معلومات سعر Keeta (KTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.4285 $ 0.4285 $ 0.4285 24 ساعة منخفض $ 0.5088 $ 0.5088 $ 0.5088 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.4285$ 0.4285 $ 0.4285 24 ساعة مرتفع $ 0.5088$ 0.5088 $ 0.5088 عالية طوال الوقت $ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683 $ 1.6916917214873683 أدنى سعر $ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073 $ 0.08456738547527073 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -5.82% تغير السعر (7 أيام) -4.86% تغير السعر (7 أيام) -4.86%

سعر Keeta (KTA) في الوقت الحقيقي هو $ 0.4531. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KTA بين أدنى سعر $ 0.4285 وأعلى سعر $ 0.5088، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKTA على الإطلاق هو $ 1.6916917214873683، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.08456738547527073.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KTA +0.06% على مدار الساعة الماضية، -5.82% على مدار 24 ساعة، و -4.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Keeta (KTA)

التصنيف No.227 القيمة السوقية $ 196.94M$ 196.94M $ 196.94M الحجم (24 ساعة) $ 296.79K$ 296.79K $ 296.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 453.10M$ 453.10M $ 453.10M إمداد دورة التداول 434.64M 434.64M 434.64M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 43.46% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Keeta هي $ 196.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 296.79K. العرض المتداول لـ KTA يبلغ 434.64M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 453.10M.