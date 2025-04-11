شعار Agon Agent

Agon Agent السعر(AGON)

USD

مخطط أسعار Agon Agent (AGON) المباشر

$0.008176
$0.008176$0.008176
-0.49%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AGON

السعر الحالي لـ Agon Agent (AGON) اليوم هو 0.008181 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 8.18M USD. يتم تحديث سعر من AGON إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Agon Agent:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.78K USD
- تغير سعر Agon Agent خلال اليوم هو -0.49%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 1.00B USD

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AGON أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Agon Agent لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00004026-0.49%
30 يوم$ +0.003181+63.62%
60 يوم$ +0.003181+63.62%
90 يوم$ +0.003181+63.62%
تغير سعر Agon Agent اليوم

سجل اليوم AGON تغيرًا $ -0.00004026 (-0.49%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Agon Agent لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.003181 (+63.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Agon Agent لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AGON تغييرًا في $ +0.003181 (+63.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Agon Agent لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003181 (+63.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AGON معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Agon Agent: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00789
$ 0.00789$ 0.00789

$ 0.008869
$ 0.008869$ 0.008869

$ 0.01783
$ 0.01783$ 0.01783

+1.14%

-0.49%

+1.38%

AGON معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

$ 56.78K
$ 56.78K$ 56.78K

1.00B
1.00B 1.00B

ما هو Agon Agent ( AGON )

الذكاء الاصطناعي الفائق متعدد الوسائط والذي يستفيد من شبكة من الوكلاء المتخصصين عبر مجالات متعددة.

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توقع سعر Agon Agent

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Agon Agent، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AGON؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAgon Agent.

سجل أسعار Agon Agent

يوفر تتبع مسار سعر AGON معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AGON. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Agon Agent.

كيفية شراء Agon Agent ( AGON )

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عملة AGON إلى العملات المحلية

1 AGON إلى VND
209.769021
1 AGON إلى AUD
A$0.01292598
1 AGON إلى GBP
0.00621756
1 AGON إلى EUR
0.00719928
1 AGON إلى USD
$0.008181
1 AGON إلى MYR
RM0.03616002
1 AGON إلى TRY
0.31095981
1 AGON إلى JPY
¥1.1723373
1 AGON إلى RUB
0.69333975
1 AGON إلى INR
0.70323876
1 AGON إلى IDR
Rp136.34994546
1 AGON إلى KRW
11.68713117
1 AGON إلى PHP
0.46778958
1 AGON إلى EGP
￡E.0.41935806
1 AGON إلى BRL
R$0.04794066
1 AGON إلى CAD
C$0.01128978
1 AGON إلى BDT
0.99194625
1 AGON إلى NGN
13.00631742
1 AGON إلى UAH
0.33795711
1 AGON إلى VES
Bs0.580851
1 AGON إلى PKR
Rs2.28896199
1 AGON إلى KZT
4.21910532
1 AGON إلى THB
฿0.27381807
1 AGON إلى TWD
NT$0.26481897
1 AGON إلى AED
د.إ0.03002427
1 AGON إلى CHF
Fr0.00662661
1 AGON إلى HKD
HK$0.06340275
1 AGON إلى MAD
.د.م0.07591968
1 AGON إلى MXN
$0.16599249

Agon Agent المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Agon Agent، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Agon Agent الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AGON
USD

1 AGON = 0.008181 USD

تداول

USDTAGON
$0.008181
$0.008181$0.008181
-7.40%

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