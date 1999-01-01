FNTIO

مشروع FNT Crypto رائدة في مجال الابتكار المالي، مستلهمة من الأنشطة المالية اليومية. تقدم FNT Crypto مفهومًا جديدًا يجمع بين عناصر DeFi وCeFi وGame-Fi في منصة واحدة.

اسم العملة المشفرةFNTIO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع FNT Crypto رائدة في مجال الابتكار المالي، مستلهمة من الأنشطة المالية اليومية. تقدم FNT Crypto مفهومًا جديدًا يجمع بين عناصر DeFi وCeFi وGame-Fi في منصة واحدة.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.