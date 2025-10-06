سعر Amazon.com xStock المباشر اليوم هو 229.77 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AMZNX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AMZNX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Amazon.com xStock المباشر اليوم هو 229.77 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AMZNX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AMZNX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Amazon.com xStock

Amazon.com xStock السعر(AMZNX)

السعر المباشر لـ 1 AMZNX إلى USD:

$229.77
$229.77$229.77
+1.04%1D
USD
مخطط أسعار Amazon.com xStock (AMZNX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:39 (UTC+8)

معلومات سعر Amazon.com xStock (AMZNX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 226.01
$ 226.01$ 226.01
24 ساعة منخفض
$ 230.97
$ 230.97$ 230.97
24 ساعة مرتفع

$ 226.01
$ 226.01$ 226.01

$ 230.97
$ 230.97$ 230.97

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

+0.08%

+1.04%

+3.89%

+3.89%

سعر Amazon.com xStock (AMZNX) في الوقت الحقيقي هو $ 229.77. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AMZNX بين أدنى سعر $ 226.01 وأعلى سعر $ 230.97، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAMZNX على الإطلاق هو $ 3,341.2964079602716، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 188.44399514803126.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AMZNX +0.08% على مدار الساعة الماضية، +1.04% على مدار 24 ساعة، و +3.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1914

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 65.65K
$ 65.65K$ 65.65K

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

7.49K
7.49K 7.49K

--
----

15,499.34301865
15,499.34301865 15,499.34301865

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Amazon.com xStock هي $ 1.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.65K. العرض المتداول لـ AMZNX يبلغ 7.49K، مع إجمالي عرض 15499.34301865. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56M.

سجل سعر Amazon.com xStock (AMZNX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Amazon.com xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +2.365+1.04%
30 يوم$ +8.08+3.64%
60 يوم$ -0.3-0.14%
90 يوم$ -3.5-1.51%
تغير سعر Amazon.com xStock اليوم

سجل اليوم AMZNX تغيرًا $ +2.365 (+1.04%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Amazon.com xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +8.08 (+3.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Amazon.com xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AMZNX تغييرًا في $ -0.3 (-0.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Amazon.com xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -3.5 (-1.51%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Amazon.com xStock (AMZNX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Amazon.com xStock.

ما هو Amazon.com xStock ( AMZNX )

مشروع Amazon xStocks (AMZNx) هي شهادة تتبع تُصدر كعملات Solana SPL وERC-20. تتتبع AMZNx سعر Amazon.com (الأصل). صُممت AMZNx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر أسهم Amazon.com، مع الحفاظ على مزايا تقنية بلوكتشين.

متوفر Amazon.com xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Amazon.com xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AMZNXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Amazon.com xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Amazon.com xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Amazon.com xStock (USD)

كم ستكون قيمة Amazon.com xStock (AMZNX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Amazon.com xStock (AMZNX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Amazon.com xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Amazon.com xStock!

توكنوميكس Amazon.com xStock (AMZNX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Amazon.com xStock (AMZNX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AMZNX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Amazon.com xStock ( AMZNX )

هل تبحث عن كيفية شراء Amazon.com xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Amazon.com xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AMZNX إلى العملات المحلية

1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى VND
6,046,397.55
6,046,397.55
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى AUD
A$346.9527
A$346.9527
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى GBP
172.3275
172.3275
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى EUR
195.3045
195.3045
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى USD
$229.77
$229.77
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MYR
RM962.7363
RM962.7363
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TRY
9,638.8515
9,638.8515
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى JPY
¥34,925.04
¥34,925.04
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ARS
ARS$338,393.7675
ARS$338,393.7675
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى RUB
18,206.9748
18,206.9748
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى INR
20,284.0956
20,284.0956
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى IDR
Rp3,829,498.4682
Rp3,829,498.4682
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى PHP
13,498.9875
13,498.9875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى EGP
￡E.10,888.8003
￡E.10,888.8003
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BRL
R$1,229.2695
R$1,229.2695
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى CAD
C$319.3803
C$319.3803
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BDT
28,128.4434
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى NGN
334,453.212
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى COP
$887,141.97
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ZAR
R.3,940.5555
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى UAH
9,675.6147
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TZS
T.Sh.565,934.9985
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى VES
Bs49,860.09
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى CLP
$216,213.57
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى PKR
Rs65,144.3904
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى KZT
122,607.5697
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى THB
฿7,433.0595
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TWD
NT$7,026.3666
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى AED
د.إ843.2559
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى CHF
Fr181.5183
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى HKD
HK$1,785.3129
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى AMD
֏88,034.0778
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MAD
.د.م2,120.7771
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MXN
$4,236.9588
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SAR
ريال861.6375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ETB
Br34,849.2159
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى KES
KSh29,683.9863
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى JOD
د.أ162.90693
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى PLN
834.0651
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى RON
лв1,004.0949
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SEK
kr2,157.5403
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BGN
лв386.0136
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى HUF
Ft76,743.18
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى CZK
4,802.193
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى KWD
د.ك70.30962
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ILS
746.7525
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BOB
Bs1,587.7107
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى AZN
390.609
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TJS
SM2,123.0748
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى GEL
624.9744
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى AOA
Kz209,451.4389
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BHD
.د.ب86.39352
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BMD
$229.77
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى DKK
kr1,475.1234
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى HNL
L6,052.1418
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MUR
10,456.8327
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى NAD
$3,968.1279
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى NOK
kr2,295.4023
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى NZD
$395.2044
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى PAB
B/.229.77
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى PGK
K967.3317
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى QAR
ر.ق836.3628
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى RSD
дин.23,151.6252
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى UZS
soʻm2,768,312.6163
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ALL
L19,086.9939
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ANG
ƒ411.2883
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى AWG
ƒ413.586
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BBD
$459.54
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BAM
KM383.7159
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BIF
Fr677,591.73
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BND
$296.4033
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BSD
$229.77
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى JMD
$36,873.4896
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى KHR
926,490.0825
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى KMF
Fr96,733.17
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى LAK
4,994,999.9001
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى LKR
රු69,985.6443
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MDL
L3,906.09
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MGA
Ar1,025,757.6156
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MOP
P1,840.4577
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MVR
3,515.481
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MWK
MK398,905.9947
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى MZN
MT14,682.303
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى NPR
रु32,466.501
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى PYG
1,629,528.84
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى RWF
Fr333,855.81
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SBD
$1,888.7094
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SCR
3,288.0087
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SRD
$9,085.1058
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SVC
$2,010.4875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى SZL
L3,968.1279
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TMT
m804.195
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TND
د.ت674.60472
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى TTD
$1,560.1383
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى UGX
Sh800,518.68
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى XAF
Fr129,590.28
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى XCD
$620.379
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى XOF
Fr129,590.28
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى XPF
Fr23,436.54
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BWP
P3,269.6271
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى BZD
$461.8377
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى CVE
$21,752.3259
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى DJF
Fr40,899.06
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى DOP
$14,719.0662
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى DZD
د.ج29,847.123
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى FJD
$516.9825
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى GNF
Fr1,997,850.15
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى GTQ
Q1,760.0382
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى GYD
$48,118.4334
1 Amazon.com xStock (AMZNX) إلى ISK
kr28,261.71

Amazon.com xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Amazon.com xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Amazon.com xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Amazon.com xStock

كم يساوي Amazon.com xStock (AMZNX) اليوم؟
سعر AMZNX المباشر في USD هو USD 229.77، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AMZNX إلى USD الحالي؟
سعر AMZNX إلى USD الحالي هو $ 229.77. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Amazon.com xStock ؟
القيمة السوقية لعملة AMZNX هي $ 1.72M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AMZNX؟
العرض المتداول لتوكن AMZNX هو 7.49K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AMZNX؟
حقق AMZNX سعرًا قياسيًا قدره 3,341.2964079602716 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AMZNX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 188.44399514803126 AMZNX.
ما هو حجم تداول AMZNX؟
حجم تداول AMZNX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 65.65K USD.
هل سترتفع AMZNX هذا العام؟
قد يرتفع AMZNX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AMZNX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:39 (UTC+8)

تحديثات Amazon.com xStock (AMZNX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

