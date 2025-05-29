A

اسم العملة المشفرةA

التصنيفNo.79

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0002%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.34%

المعروض المتداول1,572,712,792.5889

إجمالي العرض2,100,000,000

إجمالي العرض2,100,000,000

معدل التداول0.7489%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.7772468667062139,2025-05-29

أدنى سعر0.4895537184687214,2025-06-17

البلوكتشين العامEOS

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.