سعر Squid (QUID)
السعر المباشر لمشروع Squid (QUID) اليوم هو $ 0.07233، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QUID الحالي إلى USD هو $ 0.07233 لكل QUID.
يحتل Squid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- QUID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QUID بين $ 0.07118 (أدنى) و$ 0.07518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك QUID بمقدار -0.68% خلال الساعة الماضية و-22.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.62K.
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ Squid هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.62K. العرض المتداول لـ QUID يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.33M.
-0.68%
-0.37%
-22.61%
-22.61%
تتبع تغيرات أسعار Squid لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002686
|-0.37%
|30 يوم
|$ +0.04233
|+141.10%
|60 يوم
|$ +0.04233
|+141.10%
|90 يوم
|$ +0.04233
|+141.10%
سجل اليوم QUID تغيرًا $ -0.0002686 (-0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04233 (+141.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QUID تغييرًا في $ +0.04233 (+141.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.04233 (+141.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Squid الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق QUID: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
QUID_USDT يتحرك فوق مركز 0.0735 على الإطار الزمني 4 ساعات، وسعره الحالي 0.07403 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.0742. يقع السعر في الجزء الأوسط العلوي من النطاق بين S2 وR2، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون على الهيكل القصير الأجل. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA إشارات شراء متزامنة، ما يؤكد أن السعر حالياً يقع ضمن نطاق حاسم لاتخاذ القرارات. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع صعودي، حيث تتباين الخطوط السريعة والبطيئة في الاتجاه نفسه، مع تركيز قوة الدفع نحو الارتفاع. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم قصوى للشراء أو البيع، مما يدل على أن عملية الصعود لا تعتمد على تداول عاطفي مفرط. كما تتوافق قيم KDJ وStochRSI مع حالة فتح بولينجر باند، مما يشير إلى استقرار معدل التذبذب وعدم ظهور تفاوت واضح بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس مرحلة ارتفاع منظمة. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.0742، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00017 فقط، ما يجعلها نقطة اختبار فورية. أما الدعم الأول في الأسفل فهو المركز عند 0.0735، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00053، ويوفّر حماية ضد أي تراجع قصير الأجل. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S1 عند 0.0727 ومستوى R2 عند 0.075 هما المرجعان البعيدان، وهما يبعدان عن السعر الحالي بمقدار 0.00133 و0.00097 على التوالي، مما يحدد حدود التقلبات المستقبلية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Squid نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Squid هي منصة عبر السلاسل تربط الشبكات ومصادر السيولة والتطبيقات لتمكين الحركة السلسة للأصول الرقمية عبر الكريبتو. يمكن استخدام تطبيق الواجهة الأمامية من Squid لشراء وتبادل وجسر وإرسال أكثر من 20 ألف توكن عبر أكثر من 100 سلسلة، مع الاستفادة من أكثر من 130 مصدرًا للسيولة في عملية واحدة. يمكن للمطورين دمج Squid عبر SDK وAPI والأداة البرمجية لتمكين وظائف عبر السلاسل ضمن منتجاتهم الخاصة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Squid، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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