سعر USAT اليوم

السعر المباشر لمشروع USAT (USAT) اليوم هو $ 0.9995، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USAT الحالي إلى USD هو $ 0.9995 لكل USAT.

يحتل USAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.00M، مع عرض متداول قدره 10.00M USAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USAT بين $ 0.999 (أدنى) و$ 0.9996 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك USAT بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.77K.

معلومات سوق USAT (USAT)

القيمة السوقية $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M الحجم (24 ساعة) $ 54.77K$ 54.77K $ 54.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,002,050 10,002,050 10,002,050 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ USAT هي $ 10.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.77K. العرض المتداول لـ USAT يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10002050. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.00M.