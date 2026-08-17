سعر Harvest Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Harvest Finance (FARM) اليوم هو $ 5.158، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FARM الحالي إلى USD هو $ 5.158 لكل FARM.

يحتل Harvest Finance حاليًا المرتبة #1339 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.47M، مع عرض متداول قدره 672.18K FARM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FARM بين $ 5.084 (أدنى) و$ 5.235 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 660.109464612، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.875650289925602.

على المدى القصير، تحرك FARM بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و-0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.14K.

معلومات سوق Harvest Finance (FARM)

التصنيف No.1339 القيمة السوقية $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M الحجم (24 ساعة) $ 56.14K$ 56.14K $ 56.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M إمداد دورة التداول 672.18K 672.18K 672.18K إجمالي العرض 690,420 690,420 690,420 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Harvest Finance هي $ 3.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.14K. العرض المتداول لـ FARM يبلغ 672.18K، مع إجمالي عرض 690420. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56M.