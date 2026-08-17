سعر DEAPcoin المباشر اليوم هو 0.000993 USD. القيمة السوقية لـ DEP هي 29,683,649.70131964667476 USD. تابع تحديثات أسعار DEP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DEAPcoin المباشر اليوم هو 0.000993 USD. القيمة السوقية لـ DEP هي 29,683,649.70131964667476 USD. تابع تحديثات أسعار DEP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع DEAPcoin (DEP) اليوم هو $ 0.000993، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEP الحالي إلى USD هو $ 0.000993 لكل DEP.
يحتل DEAPcoin حاليًا المرتبة #561 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.68M، مع عرض متداول قدره 29.89B DEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEP بين $ 0.0009717 (أدنى) و$ 0.0010035 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09212663297622997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00069351763648054.
على المدى القصير، تحرك DEP بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-1.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.48K.
معلومات سوق DEAPcoin (DEP)
No.561
$ 29.68M
$ 29.68M$ 29.68M
$ 67.48K
$ 67.48K$ 67.48K
$ 29.68M
$ 29.68M$ 29.68M
29.89B
29.89B 29.89B
29,892,900,001.32895446
29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ DEAPcoin هي $ 29.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.48K. العرض المتداول لـ DEP يبلغ 29.89B، مع إجمالي عرض 29892900001.32895446. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.68M.
سجل سعر DEAPcoin بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0009717
$ 0.0009717$ 0.0009717
24 ساعة منخفض
$ 0.0010035
$ 0.0010035$ 0.0010035
24 ساعة مرتفع
$ 0.0009717
$ 0.0009717$ 0.0009717
$ 0.0010035
$ 0.0010035$ 0.0010035
$ 0.09212663297622997
$ 0.09212663297622997$ 0.09212663297622997
$ 0.00069351763648054
$ 0.00069351763648054$ 0.00069351763648054
+0.18%
+0.23%
-1.21%
-1.21%
سجل سعر DEAPcoin (DEP) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار DEAPcoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.000002276
+0.23%
30 يوم
$ +0.0000416
+4.37%
60 يوم
$ -0.0000399
-3.87%
90 يوم
$ -0.0000991
-9.08%
تغير سعر DEAPcoin اليوم
سجل اليوم DEP تغيرًا $ +0.000002276 (+0.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر DEAPcoin لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000416 (+4.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر DEAPcoin لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DEP تغييرًا في $ -0.0000399 (-3.87%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر DEAPcoin لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000991 (-9.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DEAPcoin (DEP)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DEAPcoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DEAPcoin؟
تتأثر أسعار عملة DEAPcoin (DEP) بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد نظام البيئة اللعبة – تُستخدم عملة DEP في ألعاب PlayMining، لذا فإن نمو عدد المستخدمين وشعبية الألعاب يؤثران بشكل مباشر في الطلب عليها.
2. حركة سوق NFT – يؤثر حجم المعاملات في سوق NFT الخاص بـ PlayMining على فائدة العملة وقيمتها.
3. توسيع استخدامات العملة – يمكن أن تؤدي حالات الاستخدام الجديدة داخل منظومة DEAP Space إلى دفع الطلب عليها.
4. معنويات السوق – تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين في تحديد أسعار DEP.
5. ديناميات العرض – تؤثر جداول إصدار العملة، وآليات الحجب، وتغييرات المعروض المتداول في الضغط على الأسعار.
6. إعلانات الشراكات – يمكن أن تؤدي التعاونات مع مطوري الألعاب أو المنصات الأخرى إلى تعزيز اهتمام المستثمرين.
7. التطورات التنظيمية – تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالألعاب أو العملات المشفرة، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل اليابان، في مسار المشروع.
8. المنافسة – تؤثر أداء العملات المميزة الأخرى ومنصات الألعاب القائمة على البلوك تشين في موقعها النسبي.
9. التطورات التقنية – تؤثر تحديثات المنصة والخصائص الجديدة والتحسينات التكنولوجية في القيمة طويلة الأجل.
10. المشاركة المجتمعية – يساهم قاعدة المستخدمين النشطة والحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق النمو العضوي واستقرار الأسعار.
لماذا يريد الناس معرفة سعر DEAPcoin اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر عملة DEAPcoin (DEP) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. تُستَخدَم عملة DEP في أنظمة ألعاب البلوك تشين، لذا يساعد تتبع السعر المستثمرين على تقييم أداء المشروع واتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة.
توقعات أسعار DEAPcoin
DEAPcoin (DEP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DEP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDEAPcoin (DEP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DEAPcoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر DEAPcoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DEP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DEAPcoin.
كيفية شراء واستثمار DEAPcoin في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع DEAPcoin؟ شراء DEP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DEAPcoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DEAPcoin (DEP).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DEAPcoin فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع DEAPcoin
يسمح لك امتلاك DEAPcoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries.
DEAPcoin المورد
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إذا كان DEAPcoin سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار DEAPcoin المحتملة وعائد ROI.
كم سعر DEAPcoin اليوم؟
سعر DEAPcoin اليوم هو $ 0.000993. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال DEAPcoin استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال DEAPcoin عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في DEP، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ DEAPcoin في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول DEAPcoin بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ DEAPcoin في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر DEP المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ DEAPcoin بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر DEP لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر DEAPcoin في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر DEP بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,394.55
+0.38%
ETH
1,895.31
+0.59%
GOLD(XAUT)
4,376.83
+0.39%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.22
-0.46%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ DEP على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج DEP/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر DEAPcoin ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر DEAPcoin هذا العام؟
قد يرتفع سعر DEAPcoin هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر DEAPcoin (DEP) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:09:05 (UTC+8)
تحديثات DEAPcoin (DEP) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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