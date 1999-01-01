EDGE

Definitive هي منصة تداول متطورة للتوكن على السلسلة، تُتيح تداول الأصول عبر السلسلة بمجموعة كاملة من أنواع الطلبات، بما في ذلك طلبات السوق، وطلبات الحد، وطلبات وقف الخسارة، وطلبات متوسط ​​السعر المرجح زمنيًا (TWAP). بفضل تقنية التوجيه الذكية، تجمع Definitive السيولة عبر أكثر من 100 بورصة لامركزية (DEXs) ومجموعات تداول لضمان أفضل الأسعار وأعلى العوائد للمستخدمين. Definitive، التي أسسها رؤساء تداول سابقون في Coinbase، وبدعم من مستثمرين من الدرجة الأولى في هذا المجال، تقدم مزايا حصرية للمنصة من خلال توكن $EDGE، الذي يفتح ميزات مميزة عند التخزين.

اسم العملة المشفرةEDGE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةDefinitive هي منصة تداول متطورة للتوكن على السلسلة، تُتيح تداول الأصول عبر السلسلة بمجموعة كاملة من أنواع الطلبات، بما في ذلك طلبات السوق، وطلبات الحد، وطلبات وقف الخسارة، وطلبات متوسط ​​السعر المرجح زمنيًا (TWAP). بفضل تقنية التوجيه الذكية، تجمع Definitive السيولة عبر أكثر من 100 بورصة لامركزية (DEXs) ومجموعات تداول لضمان أفضل الأسعار وأعلى العوائد للمستخدمين. Definitive، التي أسسها رؤساء تداول سابقون في Coinbase، وبدعم من مستثمرين من الدرجة الأولى في هذا المجال، تقدم مزايا حصرية للمنصة من خلال توكن $EDGE، الذي يفتح ميزات مميزة عند التخزين.

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