سعر DEAPcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع DEAPcoin (DEP) اليوم هو $ 0.000993، مع تغير بنسبة 0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEP الحالي إلى USD هو $ 0.000993 لكل DEP.

يحتل DEAPcoin حاليًا المرتبة #561 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29.68M، مع عرض متداول قدره 29.89B DEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEP بين $ 0.0009717 (أدنى) و$ 0.0010035 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09212663297622997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00069351763648054.

على المدى القصير، تحرك DEP بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-1.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.48K.

معلومات سوق DEAPcoin (DEP)

التصنيف No.561 القيمة السوقية $ 29.68M$ 29.68M $ 29.68M الحجم (24 ساعة) $ 67.48K$ 67.48K $ 67.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.68M$ 29.68M $ 29.68M إمداد دورة التداول 29.89B 29.89B 29.89B إجمالي العرض 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ DEAPcoin هي $ 29.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.48K. العرض المتداول لـ DEP يبلغ 29.89B، مع إجمالي عرض 29892900001.32895446. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.68M.