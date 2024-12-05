KDX

مشروع Kodexa (KDX) هو التوكن الرسمي للخدمات الخدمية لمنصة Mosaic Alpha، وهي منصة مبتكرة لامركزية لإدارة أصول العملات المشفرة. صُممت هذه العملة على شبكة Binance Smart Chain. يمكن للمستخدمين تداول Kodexa (KDX) على منصة Mosaic Alpha لخفض رسوم المنصة، وتعظيم أرباحهم من سلال التوكن، والتقدم في نظام التسويق بالعمولة، والاستفادة من مزايا حصرية في برنامج تعزيز التسويق بالعمولة، مع التخطيط لإضافة المزيد من الخدمات الخدمية مع توسع النظام. يدعم توكن Kodexa إنشاء سلال التوكن الخدمية وإدارتها على منصة Mosaic Alpha.

اسم العملة المشفرةKDX

التصنيفNo.5561

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض699,950,000

إجمالي العرض699,950,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03729922025269791,2024-12-05

أدنى سعر0.01823766220164422,2025-06-05

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Kodexa (KDX) هو التوكن الرسمي للخدمات الخدمية لمنصة Mosaic Alpha، وهي منصة مبتكرة لامركزية لإدارة أصول العملات المشفرة. صُممت هذه العملة على شبكة Binance Smart Chain. يمكن للمستخدمين تداول Kodexa (KDX) على منصة Mosaic Alpha لخفض رسوم المنصة، وتعظيم أرباحهم من سلال التوكن، والتقدم في نظام التسويق بالعمولة، والاستفادة من مزايا حصرية في برنامج تعزيز التسويق بالعمولة، مع التخطيط لإضافة المزيد من الخدمات الخدمية مع توسع النظام. يدعم توكن Kodexa إنشاء سلال التوكن الخدمية وإدارتها على منصة Mosaic Alpha.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.