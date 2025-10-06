سعر Tesla xStock المباشر اليوم هو 462.2 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TSLAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TSLAX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Tesla xStock المباشر اليوم هو 462.2 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TSLAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TSLAX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Tesla xStock

Tesla xStock السعر(TSLAX)

السعر المباشر لـ 1 TSLAX إلى USD:

$462.2
$462.2$462.2
-0.51%1D
USD
مخطط أسعار Tesla xStock (TSLAX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:05:49 (UTC+8)

معلومات سعر Tesla xStock (TSLAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 450.96
$ 450.96$ 450.96
24 ساعة منخفض
$ 465.74
$ 465.74$ 465.74
24 ساعة مرتفع

$ 450.96
$ 450.96$ 450.96

$ 465.74
$ 465.74$ 465.74

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.21%

-0.51%

+4.03%

+4.03%

سعر Tesla xStock (TSLAX) في الوقت الحقيقي هو $ 462.2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TSLAX بين أدنى سعر $ 450.96 وأعلى سعر $ 465.74، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTSLAX على الإطلاق هو $ 474.6824248978316، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 290.2836164741007.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TSLAX +0.21% على مدار الساعة الماضية، -0.51% على مدار 24 ساعة، و +4.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tesla xStock (TSLAX)

No.566

$ 42.98M
$ 42.98M$ 42.98M

$ 64.84K
$ 64.84K$ 64.84K

$ 42.98M
$ 42.98M$ 42.98M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19812941
92,998.19812941 92,998.19812941

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Tesla xStock هي $ 42.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.84K. العرض المتداول لـ TSLAX يبلغ 93.00K، مع إجمالي عرض 92998.19812941. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.98M.

سجل سعر Tesla xStock (TSLAX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tesla xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.3693-0.51%
30 يوم$ +16.57+3.71%
60 يوم$ +126.64+37.73%
90 يوم$ +144.07+45.28%
تغير سعر Tesla xStock اليوم

سجل اليوم TSLAX تغيرًا $ -2.3693 (-0.51%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tesla xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +16.57 (+3.71%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tesla xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TSLAX تغييرًا في $ +126.64 (+37.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tesla xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +144.07 (+45.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tesla xStock (TSLAX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tesla xStock.

ما هو Tesla xStock ( TSLAX )

مشروع Tesla xStock (TSLAx) هي شهادة تتبع تُصدر كعملات Solana SPL وERC-20. تتتبع TSLAx سعر Tesla, Inc. (الأصل). صُممت TSLAx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر أسهم Tesla, Inc.، مع الحفاظ على مزايا تقنية البلوكتشين.

متوفر Tesla xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Tesla xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TSLAXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Tesla xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Tesla xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Tesla xStock (USD)

كم ستكون قيمة Tesla xStock (TSLAX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tesla xStock (TSLAX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tesla xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Tesla xStock!

توكنوميكس Tesla xStock (TSLAX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tesla xStock (TSLAX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TSLAX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Tesla xStock ( TSLAX )

هل تبحث عن كيفية شراء Tesla xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Tesla xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TSLAX إلى العملات المحلية

1 Tesla xStock (TSLAX) إلى VND
12,162,793
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى AUD
A$697.922
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى GBP
346.65
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى EUR
392.87
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى USD
$462.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MYR
RM1,936.618
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TRY
19,389.29
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى JPY
¥70,254.4
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ARS
ARS$680,705.05
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى RUB
36,629.35
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى INR
40,803.016
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى IDR
Rp7,703,330.252
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى PHP
27,149.628
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى EGP
￡E.21,894.414
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BRL
R$2,472.77
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى CAD
C$642.458
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BDT
56,582.524
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى NGN
672,778.32
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى COP
$1,784,554.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ZAR
R.7,922.108
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى UAH
19,463.242
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TZS
T.Sh.1,138,421.71
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى VES
Bs100,297.4
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى CLP
$434,930.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى PKR
Rs131,042.944
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى KZT
246,634.542
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى THB
฿14,919.816
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TWD
NT$14,129.454
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى AED
د.إ1,696.274
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى CHF
Fr365.138
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى HKD
HK$3,591.294
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى AMD
֏177,087.308
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MAD
.د.م4,266.106
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MXN
$8,522.968
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SAR
ريال1,733.25
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ETB
Br70,101.874
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى KES
KSh59,711.618
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى JOD
د.أ327.6998
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى PLN
1,677.786
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى RON
лв2,019.814
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SEK
kr4,335.436
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BGN
лв776.496
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى HUF
Ft154,319.336
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى CZK
9,659.98
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى KWD
د.ك141.4332
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ILS
1,502.15
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BOB
Bs3,193.802
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى AZN
785.74
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TJS
SM4,270.728
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى GEL
1,257.184
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى AOA
Kz421,327.654
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BHD
.د.ب173.7872
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BMD
$462.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى DKK
kr2,967.324
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى HNL
L12,174.348
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MUR
21,034.722
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى NAD
$7,982.194
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى NOK
kr4,612.756
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى NZD
$794.984
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى PAB
B/.462.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى PGK
K1,945.862
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى QAR
ر.ق1,682.408
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى RSD
дин.46,599.004
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى UZS
soʻm5,568,673.418
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ALL
L38,394.954
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ANG
ƒ827.338
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى AWG
ƒ831.96
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BBD
$924.4
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BAM
KM771.874
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BIF
Fr1,363,027.8
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BND
$596.238
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BSD
$462.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى JMD
$74,173.856
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى KHR
1,863,705.95
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى KMF
Fr194,586.2
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى LAK
10,047,825.886
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى LKR
රු140,781.498
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MDL
L7,857.4
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MGA
Ar2,063,390.216
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MOP
P3,702.222
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MVR
7,071.66
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MWK
MK802,430.042
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى MZN
MT29,534.58
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى NPR
रु65,308.86
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى PYG
3,277,922.4
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى RWF
Fr671,576.6
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SBD
$3,799.284
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SCR
6,415.336
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SRD
$18,275.388
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SVC
$4,044.25
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى SZL
L7,982.194
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TMT
m1,617.7
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TND
د.ت1,357.0192
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى TTD
$3,138.338
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى UGX
Sh1,610,304.8
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى XAF
Fr260,680.8
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى XCD
$1,247.94
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى XOF
Fr260,680.8
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى XPF
Fr47,144.4
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BWP
P6,577.106
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى BZD
$929.022
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى CVE
$43,756.474
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى DJF
Fr82,271.6
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى DOP
$29,608.532
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى DZD
د.ج60,039.78
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى FJD
$1,039.95
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى GNF
Fr4,018,829
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى GTQ
Q3,540.452
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى GYD
$96,793.924
1 Tesla xStock (TSLAX) إلى ISK
kr56,850.6

Tesla xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tesla xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Tesla xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tesla xStock

كم يساوي Tesla xStock (TSLAX) اليوم؟
سعر TSLAX المباشر في USD هو USD 462.2، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TSLAX إلى USD الحالي؟
سعر TSLAX إلى USD الحالي هو $ 462.2. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tesla xStock ؟
القيمة السوقية لعملة TSLAX هي $ 42.98M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TSLAX؟
العرض المتداول لتوكن TSLAX هو 93.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TSLAX؟
حقق TSLAX سعرًا قياسيًا قدره 474.6824248978316 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TSLAX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 290.2836164741007 TSLAX.
ما هو حجم تداول TSLAX؟
حجم تداول TSLAX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 64.84K USD.
هل سترتفع TSLAX هذا العام؟
قد يرتفع TSLAX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TSLAX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:05:49 (UTC+8)

تحديثات Tesla xStock (TSLAX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TSLAX إلى USD

المبلغ

TSLAX
TSLAX
USD
USD

1 TSLAX = 462.2 USD

تداول TSLAX

/USDTTSLAX
$462.2
$462.2$462.2
-0.50%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

