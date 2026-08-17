سعر Polytrade اليوم

السعر المباشر لمشروع Polytrade (TRADE) اليوم هو $ 0.04097، مع تغير بنسبة 2.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRADE الحالي إلى USD هو $ 0.04097 لكل TRADE.

يحتل Polytrade حاليًا المرتبة #1703 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.69M، مع عرض متداول قدره 41.29M TRADE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRADE بين $ 0.03962 (أدنى) و$ 0.04211 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.067126392343356، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02757963535183652.

على المدى القصير، تحرك TRADE بمقدار +2.04% خلال الساعة الماضية و+10.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.95K.

معلومات سوق Polytrade (TRADE)

التصنيف No.1703 القيمة السوقية $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M الحجم (24 ساعة) $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M إمداد دورة التداول 41.29M 41.29M 41.29M إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Polytrade هي $ 1.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.95K. العرض المتداول لـ TRADE يبلغ 41.29M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.10M.