سعر APRO اليوم

السعر المباشر لمشروع APRO (AT) اليوم هو $ 0.15872، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AT الحالي إلى USD هو $ 0.15872 لكل AT.

يحتل APRO حاليًا المرتبة #521 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.68M، مع عرض متداول قدره 250.00M AT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AT بين $ 0.15534 (أدنى) و$ 0.16207 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.88010688164916، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07917937860759514.

على المدى القصير، تحرك AT بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+8.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.23K.

معلومات سوق APRO (AT)

التصنيف No.521 القيمة السوقية $ 39.68M$ 39.68M $ 39.68M الحجم (24 ساعة) $ 62.23K$ 62.23K $ 62.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 158.72M$ 158.72M $ 158.72M إمداد دورة التداول 250.00M 250.00M 250.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 25.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ APRO هي $ 39.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.23K. العرض المتداول لـ AT يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.72M.