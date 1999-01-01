SHM

تُطوّر Shardeum أول سلسلة بلوكتشين من Layer 1 قابلة للتوسع تلقائيًا في العالم، وهي مصممة لحلّ تحديات التوسع مع الحفاظ على اللامركزية الحقيقية. تضمن هذه السلسلة رسوم معاملات منخفضة، وإنتاجية عالية، ووصولًا عادلًا للمُصدّقين والمستخدمين على حد سواء.

اسم العملة المشفرةSHM

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض249,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSHARDEUM

مقدمةتُطوّر Shardeum أول سلسلة بلوكتشين من Layer 1 قابلة للتوسع تلقائيًا في العالم، وهي مصممة لحلّ تحديات التوسع مع الحفاظ على اللامركزية الحقيقية. تضمن هذه السلسلة رسوم معاملات منخفضة، وإنتاجية عالية، ووصولًا عادلًا للمُصدّقين والمستخدمين على حد سواء.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
SHM/USDT
Shardeum
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (SHM)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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