP8 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XP8 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار XP8.

كيفية شراء واستثمار XP8 في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع XP8؟ شراء XP8 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء XP8. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء XP8 (XP8).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة XP8 فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء XP8 (XP8)

ماذا يمكنك أن تفعل مع XP8

يسمح لك امتلاك XP8 بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء XP8 (XP8) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو XP8 ( XP8 )

شركة XP LABS AG هي شركة سويسرية متخصصة في الألعاب والبنية التحتية عبر Web3، وتعمل على بناء اقتصاد رقمي داخل تيليجرام (على متجري التطبيقات وجوجل بلاي في عام 2026). نطور ألعابًا خاصة (AVAFight وAVARUSH وستة ألعاب جديدة في عام 2026)، ومنصة تعليمية، وتكاملًا مع أكثر من 200 تطبيق صغير تابع لشركائنا.

XP8 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XP8، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب XP8 الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول XP8

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:23:19 (UTC+8)

تحديثات XP8 (XP8) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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XP8 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XP8 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XP8 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق XP8 (XP8) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XP8 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXP8
$0.00234
$0.00234$0.00234
-45.70%
14.68M (USDT)

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1 XP8 = 0.00234 USD