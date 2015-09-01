سعر Cardano المباشر اليوم هو 0.1768 USD. القيمة السوقية لـ ADA هي 6,430,778,881.948697588 USD. تابع تحديثات أسعار ADA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cardano المباشر اليوم هو 0.1768 USD. القيمة السوقية لـ ADA هي 6,430,778,881.948697588 USD. تابع تحديثات أسعار ADA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Cardano (ADA) اليوم هو $ 0.1768، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADA الحالي إلى USD هو $ 0.1768 لكل ADA.
يحتل Cardano حاليًا المرتبة #13 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.43B، مع عرض متداول قدره 36.37B ADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADA بين $ 0.1738 (أدنى) و$ 0.1793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.09918625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01735409907996655.
على المدى القصير، تحرك ADA بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-10.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.53M.
معلومات سوق Cardano (ADA)
No.13
$ 6.43B
$ 6.43B$ 6.43B
$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M
$ 7.96B
$ 7.96B$ 7.96B
36.37B
36.37B 36.37B
45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000
44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743
80.82%
0.29%
2015-09-01 00:00:00
$ 0.002
$ 0.002$ 0.002
ADA
القيمة السوقية الحالية لـ Cardano هي $ 6.43B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.53M. العرض المتداول لـ ADA يبلغ 36.37B، مع إجمالي عرض 44993823497.474743. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.96B.
سجل سعر Cardano بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1738
$ 0.1738$ 0.1738
24 ساعة منخفض
$ 0.1793
$ 0.1793$ 0.1793
24 ساعة مرتفع
$ 0.1738
$ 0.1738$ 0.1738
$ 0.1793
$ 0.1793$ 0.1793
$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625
$ 0.01735409907996655
$ 0.01735409907996655$ 0.01735409907996655
-0.06%
-0.05%
-10.98%
-10.98%
سجل سعر Cardano (ADA) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Cardano لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.000088
-0.05%
30 يوم
$ +0.0106
+6.37%
60 يوم
$ +0.01
+5.99%
90 يوم
$ -0.0758
-30.01%
تغير سعر Cardano اليوم
سجل اليوم ADA تغيرًا $ -0.000088 (-0.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Cardano لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0106 (+6.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Cardano لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ADA تغييرًا في $ +0.01 (+5.99%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Cardano لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0758 (-30.01%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cardano (ADA)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cardano الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Cardano اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ADA: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
حيادي
K ≈ D (±1%)
لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
< 20
منطقة البيع المفرط
هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
ADA_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات تحت نقطة المحور عند 0.1791. السعر يتداول في نطاق ضيق للتصحيح بين مستوى S1 والمحور. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، كما يتشكل نموذج تقاطع ذهبي في مؤشر MACD. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تُلاحظ ظاهرة تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. تبقى معدلات التقلبات منخفضة وتتجه نحو التقارب.
على الصعيد العلوي، يبعد مستوى المقاومة R1 عند 0.1806 مسافة 0.0015 عن السعر الحالي. أما مستوى مقاومة المحور عند 0.1797 فيبعد مسافة 0.0006 عن السعر الحالي. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى الدعم S1 عند 0.1779 مسافة 0.0012 عن السعر الحالي، بينما يبعد مستوى الدعم القوي S2 عند 0.1770 مسافة 0.0021 عن السعر الحالي. تتركز الأسعار بشكل كثيف في المناطق القريبة، فيما تبقى المساحة المتاحة للمراجعة على المدى البعيد محدودة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cardano؟
تتأثر أسعار كاردانو (ADA) بعدة عوامل رئيسية:
1. تقدم التطوير: التحديثات المتعلقة بالبلوك تشين، وقدرات العقود الذكية، ونمو النظام البيئي. 2. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين. 3. معدلات الاعتماد: حالات الاستخدام في العالم الحقيقي والشراكات المبرمة. 4. الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية التي تؤثر على العملات المشفرة. 5. المنافسة: الأداء مقارنةً بمنصات البلوك تشين الأخرى مثل إيثريوم. 6. مكافآت الحفظ: العوائد الجذابة التي تشجع على الاحتفاظ بالعملة. 7. حجم التداول والسيولة. 8. التصريحات العامة لمؤسس المشروع تشارلز هوسكينسون وإعلاناته بشأن الخطة المستقبلية.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Cardano اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر كاردانو (ADA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، وتخطيط الاستراتيجيات، والاستجابة لتحركات السوق بسرعة.
توقعات أسعار Cardano
Cardano (ADA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ADA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCardano (ADA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cardano نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Cardano الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ADA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cardano.
كيفية شراء واستثمار Cardano في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Cardano؟ شراء ADA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cardano. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cardano (ADA).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cardano فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Cardano
يسمح لك امتلاك Cardano بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Cardano (ADA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
مشروع Cardano هو مشروع عام لامركزي للبلوكتشين والعملات المشفرة وهو مفتوح المصدر بالكامل.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
أدا (Ada) هي العملة الرقمية الأصلية لكاردانو، وامتلاكها مرتبطٌ بحق المساهمة في تشغيل الشبكة، وليس فقط بامتلاك أصل رقمي. وتُحفِّز الشبكة المشاركة من خلال مكافأة المساهمين في عملياتها السلسة. وتُموَّل هذه المكافآت من رسوم المعاملات التي يدفعها المستخدمون، وكذلك من عملات أدا الجديدة التي تُصدر من الاحتياطي. وعندما يقوم حاملو أدا بتجميدها (Staking)، يمكنهم كسب أدا إضافية، ويتحدد المبلغ المكتسب وفقًا لكمية أدا المجمدة وأداء مجموعة التجميد (Stake Pool) التي اختاروها. كما يمكن لمُشغِّلي مجموعات التجميد تعزيز مجموعاتهم عبر التعهد (Pledging)، أي الالتزام بتجميد أدا الخاصة بهم؛ فكلما زاد حجم هذا التعهد، زاد جاذبية المجموعة لغيرهم ممن يقررون أين سيجمدون أدا الخاصة بهم. وقد صُمِّم هذا النموذج ليكون عادلًا ومستدامًا، حيث تُقسَّم رسوم المعاملات بين مشغِّلي مجموعات التجميد والمُفوَّضين (Delegators) الذين يجمدون أدا. وباعتبار عام ٢٠٢٣، أدخلت كاردانو تحسينات على آلية المكافآت الخاصة بها، بما في ذلك تحسين معاملات مجموعة التجميد وأنظمة توزيع الرسوم بشكل أكثر كفاءة.
التكنولوجيا
كاردانو يعمل على بروتوكول أوروبوروس، وهو بروتوكول يمكّن نظام إثبات الحصة (Proof-of-Stake) بدلًا من النموذج المُستهلك للطاقة المرتبط بيتكوين. ويرتبط المشاركة في الشبكة باحتفاظ المستخدمين بعملة كارданو الرقمية «أدا» (ADA) وتجميدها (Staking)، ما يسمح للمستخدمين بدعم عمليات الشبكة عبر مجموعات التجميد (Stake Pools). وتقيس الشبكة الزمن بوحدات تُسمى «العصور» (Epochs)، وكل عصر يستمر ٥ أيام، وفي كل عصر تتناوب مجموعات التجميد على إنتاج كتل جديدة من المعاملات. ومن أبرز ميزات التمايز الخاصة بكاردانو هي بنيته الطبقية: حيث تُدير الطبقة الأولى (طبقة التسوية) المعاملات الأساسية، بينما تدعم الطبقة الثانية (طبقة الحوسبة) العقود الذكية والقدرات المتقدمة الأخرى. كما يتم تعزيز الأمان عبر بروتوكول أوروبوروس، الذي خضع لمراجعة الأقران من قِبل متخصصين أكاديميين، ويتم تنفيذ المنصة بلغة البرمجة هاسكل (Haskell) لدعم الموثوقية والسلامة. وعلاوةً على ذلك، حقق كاردانو تقدمًا في سرعة معالجة المعاملات وأداء العقود الذكية من خلال التحديث الكبير «فاسيل» (Vasil Hard Fork) عام ٢٠٢٢، ما جعل الشبكة أسرع وأكثر كفاءةً مع الحفاظ على مبادئ الأمان الأساسية لها.
الفريق
كانت كاردانو من إنشاء تشارلز هوسكنسون، الذي يُعد أيضًا أحد المؤسسين المشاركين لإيثريوم. وقد بُنِيَ المشروع بواسطة ثلاث منظمات رئيسية: وتتولى شركة IOHK (التي أصبح اسمها الآن IOG) التطوير التقني، بينما توفر مؤسسة كاردانو الإشراف وتدعم نمو المجتمع، وتتولى شركة Emurgo تطوير الأعمال. ويشمل الفريق الأوسع العديد من حاملي درجات الدكتوراه والباحثين، ويعتمد المشروع على مراجعة الأقران والتقدّم المُوثَّق علميًّا. ويتم تعزيز التطوير من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم لدفع عجلة تكنولوجيا البلوك تشين. ومنذ عام ٢٠٢١، شهد الجهد المبذول نموًّا كبيرًا، حيث وسّعت شركة IOG فريقها التطويري، وزادت مؤسسة كاردانو من وجودها العالمي. كما تحتفظ كاردانو بشراكات مع عدة حكومات ومنظمات، وبخاصة في المناطق النامية، دعمًا لمهمتها المتمثلة في الشمول المالي.
خارطة الطريق
يتم تنظيم تطوير منصة كاردانو في عصورٍ رئيسية تُسمَّى على اسم شخصيات تاريخية، مما يعكس نهجًا مُتعمَّدًا ومرحليًّا لإطلاق الميزات. وقد حقَّقت المنصة بالفعل معالمَ مهمةً، من بينها عصر «شيلي» الذي حقَّق اللامركزية، وعصر «غوغين» الذي أضاف العقود الذكية. وتتمحور الأولويات الحالية حول تنفيذ الاقتراح التطويري CIP-1694 لتقديم آليات حوكمة جديدة على السلسلة، بحيث يلعب المجتمع دورًا أكبر في تشكيل مسار تطور الشبكة. وفي الوقت نفسه، تعمل كاردانو على تحسين قابليتها للتوسع عبر بروتوكول «هايدرا»، الذي يستهدف معالجة ما يصل إلى مليون عملية في الثانية الواحدة. وهذه التحديثات مُصمَّمة لدعم عددٍ أكبر من المستخدمين وتطبيقات أكثر تعقيدًا، مع الحفاظ على سرعة الشبكة وكفاءتها من حيث التكلفة. أما العصر القادم «فولتير» فهو مُخططٌ له ليقدِّم نظام حوكمة ومنهجية خزينة مُصمَّمة لجعل الشبكة ذاتية الاستدامة، ولتمكين حاملي عملة ADA من التأثير في التطوير المستقبلي.
نظرة عامة
كاردانو هي منصة بلوكشين تُقدَّم كخيار مستدام يعتمد على إثبات الحصة (Proof-of-Stake)، وبُنِيَت لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. وتستند سمعتها إلى نهجٍ قائم على البحث العلمي أولاً، مع التركيز على الأمان القوي والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات مالية موثوقة للجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يمتلكون وصولاً إلى البنوك التقليدية. ومنذ إطلاقها، تطورت كاردانو لتصبح واحدةً من أبرز منصات البلوكشين، حيث تُجرِي ملايين العمليات بينما تواصل أولوية الاستدامة والصرامة الأكاديمية.
Cardano المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cardano، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Cardano سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Cardano المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Cardano اليوم؟
سعر Cardano اليوم هو $ 0.1768. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Cardano استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Cardano عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ADA، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Cardano في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Cardano بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Cardano في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ADA المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Cardano بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ADA لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Cardano في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ADA بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,593.11
+0.69%
ETH
1,905.65
+1.14%
GOLD(XAUT)
4,380.3
+0.47%
USDC
1.00088
-0.01%
SOL
75.84
+0.35%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ADA على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ADA/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Cardano ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Cardano هذا العام؟
قد يرتفع سعر Cardano هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Cardano (ADA) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:10:07 (UTC+8)
تحديثات Cardano (ADA) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.