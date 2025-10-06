سعر Palantir المباشر اليوم هو 191.54 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PLTRON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PLTRON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Palantir المباشر اليوم هو 191.54 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PLTRON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PLTRON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Palantir

Palantir السعر(PLTRON)

السعر المباشر لـ 1 PLTRON إلى USD:

$191.54
$191.54$191.54
+1.65%1D
USD
مخطط أسعار Palantir (PLTRON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:59 (UTC+8)

معلومات سعر Palantir (PLTRON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 186.98
$ 186.98$ 186.98
24 ساعة منخفض
$ 191.85
$ 191.85$ 191.85
24 ساعة مرتفع

$ 186.98
$ 186.98$ 186.98

$ 191.85
$ 191.85$ 191.85

$ 191.72155815959488
$ 191.72155815959488$ 191.72155815959488

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

+0.05%

+1.65%

+5.66%

+5.66%

سعر Palantir (PLTRON) في الوقت الحقيقي هو $ 191.54. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLTRON بين أدنى سعر $ 186.98 وأعلى سعر $ 191.85، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLTRON على الإطلاق هو $ 191.72155815959488، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 148.01003259450354.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLTRON +0.05% على مدار الساعة الماضية، +1.65% على مدار 24 ساعة، و +5.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Palantir (PLTRON)

No.2434

$ 625.64K
$ 625.64K$ 625.64K

$ 59.92K
$ 59.92K$ 59.92K

$ 625.64K
$ 625.64K$ 625.64K

3.27K
3.27K 3.27K

3,266.36980704
3,266.36980704 3,266.36980704

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Palantir هي $ 625.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.92K. العرض المتداول لـ PLTRON يبلغ 3.27K، مع إجمالي عرض 3266.36980704. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 625.64K.

سجل سعر Palantir (PLTRON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Palantir لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +3.1091+1.65%
30 يوم$ +12.78+7.14%
60 يوم$ +91.54+91.54%
90 يوم$ +91.54+91.54%
تغير سعر Palantir اليوم

سجل اليوم PLTRON تغيرًا $ +3.1091 (+1.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Palantir لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +12.78 (+7.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Palantir لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PLTRON تغييرًا في $ +91.54 (+91.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Palantir لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +91.54 (+91.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Palantir (PLTRON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Palantir.

ما هو Palantir ( PLTRON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Palantir على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Palantir الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PLTRONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Palantir على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Palantir سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Palantir (USD)

كم ستكون قيمة Palantir (PLTRON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Palantir (PLTRON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Palantir.

تحقق الآن من توقعات سعر Palantir!

توكنوميكس Palantir (PLTRON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Palantir (PLTRON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PLTRON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Palantir ( PLTRON )

هل تبحث عن كيفية شراء Palantir؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Palantir على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PLTRON إلى العملات المحلية

1 Palantir (PLTRON) إلى VND
5,040,375.1
1 Palantir (PLTRON) إلى AUD
A$289.2254
1 Palantir (PLTRON) إلى GBP
143.655
1 Palantir (PLTRON) إلى EUR
162.809
1 Palantir (PLTRON) إلى USD
$191.54
1 Palantir (PLTRON) إلى MYR
RM802.5526
1 Palantir (PLTRON) إلى TRY
8,035.103
1 Palantir (PLTRON) إلى JPY
¥29,114.08
1 Palantir (PLTRON) إلى ARS
ARS$282,090.535
1 Palantir (PLTRON) إلى RUB
15,175.7142
1 Palantir (PLTRON) إلى INR
16,905.3204
1 Palantir (PLTRON) إلى IDR
Rp3,192,332.0564
1 Palantir (PLTRON) إلى PHP
11,245.3134
1 Palantir (PLTRON) إلى EGP
￡E.9,073.2498
1 Palantir (PLTRON) إلى BRL
R$1,024.739
1 Palantir (PLTRON) إلى CAD
C$266.2406
1 Palantir (PLTRON) إلى BDT
23,448.3268
1 Palantir (PLTRON) إلى NGN
278,805.624
1 Palantir (PLTRON) إلى COP
$739,535.94
1 Palantir (PLTRON) إلى ZAR
R.3,281.0802
1 Palantir (PLTRON) إلى UAH
8,065.7494
1 Palantir (PLTRON) إلى TZS
T.Sh.471,772.597
1 Palantir (PLTRON) إلى VES
Bs41,564.18
1 Palantir (PLTRON) إلى CLP
$180,239.14
1 Palantir (PLTRON) إلى PKR
Rs54,305.4208
1 Palantir (PLTRON) إلى KZT
102,207.6594
1 Palantir (PLTRON) إلى THB
฿6,188.6574
1 Palantir (PLTRON) إلى TWD
NT$5,853.4624
1 Palantir (PLTRON) إلى AED
د.إ702.9518
1 Palantir (PLTRON) إلى CHF
Fr151.3166
1 Palantir (PLTRON) إلى HKD
HK$1,488.2658
1 Palantir (PLTRON) إلى AMD
֏73,386.6356
1 Palantir (PLTRON) إلى MAD
.د.م1,767.9142
1 Palantir (PLTRON) إلى MXN
$3,531.9976
1 Palantir (PLTRON) إلى SAR
ريال718.275
1 Palantir (PLTRON) إلى ETB
Br29,050.8718
1 Palantir (PLTRON) إلى KES
KSh24,745.0526
1 Palantir (PLTRON) إلى JOD
د.أ135.80186
1 Palantir (PLTRON) إلى PLN
695.2902
1 Palantir (PLTRON) إلى RON
лв837.0298
1 Palantir (PLTRON) إلى SEK
kr1,798.5606
1 Palantir (PLTRON) إلى BGN
лв321.7872
1 Palantir (PLTRON) إلى HUF
Ft63,930.3058
1 Palantir (PLTRON) إلى CZK
4,003.186
1 Palantir (PLTRON) إلى KWD
د.ك58.61124
1 Palantir (PLTRON) إلى ILS
622.505
1 Palantir (PLTRON) إلى BOB
Bs1,323.5414
1 Palantir (PLTRON) إلى AZN
325.618
1 Palantir (PLTRON) إلى TJS
SM1,769.8296
1 Palantir (PLTRON) إلى GEL
520.9888
1 Palantir (PLTRON) إلى AOA
Kz174,602.1178
1 Palantir (PLTRON) إلى BHD
.د.ب72.01904
1 Palantir (PLTRON) إلى BMD
$191.54
1 Palantir (PLTRON) إلى DKK
kr1,229.6868
1 Palantir (PLTRON) إلى HNL
L5,045.1636
1 Palantir (PLTRON) إلى MUR
8,716.9854
1 Palantir (PLTRON) إلى NAD
$3,307.8958
1 Palantir (PLTRON) إلى NOK
kr1,911.5692
1 Palantir (PLTRON) إلى NZD
$329.4488
1 Palantir (PLTRON) إلى PAB
B/.191.54
1 Palantir (PLTRON) إلى PGK
K806.3834
1 Palantir (PLTRON) إلى QAR
ر.ق697.2056
1 Palantir (PLTRON) إلى RSD
дин.19,295.7396
1 Palantir (PLTRON) إلى UZS
soʻm2,307,710.3126
1 Palantir (PLTRON) إلى ALL
L15,911.2278
1 Palantir (PLTRON) إلى ANG
ƒ342.8566
1 Palantir (PLTRON) إلى AWG
ƒ344.772
1 Palantir (PLTRON) إلى BBD
$383.08
1 Palantir (PLTRON) إلى BAM
KM319.8718
1 Palantir (PLTRON) إلى BIF
Fr564,851.46
1 Palantir (PLTRON) إلى BND
$247.0866
1 Palantir (PLTRON) إلى BSD
$191.54
1 Palantir (PLTRON) إلى JMD
$30,738.3392
1 Palantir (PLTRON) إلى KHR
772,337.165
1 Palantir (PLTRON) إلى KMF
Fr80,638.34
1 Palantir (PLTRON) إلى LAK
4,163,912.9602
1 Palantir (PLTRON) إلى LKR
රු58,341.1686
1 Palantir (PLTRON) إلى MDL
L3,256.18
1 Palantir (PLTRON) إلى MGA
Ar855,088.1912
1 Palantir (PLTRON) إلى MOP
P1,534.2354
1 Palantir (PLTRON) إلى MVR
2,930.562
1 Palantir (PLTRON) إلى MWK
MK332,534.5094
1 Palantir (PLTRON) إلى MZN
MT12,239.406
1 Palantir (PLTRON) إلى NPR
रु27,064.602
1 Palantir (PLTRON) إلى PYG
1,358,401.68
1 Palantir (PLTRON) إلى RWF
Fr278,307.62
1 Palantir (PLTRON) إلى SBD
$1,574.4588
1 Palantir (PLTRON) إلى SCR
2,658.5752
1 Palantir (PLTRON) إلى SRD
$7,573.4916
1 Palantir (PLTRON) إلى SVC
$1,675.975
1 Palantir (PLTRON) إلى SZL
L3,307.8958
1 Palantir (PLTRON) إلى TMT
m670.39
1 Palantir (PLTRON) إلى TND
د.ت562.36144
1 Palantir (PLTRON) إلى TTD
$1,300.5566
1 Palantir (PLTRON) إلى UGX
Sh667,325.36
1 Palantir (PLTRON) إلى XAF
Fr108,028.56
1 Palantir (PLTRON) إلى XCD
$517.158
1 Palantir (PLTRON) إلى XOF
Fr108,028.56
1 Palantir (PLTRON) إلى XPF
Fr19,537.08
1 Palantir (PLTRON) إلى BWP
P2,725.6142
1 Palantir (PLTRON) إلى BZD
$384.9954
1 Palantir (PLTRON) إلى CVE
$18,133.0918
1 Palantir (PLTRON) إلى DJF
Fr34,094.12
1 Palantir (PLTRON) إلى DOP
$12,270.0524
1 Palantir (PLTRON) إلى DZD
د.ج24,881.046
1 Palantir (PLTRON) إلى FJD
$430.965
1 Palantir (PLTRON) إلى GNF
Fr1,665,440.3
1 Palantir (PLTRON) إلى GTQ
Q1,467.1964
1 Palantir (PLTRON) إلى GYD
$40,112.3068
1 Palantir (PLTRON) إلى ISK
kr23,559.42

Palantir المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Palantir، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Palantir الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Palantir

كم يساوي Palantir (PLTRON) اليوم؟
سعر PLTRON المباشر في USD هو USD 191.54، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PLTRON إلى USD الحالي؟
سعر PLTRON إلى USD الحالي هو $ 191.54. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Palantir ؟
القيمة السوقية لعملة PLTRON هي $ 625.64K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PLTRON؟
العرض المتداول لتوكن PLTRON هو 3.27K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PLTRON؟
حقق PLTRON سعرًا قياسيًا قدره 191.72155815959488 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PLTRON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 148.01003259450354 PLTRON.
ما هو حجم تداول PLTRON؟
حجم تداول PLTRON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.92K USD.
هل سترتفع PLTRON هذا العام؟
قد يرتفع PLTRON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PLTRON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:59 (UTC+8)

تحديثات Palantir (PLTRON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

