سعر Abbott المباشر اليوم هو 126.91 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ABTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ABTON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Abbott

Abbott السعر(ABTON)

السعر المباشر لـ 1 ABTON إلى USD:

-0.40%1D
USD
مخطط أسعار Abbott (ABTON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:11:40 (UTC+8)

معلومات سعر Abbott (ABTON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.15%

-0.40%

-1.17%

-1.17%

سعر Abbott (ABTON) في الوقت الحقيقي هو $ 126.91. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ABTON بين أدنى سعر $ 125.56 وأعلى سعر $ 129.11، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـABTON على الإطلاق هو $ 235.31115975890665، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 125.85008955571182.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ABTON -0.15% على مدار الساعة الماضية، -0.40% على مدار 24 ساعة، و -1.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Abbott (ABTON)

No.1926

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Abbott هي $ 1.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 99.61K. العرض المتداول لـ ABTON يبلغ 13.25K، مع إجمالي عرض 13251.28256163. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.68M.

سجل سعر Abbott (ABTON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Abbott لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.5098-0.40%
30 يوم$ -6.44-4.83%
60 يوم$ +26.91+26.91%
90 يوم$ +26.91+26.91%
تغير سعر Abbott اليوم

سجل اليوم ABTON تغيرًا $ -0.5098 (-0.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Abbott لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -6.44 (-4.83%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Abbott لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ABTON تغييرًا في $ +26.91 (+26.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Abbott لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +26.91 (+26.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Abbott (ABTON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Abbott.

ما هو Abbott ( ABTON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Abbott على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Abbott الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ABTONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Abbott على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Abbott سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Abbott (USD)

كم ستكون قيمة Abbott (ABTON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Abbott (ABTON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Abbott.

تحقق الآن من توقعات سعر Abbott!

توكنوميكس Abbott (ABTON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Abbott (ABTON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ABTON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Abbott ( ABTON )

هل تبحث عن كيفية شراء Abbott؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Abbott على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ABTON إلى العملات المحلية

1 Abbott (ABTON) إلى VND
1 Abbott (ABTON) إلى AUD
1 Abbott (ABTON) إلى GBP
1 Abbott (ABTON) إلى EUR
1 Abbott (ABTON) إلى USD
1 Abbott (ABTON) إلى MYR
1 Abbott (ABTON) إلى TRY
1 Abbott (ABTON) إلى JPY
1 Abbott (ABTON) إلى ARS
1 Abbott (ABTON) إلى RUB
1 Abbott (ABTON) إلى INR
1 Abbott (ABTON) إلى IDR
1 Abbott (ABTON) إلى PHP
1 Abbott (ABTON) إلى EGP
1 Abbott (ABTON) إلى BRL
1 Abbott (ABTON) إلى CAD
1 Abbott (ABTON) إلى BDT
1 Abbott (ABTON) إلى NGN
1 Abbott (ABTON) إلى COP
1 Abbott (ABTON) إلى ZAR
1 Abbott (ABTON) إلى UAH
1 Abbott (ABTON) إلى TZS
1 Abbott (ABTON) إلى VES
1 Abbott (ABTON) إلى CLP
1 Abbott (ABTON) إلى PKR
1 Abbott (ABTON) إلى KZT
1 Abbott (ABTON) إلى THB
1 Abbott (ABTON) إلى TWD
1 Abbott (ABTON) إلى AED
1 Abbott (ABTON) إلى CHF
1 Abbott (ABTON) إلى HKD
1 Abbott (ABTON) إلى AMD
1 Abbott (ABTON) إلى MAD
1 Abbott (ABTON) إلى MXN
1 Abbott (ABTON) إلى SAR
1 Abbott (ABTON) إلى ETB
1 Abbott (ABTON) إلى KES
1 Abbott (ABTON) إلى JOD
1 Abbott (ABTON) إلى PLN
1 Abbott (ABTON) إلى RON
1 Abbott (ABTON) إلى SEK
1 Abbott (ABTON) إلى BGN
1 Abbott (ABTON) إلى HUF
1 Abbott (ABTON) إلى CZK
1 Abbott (ABTON) إلى KWD
1 Abbott (ABTON) إلى ILS
1 Abbott (ABTON) إلى BOB
1 Abbott (ABTON) إلى AZN
1 Abbott (ABTON) إلى TJS
1 Abbott (ABTON) إلى GEL
1 Abbott (ABTON) إلى AOA
1 Abbott (ABTON) إلى BHD
1 Abbott (ABTON) إلى BMD
1 Abbott (ABTON) إلى DKK
1 Abbott (ABTON) إلى HNL
1 Abbott (ABTON) إلى MUR
1 Abbott (ABTON) إلى NAD
1 Abbott (ABTON) إلى NOK
1 Abbott (ABTON) إلى NZD
1 Abbott (ABTON) إلى PAB
1 Abbott (ABTON) إلى PGK
1 Abbott (ABTON) إلى QAR
1 Abbott (ABTON) إلى RSD
1 Abbott (ABTON) إلى UZS
1 Abbott (ABTON) إلى ALL
1 Abbott (ABTON) إلى ANG
1 Abbott (ABTON) إلى AWG
1 Abbott (ABTON) إلى BBD
1 Abbott (ABTON) إلى BAM
1 Abbott (ABTON) إلى BIF
1 Abbott (ABTON) إلى BND
1 Abbott (ABTON) إلى BSD
1 Abbott (ABTON) إلى JMD
1 Abbott (ABTON) إلى KHR
1 Abbott (ABTON) إلى KMF
1 Abbott (ABTON) إلى LAK
1 Abbott (ABTON) إلى LKR
1 Abbott (ABTON) إلى MDL
1 Abbott (ABTON) إلى MGA
1 Abbott (ABTON) إلى MOP
1 Abbott (ABTON) إلى MVR
1 Abbott (ABTON) إلى MWK
1 Abbott (ABTON) إلى MZN
1 Abbott (ABTON) إلى NPR
1 Abbott (ABTON) إلى PYG
1 Abbott (ABTON) إلى RWF
1 Abbott (ABTON) إلى SBD
1 Abbott (ABTON) إلى SCR
1 Abbott (ABTON) إلى SRD
1 Abbott (ABTON) إلى SVC
1 Abbott (ABTON) إلى SZL
1 Abbott (ABTON) إلى TMT
1 Abbott (ABTON) إلى TND
1 Abbott (ABTON) إلى TTD
1 Abbott (ABTON) إلى UGX
1 Abbott (ABTON) إلى XAF
1 Abbott (ABTON) إلى XCD
1 Abbott (ABTON) إلى XOF
1 Abbott (ABTON) إلى XPF
1 Abbott (ABTON) إلى BWP
1 Abbott (ABTON) إلى BZD
1 Abbott (ABTON) إلى CVE
1 Abbott (ABTON) إلى DJF
1 Abbott (ABTON) إلى DOP
1 Abbott (ABTON) إلى DZD
1 Abbott (ABTON) إلى FJD
1 Abbott (ABTON) إلى GNF
1 Abbott (ABTON) إلى GTQ
1 Abbott (ABTON) إلى GYD
1 Abbott (ABTON) إلى ISK
Abbott المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Abbott، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Abbott الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Abbott

كم يساوي Abbott (ABTON) اليوم؟
سعر ABTON المباشر في USD هو USD 126.91، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ABTON إلى USD الحالي؟
سعر ABTON إلى USD الحالي هو $ 126.91. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Abbott ؟
القيمة السوقية لعملة ABTON هي $ 1.68M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ABTON؟
العرض المتداول لتوكن ABTON هو 13.25K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ABTON؟
حقق ABTON سعرًا قياسيًا قدره 235.31115975890665 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ABTON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 125.85008955571182 ABTON.
ما هو حجم تداول ABTON؟
حجم تداول ABTON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 99.61K USD.
هل سترتفع ABTON هذا العام؟
قد يرتفع ABTON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ABTON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:11:40 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ABTON إلى USD

المبلغ

1 ABTON = 126.91 USD

تداول ABTON

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

