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سعر APRO المباشر اليوم هو 0.15872 USD. القيمة السوقية لـ AT هي 39,680,000 USD. تابع تحديثات أسعار AT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر APRO المباشر اليوم هو 0.15872 USD. القيمة السوقية لـ AT هي 39,680,000 USD. تابع تحديثات أسعار AT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر APRO (AT)

السعر المباشر لـ 1 AT إلى USD:

$0.15869
$0.15869$0.15869
+1.10%1D
USD
مخطط أسعار APRO (AT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:44:34 (UTC+8)

سعر APRO اليوم

السعر المباشر لمشروع APRO (AT) اليوم هو $ 0.15872، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AT الحالي إلى USD هو $ 0.15872 لكل AT.

يحتل APRO حاليًا المرتبة #521 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39.68M، مع عرض متداول قدره 250.00M AT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AT بين $ 0.15534 (أدنى) و$ 0.16207 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.88010688164916، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.07917937860759514.

على المدى القصير، تحرك AT بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+8.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.23K.

معلومات سوق APRO (AT)

No.521

$ 39.68M
$ 39.68M$ 39.68M

$ 62.23K
$ 62.23K$ 62.23K

$ 158.72M
$ 158.72M$ 158.72M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ APRO هي $ 39.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.23K. العرض المتداول لـ AT يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 158.72M.

سجل سعر APRO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.15534
$ 0.15534$ 0.15534
24 ساعة منخفض
$ 0.16207
$ 0.16207$ 0.16207
24 ساعة مرتفع

$ 0.15534
$ 0.15534$ 0.15534

$ 0.16207
$ 0.16207$ 0.16207

$ 0.88010688164916
$ 0.88010688164916$ 0.88010688164916

$ 0.07917937860759514
$ 0.07917937860759514$ 0.07917937860759514

+0.13%

+1.10%

+8.54%

+8.54%

سجل سعر APRO (AT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار APRO لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0017266+1.10%
30 يوم$ +0.01643+11.54%
60 يوم$ +0.000010.00%
90 يوم$ +0.03025+23.54%
تغير سعر APRO اليوم

سجل اليوم AT تغيرًا $ +0.0017266 (+1.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر APRO لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01643 (+11.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر APRO لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AT تغييرًا في $ +0.00001 (0.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر APRO لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03025 (+23.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة APRO (AT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار APRO.

تحليل APRO

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار APRO الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق APRO اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

AT_USDT يتحرك فوق مركز 0.1577 على الإطار الزمني 4 ساعات، ويتداول حالياً عند مستوى 0.15878، وهو يقع تحت مستوى المقاومة R1 عند 0.1593. يقبع السعر في النصف العلوي من نظام التمركز، حيث يخوض الطرفان (الشراء والبيع) معركة داخل نطاق ضيق بين 0.1577 و0.1593. يظهر الشكل العام للحركة طابع التذبذب والتصحيح، دون تشكّل أي نمط واضح لاختراق اتجاهي. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع صاعد، مما يشير إلى تراكم طفيف في قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، مع وجود تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة، ما يدل على عدم تزامن كامل في تضخيم القوة الدافعة. كما أن معدل التقلبات يبقى منخفضاً، وتتقارب شرائط بولينجر، مما يعكس غياب قوة دافعة واضحة ذات اتجاه محدد. تبدو قوى البيع والشراء متوازنة، ولا يوجد حتى الآن انحياز واضح نحو أي جانب. تقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.1593، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.4%، ما يجعلها نقطة اختبار فورية. أما المقاومة البعيدة فتُقدَّر عند 0.1618، والتي لن يتم الوصول إليها إلا بعد كسر فعال للمستوى R1. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم القريب عند خط المركز 0.1577، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. ومن النقاط الحيوية للدفاع، يُحدَّد مستوى 0.1552؛ إذ إن اختراقه سيعمل على تغيير التوازن الهيكلي على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار APRO؟

تتأثر أسعار APRO(AT) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تقدم مشروعات التطوير والتحديثات المتعلقة بها
5. إعلانات الشراكات والتعاونات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. أنماط التحليل الفني
9. مستوى المشاركة المجتمعية ومعدلات التبني
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول الرقمية

لماذا يريد الناس معرفة سعر APRO اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر APRO(AT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وإدارة مخاطر الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد أوقات الدخول والخروج بفعالية.

توقعات أسعار APRO

APRO (AT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAPRO (AT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر APRO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر APRO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار APRO.

كيفية شراء واستثمار APRO في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع APRO؟ شراء AT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء APRO. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء APRO (AT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة APRO فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء APRO (AT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع APRO

يسمح لك امتلاك APRO بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو APRO ( AT )

مشروع APRO هي شبكة أوراكل لامركزية مصممة خصيصًا لمنظومة بيتكوين، وتوفر حلول بيانات موثوقة وسريعة واقتصادية. تهدف إلى بناء منصة حوسبة آمنة وجديرة بالثقة من خلال الجمع بين الحوسبة خارج السلسلة والتحقق داخلها. يُوسّع هذا النهج الوصول إلى البيانات وقدرات الحوسبة، مُقدمًا خدمات منطق حوسبة مُخصصة لشركات التطبيقات اللامركزية (DApp).

APRO المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ APRO، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب APRO الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemInfrastructure

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول APRO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:44:34 (UTC+8)

تحديثات APRO (AT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن APRO

AT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق APRO (AT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر APRO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAT
$0.15866
$0.15866$0.15866
+1.05%
393.05K (USDT)
/USDCAT
$0.15878
$0.15878$0.15878
+1.23%
334.16K (USDT)

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1 AT = 0.15872 USD