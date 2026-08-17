سعر qONE Token اليوم

السعر المباشر لمشروع qONE Token (QONE) اليوم هو $ 0.005413، مع تغير بنسبة 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QONE الحالي إلى USD هو $ 0.005413 لكل QONE.

يحتل qONE Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- QONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QONE بين $ 0.005323 (أدنى) و$ 0.005426 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك QONE بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و+1.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 105.94K.

معلومات سوق qONE Token (QONE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 105.94K$ 105.94K $ 105.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,006,904,800 1,006,904,800 1,006,904,800 البلوكتشين العام HYPEREVM

القيمة السوقية الحالية لـ qONE Token هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 105.94K. العرض المتداول لـ QONE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1006904800. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.45M.