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سعر Cardano المباشر اليوم هو 0.1768 USD. القيمة السوقية لـ ADA هي 6,430,778,881.948697588 USD. تابع تحديثات أسعار ADA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cardano المباشر اليوم هو 0.1768 USD. القيمة السوقية لـ ADA هي 6,430,778,881.948697588 USD. تابع تحديثات أسعار ADA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو ADA

الوثيقة البيضاء لـ ADA

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سعر Cardano (ADA)

السعر المباشر لـ 1 ADA إلى USD:

$0.1768
$0.1768$0.1768
-0.05%1D
USD
مخطط أسعار Cardano (ADA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:10:07 (UTC+8)

سعر Cardano اليوم

السعر المباشر لمشروع Cardano (ADA) اليوم هو $ 0.1768، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ADA الحالي إلى USD هو $ 0.1768 لكل ADA.

يحتل Cardano حاليًا المرتبة #13 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.43B، مع عرض متداول قدره 36.37B ADA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ADA بين $ 0.1738 (أدنى) و$ 0.1793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.09918625، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01735409907996655.

على المدى القصير، تحرك ADA بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-10.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.53M.

معلومات سوق Cardano (ADA)

No.13

$ 6.43B
$ 6.43B$ 6.43B

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 7.96B
$ 7.96B$ 7.96B

36.37B
36.37B 36.37B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743

80.82%

0.29%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

ADA

القيمة السوقية الحالية لـ Cardano هي $ 6.43B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.53M. العرض المتداول لـ ADA يبلغ 36.37B، مع إجمالي عرض 44993823497.474743. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.96B.

سجل سعر Cardano بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1738
$ 0.1738$ 0.1738
24 ساعة منخفض
$ 0.1793
$ 0.1793$ 0.1793
24 ساعة مرتفع

$ 0.1738
$ 0.1738$ 0.1738

$ 0.1793
$ 0.1793$ 0.1793

$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625

$ 0.01735409907996655
$ 0.01735409907996655$ 0.01735409907996655

-0.06%

-0.05%

-10.98%

-10.98%

سجل سعر Cardano (ADA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cardano لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000088-0.05%
30 يوم$ +0.0106+6.37%
60 يوم$ +0.01+5.99%
90 يوم$ -0.0758-30.01%
تغير سعر Cardano اليوم

سجل اليوم ADA تغيرًا $ -0.000088 (-0.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cardano لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0106 (+6.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cardano لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ADA تغييرًا في $ +0.01 (+5.99%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cardano لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0758 (-30.01%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cardano (ADA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cardano.

تحليل Cardano

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cardano الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Cardano اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ADA: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJحياديK ≈ D (±1%)لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ADA_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات تحت نقطة المحور عند 0.1791. السعر يتداول في نطاق ضيق للتصحيح بين مستوى S1 والمحور. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، كما يتشكل نموذج تقاطع ذهبي في مؤشر MACD. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تُلاحظ ظاهرة تباين في قوة الخطين السريع والبطيء. تبقى معدلات التقلبات منخفضة وتتجه نحو التقارب. على الصعيد العلوي، يبعد مستوى المقاومة R1 عند 0.1806 مسافة 0.0015 عن السعر الحالي. أما مستوى مقاومة المحور عند 0.1797 فيبعد مسافة 0.0006 عن السعر الحالي. وعلى الصعيد السفلي، يبعد مستوى الدعم S1 عند 0.1779 مسافة 0.0012 عن السعر الحالي، بينما يبعد مستوى الدعم القوي S2 عند 0.1770 مسافة 0.0021 عن السعر الحالي. تتركز الأسعار بشكل كثيف في المناطق القريبة، فيما تبقى المساحة المتاحة للمراجعة على المدى البعيد محدودة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cardano؟

تتأثر أسعار كاردانو (ADA) بعدة عوامل رئيسية:

1. تقدم التطوير: التحديثات المتعلقة بالبلوك تشين، وقدرات العقود الذكية، ونمو النظام البيئي.
2. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
3. معدلات الاعتماد: حالات الاستخدام في العالم الحقيقي والشراكات المبرمة.
4. الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية التي تؤثر على العملات المشفرة.
5. المنافسة: الأداء مقارنةً بمنصات البلوك تشين الأخرى مثل إيثريوم.
6. مكافآت الحفظ: العوائد الجذابة التي تشجع على الاحتفاظ بالعملة.
7. حجم التداول والسيولة.
8. التصريحات العامة لمؤسس المشروع تشارلز هوسكينسون وإعلاناته بشأن الخطة المستقبلية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Cardano اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كاردانو (ADA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، وتخطيط الاستراتيجيات، والاستجابة لتحركات السوق بسرعة.

توقعات أسعار Cardano

Cardano (ADA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ADA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCardano (ADA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cardano نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cardano الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ADA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cardano.

كيفية شراء واستثمار Cardano في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Cardano؟ شراء ADA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cardano. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cardano (ADA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cardano فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Cardano (ADA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Cardano

يسمح لك امتلاك Cardano بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Cardano ( ADA )

مشروع Cardano هو مشروع عام لامركزي للبلوكتشين والعملات المشفرة وهو مفتوح المصدر بالكامل.

مستند تقني

Cardano المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cardano، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cardano الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cardano

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:10:07 (UTC+8)

تحديثات Cardano (ADA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Cardano

ADA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ADA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ADA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Cardano (ADA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cardano المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTADA
$0.1769
$0.1769$0.1769
+0.05%
14.34M (USDT)
/USDCADA
$0.1767
$0.1767$0.1767
-0.05%
185.26K (USDT)
/BTCADA
$0.000002784
$0.000002784$0.000002784
-0.64%
49.82K (USDT)
/EURADA
$0.1525
$0.1525$0.1525
-0.13%
376.37K (USDT)
/USD1ADA
$0.177
$0.177$0.177
+0.05%
299.68K (USDT)

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