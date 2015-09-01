سعر Cardano اليوم

السعر المباشر لمشروع Cardano (ADA) اليوم هو $ 0.1768، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADA الحالي إلى USD هو $ 0.1768 لكل ADA.

يحتل Cardano حاليًا المرتبة #13 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.43B، مع عرض متداول قدره 36.37B ADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADA بين $ 0.1738 (أدنى) و$ 0.1793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.09918625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01735409907996655.

على المدى القصير، تحرك ADA بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-10.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.53M.

معلومات سوق Cardano (ADA)

التصنيف No.13 القيمة السوقية $ 6.43B$ 6.43B $ 6.43B الحجم (24 ساعة) $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.96B$ 7.96B $ 7.96B إمداد دورة التداول 36.37B 36.37B 36.37B الحد الأقصى للعرض 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 إجمالي العرض 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 معدل التداول 80.82% الحصة السوقية 0.29% تاريخ الإصدار 2015-09-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.002$ 0.002 $ 0.002 البلوكتشين العام ADA

القيمة السوقية الحالية لـ Cardano هي $ 6.43B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.53M. العرض المتداول لـ ADA يبلغ 36.37B، مع إجمالي عرض 44993823497.474743. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.96B.