سعر Yield Guild Games اليوم

السعر المباشر لمشروع Yield Guild Games (YGG) اليوم هو $ 0.0198، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YGG الحالي إلى USD هو $ 0.0198 لكل YGG.

يحتل Yield Guild Games حاليًا المرتبة #733 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.09M، مع عرض متداول قدره 762.36M YGG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YGG بين $ 0.01946 (أدنى) و$ 0.02038 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.49579152038934388، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02365638992816519.

على المدى القصير، تحرك YGG بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-1.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.39K.

معلومات سوق Yield Guild Games (YGG)

التصنيف No.733 القيمة السوقية $ 15.09M$ 15.09M $ 15.09M الحجم (24 ساعة) $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M إمداد دورة التداول 762.36M 762.36M 762.36M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 معدل التداول 76.23% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Yield Guild Games هي $ 15.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.39K. العرض المتداول لـ YGG يبلغ 762.36M، مع إجمالي عرض 999716389.32277708. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.80M.