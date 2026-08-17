سعر APRO (AT)
السعر المباشر لمشروع APRO (AT) اليوم هو $ 0.15872، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AT الحالي إلى USD هو $ 0.15872 لكل AT.
يحتل APRO حاليًا المرتبة #521 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.68M، مع عرض متداول قدره 250.00M AT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AT بين $ 0.15534 (أدنى) و$ 0.16207 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.88010688164916، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07917937860759514.
على المدى القصير، تحرك AT بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+8.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.23K.
No.521
25.00%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ APRO هي $ 39.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.23K. العرض المتداول لـ AT يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.72M.
+0.13%
+1.10%
+8.54%
+8.54%
تتبع تغيرات أسعار APRO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0017266
|+1.10%
|30 يوم
|$ +0.01643
|+11.54%
|60 يوم
|$ +0.00001
|0.00%
|90 يوم
|$ +0.03025
|+23.54%
سجل اليوم AT تغيرًا $ +0.0017266 (+1.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01643 (+11.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AT تغييرًا في $ +0.00001 (0.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03025 (+23.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار APRO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق AT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
AT_USDT يتحرك فوق مركز 0.1577 على الإطار الزمني 4 ساعات، ويتداول حالياً عند مستوى 0.15878، وهو يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 0.1593. يقبع السعر في النصف العلوي من نظام التمركز، حيث يخوض الطرفان (الشراء والبيع) معركة داخل نطاق ضيق بين 0.1577 و0.1593. يظهر الشكل العام للحركة طابع التذبذب والتصحيح، دون تشكّل أي نمط واضح لاختراق اتجاهي. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع صاعد، مما يشير إلى تراكم طفيف في قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، مع وجود تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة، ما يدل على عدم تزامن كامل في تضخيم القوة الدافعة. كما أن معدل التقلبات يبقى منخفضاً، وتتقارب شرائط بولينجر، مما يعكس غياب قوة دافعة واضحة ذات اتجاه محدد. تبدو قوى البيع والشراء متوازنة، ولا يوجد حتى الآن انحياز واضح نحو أي جانب. تقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.1593، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.4%، ما يجعلها نقطة اختبار فورية. أما المقاومة البعيدة فتُقدَّر عند 0.1618، والتي لن يتم الوصول إليها إلا بعد كسر فعال للمستوى R1. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند خط المركز 0.1577، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. ومن النقاط الحيوية للدفاع، يُحدَّد مستوى 0.1552؛ إذ إن اختراقه سيعمل على تغيير التوازن الهيكلي على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر APRO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع APRO هي شبكة أوراكل لامركزية مصممة خصيصًا لمنظومة بيتكوين، وتوفر حلول بيانات موثوقة وسريعة واقتصادية. تهدف إلى بناء منصة حوسبة آمنة وجديرة بالثقة من خلال الجمع بين الحوسبة خارج السلسلة والتحقق داخلها. يُوسّع هذا النهج الوصول إلى البيانات وقدرات الحوسبة، مُقدمًا خدمات منطق حوسبة مُخصصة لشركات التطبيقات اللامركزية (DApp).
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ APRO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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