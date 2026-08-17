سعر Squid اليوم

السعر المباشر لمشروع Squid (QUID) اليوم هو $ 0.07233، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QUID الحالي إلى USD هو $ 0.07233 لكل QUID.

يحتل Squid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- QUID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QUID بين $ 0.07118 (أدنى) و$ 0.07518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك QUID بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و-22.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.62K.

معلومات سوق Squid (QUID)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 75.62K$ 75.62K $ 75.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.33M$ 72.33M $ 72.33M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Squid هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.62K. العرض المتداول لـ QUID يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.33M.