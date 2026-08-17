سعر Yield Guild Games (YGG)
السعر المباشر لمشروع Yield Guild Games (YGG) اليوم هو $ 0.0198، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YGG الحالي إلى USD هو $ 0.0198 لكل YGG.
يحتل Yield Guild Games حاليًا المرتبة #733 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.09M، مع عرض متداول قدره 762.36M YGG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YGG بين $ 0.01946 (أدنى) و$ 0.02038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.49579152038934388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02365638992816519.
على المدى القصير، تحرك YGG بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-1.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.39K.
No.733
76.23%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Yield Guild Games هي $ 15.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.39K. العرض المتداول لـ YGG يبلغ 762.36M، مع إجمالي عرض 999716389.32277708. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.80M.
-0.51%
-0.50%
-1.40%
-1.40%
تتبع تغيرات أسعار Yield Guild Games لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0000995
|-0.50%
|30 يوم
|$ -0.00128
|-6.08%
|60 يوم
|$ -0.00493
|-19.94%
|90 يوم
|$ -0.01637
|-45.26%
سجل اليوم YGG تغيرًا $ -0.0000995 (-0.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00128 (-6.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YGG تغييرًا في $ -0.00493 (-19.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01637 (-45.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Yield Guild Games الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق YGG: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
YGG_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 0.01978 و0.01994. السعر الحالي عند 0.01984 يقع تحت المركز الرئيسي (الوسط) عند 0.01986 بنسبة 0.1%. السعر حالياً بين مستوى الدعم S1 والمقاومة R1، مما يشير إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين في نظام المراكز. أما المؤشرات فتظهر سلوكاً متذبذباً مع اتساق محدود. من ناحية التحليل الفني: - مجموعة EMA تُصدر إشارة شراء. - مؤشر MACD يشكل نموذج تقاطع ذهبي. - مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة. - هناك ظاهرة تفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة. - توزيع قوة الحركة يظهر تشتتاً واضحاً. - معدل التقلبات يبقى منخفضاً. - قيم KDJ وStochRSI تشير إلى ضعف القوة الدافعة على المدى القصير. - عرض نطاق BOLL يتقلص، ويتحرك السعر بالقرب من الخط الأوسط. - لا تزال قوة المشترين غير مركزة بشكل واضح، كما أن قوة البائعين لم تشهد زيادة كبيرة أيضاً. بالنسبة للمقاومات والمدعمات: - المقاومة القريبة تقع عند 0.01994، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.5%. - الدعم القريب يقع عند 0.01978، ويبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.3%. - المقاومة البعيدة المرجعية عند 0.02002. - الدعم البعيد المرجعية عند 0.01970. - المسافات بين المستويات الرئيسية ضيقة، مما يعكس نطاق تداول واضح ومحدد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Yield Guild Games نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Yield Guild Games، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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