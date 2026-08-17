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سعر Squid المباشر اليوم هو 0.07233 USD. القيمة السوقية لـ QUID هي -- USD. تابع تحديثات أسعار QUID إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Squid المباشر اليوم هو 0.07233 USD. القيمة السوقية لـ QUID هي -- USD. تابع تحديثات أسعار QUID إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن QUID

معلومات سعر QUID

ما هو QUID

الوثيقة البيضاء لـ QUID

الموقع الرسمي لـ QUID

اقتصاد توكن QUID

توقعات سعر QUID

سجل QUID

دليل شراء QUID

محول عملة QUID إلى الفيات

عقود QUID الفورية

QUID عقود USDT-M الآجلة

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سعر Squid (QUID)

السعر المباشر لـ 1 QUID إلى USD:

$0.07233
$0.07233$0.07233
-0.37%1D
USD
مخطط أسعار Squid (QUID) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:59:49 (UTC+8)

سعر Squid اليوم

السعر المباشر لمشروع Squid (QUID) اليوم هو $ 0.07233، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QUID الحالي إلى USD هو $ 0.07233 لكل QUID.

يحتل Squid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- QUID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QUID بين $ 0.07118 (أدنى) و$ 0.07518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك QUID بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و-22.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.62K.

معلومات سوق Squid (QUID)

--
----

$ 75.62K
$ 75.62K$ 75.62K

$ 72.33M
$ 72.33M$ 72.33M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Squid هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.62K. العرض المتداول لـ QUID يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.33M.

سجل سعر Squid بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07118
$ 0.07118$ 0.07118
24 ساعة منخفض
$ 0.07518
$ 0.07518$ 0.07518
24 ساعة مرتفع

$ 0.07118
$ 0.07118$ 0.07118

$ 0.07518
$ 0.07518$ 0.07518

--
----

--
----

-0.68%

-0.37%

-22.61%

-22.61%

سجل سعر Squid (QUID) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Squid لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002686-0.37%
30 يوم$ +0.04233+141.10%
60 يوم$ +0.04233+141.10%
90 يوم$ +0.04233+141.10%
تغير سعر Squid اليوم

سجل اليوم QUID تغيرًا $ -0.0002686 (-0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Squid لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04233 (+141.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Squid لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QUID تغييرًا في $ +0.04233 (+141.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Squid لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.04233 (+141.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Squid (QUID)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Squid.

تحليل Squid

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Squid الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Squid اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق QUID: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

QUID_USDT يتحرك فوق مركز 0.0735 على الإطار الزمني 4 ساعات، وسعره الحالي 0.07403 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.0742. يقع السعر في الجزء الأوسط العلوي من النطاق بين S2 وR2، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون على الهيكل القصير الأجل. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA إشارات شراء متزامنة، ما يؤكد أن السعر حالياً يقع ضمن نطاق حاسم لاتخاذ القرارات. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع صعودي، حيث تتباين الخطوط السريعة والبطيئة في الاتجاه نفسه، مع تركيز قوة الدفع نحو الارتفاع. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم قصوى للشراء أو البيع، مما يدل على أن عملية الصعود لا تعتمد على تداول عاطفي مفرط. كما تتوافق قيم KDJ وStochRSI مع حالة فتح بولينجر باند، مما يشير إلى استقرار معدل التذبذب وعدم ظهور تفاوت واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس مرحلة ارتفاع منظمة. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.0742، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00017 فقط، ما يجعلها نقطة اختبار فورية. أما الدعم الأول في الأسفل فهو المركز عند 0.0735، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00053، ويوفّر حماية ضد أي تراجع قصير الأجل. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S1 عند 0.0727 ومستوى R2 عند 0.075 هما المرجعان البعيدان، وهما يبعدان عن السعر الحالي بمقدار 0.00133 و0.00097 على التوالي، مما يحدد حدود التقلبات المستقبلية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Squid

Squid (QUID) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QUID في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSquid (QUID) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Squid نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Squid الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار QUID للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Squid.

كيفية شراء واستثمار Squid في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Squid؟ شراء QUID سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Squid. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Squid (QUID).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Squid فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Squid (QUID)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Squid

يسمح لك امتلاك Squid بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Squid ( QUID )

Squid هي منصة عبر السلاسل تربط الشبكات ومصادر السيولة والتطبيقات لتمكين الحركة السلسة للأصول الرقمية عبر الكريبتو. يمكن استخدام تطبيق الواجهة الأمامية من Squid لشراء وتبادل وجسر وإرسال أكثر من 20 ألف توكن عبر أكثر من 100 سلسلة، مع الاستفادة من أكثر من 130 مصدرًا للسيولة في عملية واحدة. يمكن للمطورين دمج Squid عبر SDK وAPI والأداة البرمجية لتمكين وظائف عبر السلاسل ضمن منتجاتهم الخاصة.

Squid المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Squid، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Squid الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemCross-chain CommunicationDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Squid

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:59:49 (UTC+8)

تحديثات Squid (QUID) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Squid

QUID USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع QUID باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود QUID USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Squid (QUID) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Squid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCQUID
$0.07267
$0.07267$0.07267
+0.31%
722.47K (USDT)
/USDTQUID
$0.0728
$0.0728$0.0728
+0.35%
1.05M (USDT)

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حاسبة QUID إلى USD

المبلغ

QUID
QUID
USD
USD

1 QUID = 0.07233 USD