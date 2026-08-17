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سعر Yield Guild Games المباشر اليوم هو 0.0198 USD. القيمة السوقية لـ YGG هي 15,094,631.965045407984 USD. تابع تحديثات أسعار YGG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Yield Guild Games المباشر اليوم هو 0.0198 USD. القيمة السوقية لـ YGG هي 15,094,631.965045407984 USD. تابع تحديثات أسعار YGG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YGG

معلومات سعر YGG

ما هو YGG

الوثيقة البيضاء لـ YGG

الموقع الرسمي لـ YGG

اقتصاد توكن YGG

توقعات سعر YGG

سجل YGG

دليل شراء YGG

محول عملة YGG إلى الفيات

عقود YGG الفورية

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سعر Yield Guild Games (YGG)

السعر المباشر لـ 1 YGG إلى USD:

$0.0198
$0.0198$0.0198
-0.50%1D
USD
مخطط أسعار Yield Guild Games (YGG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:30:47 (UTC+8)

سعر Yield Guild Games اليوم

السعر المباشر لمشروع Yield Guild Games (YGG) اليوم هو $ 0.0198، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YGG الحالي إلى USD هو $ 0.0198 لكل YGG.

يحتل Yield Guild Games حاليًا المرتبة #733 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.09M، مع عرض متداول قدره 762.36M YGG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YGG بين $ 0.01946 (أدنى) و$ 0.02038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.49579152038934388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02365638992816519.

على المدى القصير، تحرك YGG بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-1.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.39K.

معلومات سوق Yield Guild Games (YGG)

No.733

$ 15.09M
$ 15.09M$ 15.09M

$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K

$ 19.80M
$ 19.80M$ 19.80M

762.36M
762.36M 762.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,389.32277708
999,716,389.32277708 999,716,389.32277708

76.23%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Yield Guild Games هي $ 15.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.39K. العرض المتداول لـ YGG يبلغ 762.36M، مع إجمالي عرض 999716389.32277708. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.80M.

سجل سعر Yield Guild Games بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01946
$ 0.01946$ 0.01946
24 ساعة منخفض
$ 0.02038
$ 0.02038$ 0.02038
24 ساعة مرتفع

$ 0.01946
$ 0.01946$ 0.01946

$ 0.02038
$ 0.02038$ 0.02038

$ 11.49579152038934388
$ 11.49579152038934388$ 11.49579152038934388

$ 0.02365638992816519
$ 0.02365638992816519$ 0.02365638992816519

-0.51%

-0.50%

-1.40%

-1.40%

سجل سعر Yield Guild Games (YGG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Yield Guild Games لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000995-0.50%
30 يوم$ -0.00128-6.08%
60 يوم$ -0.00493-19.94%
90 يوم$ -0.01637-45.26%
تغير سعر Yield Guild Games اليوم

سجل اليوم YGG تغيرًا $ -0.0000995 (-0.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Yield Guild Games لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00128 (-6.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Yield Guild Games لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YGG تغييرًا في $ -0.00493 (-19.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Yield Guild Games لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01637 (-45.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Yield Guild Games (YGG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Yield Guild Games.

تحليل Yield Guild Games

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Yield Guild Games الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Yield Guild Games اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق YGG: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

YGG_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 0.01978 و0.01994. السعر الحالي عند 0.01984 يقع تحت المركز الرئيسي (الوسط) عند 0.01986 بنسبة 0.1%. السعر حالياً بين مستوى الدعم S1 والمقاومة R1، مما يشير إلى حالة توازن بين المشترين والبائعين في نظام المراكز. أما المؤشرات فتظهر سلوكاً متذبذباً مع اتساق محدود. من ناحية التحليل الفني: - مجموعة EMA تُصدر إشارة شراء. - مؤشر MACD يشكل نموذج تقاطع ذهبي. - مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة. - هناك ظاهرة تفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة. - توزيع قوة الحركة يظهر تشتتاً واضحاً. - معدل التقلبات يبقى منخفضاً. - قيم KDJ وStochRSI تشير إلى ضعف القوة الدافعة على المدى القصير. - عرض نطاق BOLL يتقلص، ويتحرك السعر بالقرب من الخط الأوسط. - لا تزال قوة المشترين غير مركزة بشكل واضح، كما أن قوة البائعين لم تشهد زيادة كبيرة أيضاً. بالنسبة للمقاومات والمدعمات: - المقاومة القريبة تقع عند 0.01994، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.5%. - الدعم القريب يقع عند 0.01978، ويبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.3%. - المقاومة البعيدة المرجعية عند 0.02002. - الدعم البعيد المرجعية عند 0.01970. - المسافات بين المستويات الرئيسية ضيقة، مما يعكس نطاق تداول واضح ومحدد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Yield Guild Games؟

تتأثر أسعار توكن YGG بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد النظام البيئي للألعاب: كلما انضمّ عدد أكبر من اللاعبين إلى الألعاب المدعومة من YGG، زاد الطلب على التوكن.
2. أداء أصول NFT: تؤثّر قيمة استثمارات النقابة في أصول NFT على سعر التوكن.
3. نمو برنامج المنح الدراسية: يُعزّز توسيع فرص اللعب من أجل الكسب من فائدة التوكن.
4. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة: تُجذب المزيد من الحامليْن بفضل العوائد المرتفعة.
5. إعلانات الشراكات: تُعزّز التعاونات الجديدة مع الألعاب ثقة المستثمرين.
6. المزاج العام لسوق العملات المشفرة: تؤثّر اتجاهات بيتكوين والعملات البديلة في YGG.
7. تطوّرات صناعة الألعاب: يؤثّر اعتماد ألعاب Web3 في الآفاق طويلة الأجل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Yield Guild Games اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر YGG اليوم لأنه رمز تشفيري شائع في منظومة الألعاب القائمة على المكافآت. يتابع المتداولون الأسعار اليومية لاتخاذ قرارات الاستثمار، بينما يراقب اللاعبون القيمة من أجل تحديد إمكانات الكسب. وتؤثر التحركات في الأسعار على مكافآت النقابات واستثمارات NFT وأداء المحافظ بشكل عام في ألعاب البلوك تشين.

توقعات أسعار Yield Guild Games

Yield Guild Games (YGG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YGG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYield Guild Games (YGG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Yield Guild Games نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Yield Guild Games الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YGG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Yield Guild Games.

كيفية شراء واستثمار Yield Guild Games في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Yield Guild Games؟ شراء YGG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Yield Guild Games. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Yield Guild Games (YGG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Yield Guild Games فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Yield Guild Games (YGG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Yield Guild Games

يسمح لك امتلاك Yield Guild Games بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Yield Guild Games ( YGG )

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Yield Guild Games، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Yield Guild Games الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Yield Guild Games

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:30:47 (UTC+8)

تحديثات Yield Guild Games (YGG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Yield Guild Games

YGG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع YGG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود YGG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Yield Guild Games (YGG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yield Guild Games المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTYGG
$0.01975
$0.01975$0.01975
-0.80%
2.81M (USDT)

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1 YGG = 0.0198 USD