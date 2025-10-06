سعر ChainOpera AI المباشر اليوم هو 3.505 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ChainOpera AI المباشر اليوم هو 3.505 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI السعر(COAI)

السعر المباشر لـ 1 COAI إلى USD:

$3.5039
$3.5039
-9.16%1D
USD
مخطط أسعار ChainOpera AI (COAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:40:31 (UTC+8)

معلومات سعر ChainOpera AI (COAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3.224
$ 3.224
24 ساعة منخفض
$ 4.4786
$ 4.4786
24 ساعة مرتفع

$ 3.224
$ 3.224

$ 4.4786
$ 4.4786

--
----

--
----

-0.89%

-9.16%

-57.20%

-57.20%

سعر ChainOpera AI (COAI) في الوقت الحقيقي هو $ 3.505. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COAI بين أدنى سعر $ 3.224 وأعلى سعر $ 4.4786، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOAI على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COAI -0.89% على مدار الساعة الماضية، -9.16% على مدار 24 ساعة، و -57.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ChainOpera AI (COAI)

--
--

$ 10.31M
$ 10.31M

$ 3.51B
$ 3.51B

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ChainOpera AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.31M. العرض المتداول لـ COAI يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.51B.

سجل سعر ChainOpera AI (COAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ChainOpera AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.353321-9.16%
30 يوم$ +3.3+1,609.75%
60 يوم$ +3.425+4,281.25%
90 يوم$ +3.425+4,281.25%
تغير سعر ChainOpera AI اليوم

سجل اليوم COAI تغيرًا $ -0.353321 (-9.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ChainOpera AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +3.3 (+1,609.75%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ChainOpera AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد COAI تغييرًا في $ +3.425 (+4,281.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ChainOpera AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +3.425 (+4,281.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ChainOpera AI (COAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ChainOpera AI.

ما هو ChainOpera AI ( COAI )

يُمكّن ChainOpera AI الذكاء الاصطناعي التعاوني من خلال شبكة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أنشأهم المجتمع وتعاونوا معهم. يعتمد على تطبيق ذكاء اصطناعي فائق وبنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تدعم اقتصادًا إبداعيًا لتصميم وتوزيع واستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ وتدريب واستنتاج نماذج مُركّزة على الوكلاء على وحدات معالجة رسومية موزعة؛ وسلسلة كتل مُدمجة بالذكاء الاصطناعي لضمان ملكية مُتحققة وإسناد ومشاركة شفافة. يُحدث ChainOpera تحولًا جذريًا في كيفية إنشاء الذكاء الاصطناعي ومشاركته من خلال مواءمة المستخدمين والمطورين ومُزوّدي البنية التحتية من خلال آليات مشاركة مُشتركة، مما يُمهّد الطريق لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي المفتوح والتعاوني.

متوفر ChainOpera AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ChainOpera AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين COAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ChainOpera AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ChainOpera AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر ChainOpera AI (USD)

كم ستكون قيمة ChainOpera AI (COAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ChainOpera AI (COAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ChainOpera AI.

تحقق الآن من توقعات سعر ChainOpera AI!

توكنوميكس ChainOpera AI (COAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ChainOpera AI (COAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COAI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء ChainOpera AI ( COAI )

هل تبحث عن كيفية شراء ChainOpera AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء ChainOpera AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة COAI إلى العملات المحلية

1 ChainOpera AI (COAI) إلى VND
92,234.075
1 ChainOpera AI (COAI) إلى AUD
A$5.29255
1 ChainOpera AI (COAI) إلى GBP
2.62875
1 ChainOpera AI (COAI) إلى EUR
2.97925
1 ChainOpera AI (COAI) إلى USD
$3.505
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MYR
RM14.68595
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TRY
147.03475
1 ChainOpera AI (COAI) إلى JPY
¥532.76
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ARS
ARS$5,161.98875
1 ChainOpera AI (COAI) إلى RUB
277.7362
1 ChainOpera AI (COAI) إلى INR
309.4214
1 ChainOpera AI (COAI) إلى IDR
Rp58,416.6433
1 ChainOpera AI (COAI) إلى PHP
205.91875
1 ChainOpera AI (COAI) إلى EGP
￡E.166.10195
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BRL
R$18.75175
1 ChainOpera AI (COAI) إلى CAD
C$4.87195
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BDT
429.0821
1 ChainOpera AI (COAI) إلى NGN
5,101.878
1 ChainOpera AI (COAI) إلى COP
$13,532.805
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ZAR
R.60.11075
1 ChainOpera AI (COAI) إلى UAH
147.59555
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TZS
T.Sh.8,632.99025
1 ChainOpera AI (COAI) إلى VES
Bs760.585
1 ChainOpera AI (COAI) إلى CLP
$3,298.205
1 ChainOpera AI (COAI) إلى PKR
Rs993.7376
1 ChainOpera AI (COAI) إلى KZT
1,870.30305
1 ChainOpera AI (COAI) إلى THB
฿113.38675
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TWD
NT$107.1829
1 ChainOpera AI (COAI) إلى AED
د.إ12.86335
1 ChainOpera AI (COAI) إلى CHF
Fr2.76895
1 ChainOpera AI (COAI) إلى HKD
HK$27.23385
1 ChainOpera AI (COAI) إلى AMD
֏1,342.9057
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MAD
.د.م32.35115
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MXN
$64.6322
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SAR
ريال13.14375
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ETB
Br531.60335
1 ChainOpera AI (COAI) إلى KES
KSh452.81095
1 ChainOpera AI (COAI) إلى JOD
د.أ2.485045
1 ChainOpera AI (COAI) إلى PLN
12.72315
1 ChainOpera AI (COAI) إلى RON
лв15.31685
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SEK
kr32.91195
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BGN
лв5.8884
1 ChainOpera AI (COAI) إلى HUF
Ft1,170.67
1 ChainOpera AI (COAI) إلى CZK
73.2545
1 ChainOpera AI (COAI) إلى KWD
د.ك1.07253
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ILS
11.39125
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BOB
Bs24.21955
1 ChainOpera AI (COAI) إلى AZN
5.9585
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TJS
SM32.3862
1 ChainOpera AI (COAI) إلى GEL
9.5336
1 ChainOpera AI (COAI) إلى AOA
Kz3,195.05285
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BHD
.د.ب1.31788
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BMD
$3.505
1 ChainOpera AI (COAI) إلى DKK
kr22.5021
1 ChainOpera AI (COAI) إلى HNL
L92.3217
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MUR
159.51255
1 ChainOpera AI (COAI) إلى NAD
$60.53135
1 ChainOpera AI (COAI) إلى NOK
kr35.01495
1 ChainOpera AI (COAI) إلى NZD
$6.0286
1 ChainOpera AI (COAI) إلى PAB
B/.3.505
1 ChainOpera AI (COAI) إلى PGK
K14.75605
1 ChainOpera AI (COAI) إلى QAR
ر.ق12.7582
1 ChainOpera AI (COAI) إلى RSD
дин.353.1638
1 ChainOpera AI (COAI) إلى UZS
soʻm42,228.90595
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ALL
L291.16035
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ANG
ƒ6.27395
1 ChainOpera AI (COAI) إلى AWG
ƒ6.309
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BBD
$7.01
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BAM
KM5.85335
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BIF
Fr10,336.245
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BND
$4.52145
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BSD
$3.505
1 ChainOpera AI (COAI) إلى JMD
$562.4824
1 ChainOpera AI (COAI) إلى KHR
14,133.03625
1 ChainOpera AI (COAI) إلى KMF
Fr1,475.605
1 ChainOpera AI (COAI) إلى LAK
76,195.65065
1 ChainOpera AI (COAI) إلى LKR
රු1,067.58795
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MDL
L59.585
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MGA
Ar15,647.3014
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MOP
P28.07505
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MVR
53.6265
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MWK
MK6,085.06555
1 ChainOpera AI (COAI) إلى MZN
MT223.9695
1 ChainOpera AI (COAI) إلى NPR
रु495.2565
1 ChainOpera AI (COAI) إلى PYG
24,857.46
1 ChainOpera AI (COAI) إلى RWF
Fr5,092.765
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SBD
$28.8111
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SCR
50.15655
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SRD
$138.5877
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SVC
$30.66875
1 ChainOpera AI (COAI) إلى SZL
L60.53135
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TMT
m12.2675
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TND
د.ت10.29068
1 ChainOpera AI (COAI) إلى TTD
$23.79895
1 ChainOpera AI (COAI) إلى UGX
Sh12,211.42
1 ChainOpera AI (COAI) إلى XAF
Fr1,976.82
1 ChainOpera AI (COAI) إلى XCD
$9.4635
1 ChainOpera AI (COAI) إلى XOF
Fr1,976.82
1 ChainOpera AI (COAI) إلى XPF
Fr357.51
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BWP
P49.87615
1 ChainOpera AI (COAI) إلى BZD
$7.04505
1 ChainOpera AI (COAI) إلى CVE
$331.81835
1 ChainOpera AI (COAI) إلى DJF
Fr623.89
1 ChainOpera AI (COAI) إلى DOP
$224.5303
1 ChainOpera AI (COAI) إلى DZD
د.ج455.2995
1 ChainOpera AI (COAI) إلى FJD
$7.88625
1 ChainOpera AI (COAI) إلى GNF
Fr30,475.975
1 ChainOpera AI (COAI) إلى GTQ
Q26.8483
1 ChainOpera AI (COAI) إلى GYD
$734.0171
1 ChainOpera AI (COAI) إلى ISK
kr431.115

ChainOpera AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ChainOpera AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ChainOpera AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ChainOpera AI

كم يساوي ChainOpera AI (COAI) اليوم؟
سعر COAI المباشر في USD هو USD 3.505، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COAI إلى USD الحالي؟
سعر COAI إلى USD الحالي هو $ 3.505. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ChainOpera AI ؟
القيمة السوقية لعملة COAI هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COAI؟
العرض المتداول لتوكن COAI هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COAI؟
حقق COAI سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- COAI.
ما هو حجم تداول COAI؟
حجم تداول COAI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 10.31M USD.
هل سترتفع COAI هذا العام؟
قد يرتفع COAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:40:31 (UTC+8)

تحديثات ChainOpera AI (COAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$3.5039
$3.5039
