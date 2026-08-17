سعر GameStop (GME) اليوم

السعر المباشر لمشروع GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) اليوم هو $ 0.00000906، مع تغير بنسبة 9.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMEROBINHOOD الحالي إلى USD هو $ 0.00000906 لكل GMEROBINHOOD.

يحتل GameStop (GME) حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GMEROBINHOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMEROBINHOOD بين $ 0.000008703 (أدنى) و$ 0.0000123 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GMEROBINHOOD بمقدار +1.07% خلال الساعة الماضية و-63.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.02K.

معلومات سوق GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 68.02K$ 68.02K $ 68.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 906.00K$ 906.00K $ 906.00K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ GameStop (GME) هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.02K. العرض المتداول لـ GMEROBINHOOD يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 906.00K.