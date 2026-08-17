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سعر Harvest Finance المباشر اليوم هو 5.158 USD. القيمة السوقية لـ FARM هي 3,467,122.238777654 USD. تابع تحديثات أسعار FARM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Harvest Finance المباشر اليوم هو 5.158 USD. القيمة السوقية لـ FARM هي 3,467,122.238777654 USD. تابع تحديثات أسعار FARM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو FARM

الوثيقة البيضاء لـ FARM

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سعر Harvest Finance (FARM)

السعر المباشر لـ 1 FARM إلى USD:

$5.16
$5.16$5.16
+1.17%1D
USD
مخطط أسعار Harvest Finance (FARM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:39:08 (UTC+8)

سعر Harvest Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Harvest Finance (FARM) اليوم هو $ 5.158، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FARM الحالي إلى USD هو $ 5.158 لكل FARM.

يحتل Harvest Finance حاليًا المرتبة #1339 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.47M، مع عرض متداول قدره 672.18K FARM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FARM بين $ 5.084 (أدنى) و$ 5.235 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 660.109464612، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.875650289925602.

على المدى القصير، تحرك FARM بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و-0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.14K.

معلومات سوق Harvest Finance (FARM)

No.1339

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Harvest Finance هي $ 3.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.14K. العرض المتداول لـ FARM يبلغ 672.18K، مع إجمالي عرض 690420. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56M.

سجل سعر Harvest Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 5.084
$ 5.084$ 5.084
24 ساعة منخفض
$ 5.235
$ 5.235$ 5.235
24 ساعة مرتفع

$ 5.084
$ 5.084$ 5.084

$ 5.235
$ 5.235$ 5.235

$ 660.109464612
$ 660.109464612$ 660.109464612

$ 4.875650289925602
$ 4.875650289925602$ 4.875650289925602

-0.47%

+1.17%

-0.35%

-0.35%

سجل سعر Harvest Finance (FARM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Harvest Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.05967+1.17%
30 يوم$ -0.14-2.65%
60 يوم$ -0.679-11.64%
90 يوم$ -1.529-22.87%
تغير سعر Harvest Finance اليوم

سجل اليوم FARM تغيرًا $ +0.05967 (+1.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Harvest Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.14 (-2.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Harvest Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FARM تغييرًا في $ -0.679 (-11.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Harvest Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.529 (-22.87%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Harvest Finance (FARM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Harvest Finance.

تحليل Harvest Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Harvest Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Harvest Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FARM: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** FARM_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 6.95 USDT، ويقع أسفل النقطة المحورية 7.6633 بفارق 0.71 USDT. سجلت مجموعتا المتوسط المتحرك (MA) والمؤشر الأسي للمتوسط المتحرك (EMA) على جميع الأطر الزمنية 14 إشارة شراء دون وجود أي إشارات عكسية. يُعتبر السعر حالياً في مرحلة تصحيح ضمن نظام المؤشرات الصاعدة. **حالة الزخم** يشير مؤشر MACD إلى تشكيل نموذج تقاطع صاعد. كما دخل مؤشر RSI نطاق التشبع البيعي. وتشهد مقاييس الزخم السريعة والبطيئة تبايناً؛ إذ يتراجع الزخم قصير المدى بينما تبقى مؤشرات الاتجاه متماسكة في نفس الاتجاه. **مستويات الأسعار الرئيسية** - المقاومة العليا: R1 عند 7.9666 (+14.6% من السعر الحالي)، وR2 عند 8.4233 (+21.2% من السعر الحالي). - الدعم السفلي: S1 عند 7.2066 (+3.7% من السعر الحالي)، وS2 عند 6.9033 (-0.7% من السعر الحالي). - المستوى القريب: يشكل مستوى S2 مع S1 حدود النطاق الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Harvest Finance؟

تتأثر أسعار رموز FARM بعدة عوامل رئيسية:

1. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكول Harvest Finance – فكلما ارتفع إجمالي القيمة المُقفلة، زاد دعم السعر بشكلٍ عام.
2. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) والاتجاهات العامة لسوق العملات الرقمية.
3. طلب الزراعة العائدة ومعدلات العائد السنوية (APY) المقدَّمة على المنصة.
4. ديناميكيات المعروض من الرموز وتوزيع مكافآت الحِفظ.
5. تحديثات البروتوكول والخصائص الجديدة والإعلانات عن الشراكات.
6. المنافسة من منصات تجميع العوائد الأخرى.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاع التمويل اللامركزي.
8. حجم التداول والسيولة في البورصات.
9. معدلات اعتماد المجتمع ونمو عدد المستخدمين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Harvest Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FARM اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول النشطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار. وبصفته رمزًا لـ DeFi يُعَدّ من رموز زراعة العوائد، يؤثر سعر FARM في مكافآت الحِفْظ واستراتيجيات الزراعة. يراقب المتداولون الأسعار اليومية للبحث عن نقاط الدخول والخروج، بينما يتابع المستثمرون أداءه مقارنةً بالعملات المشفرة الأخرى والأصول التقليدية.

توقعات أسعار Harvest Finance

Harvest Finance (FARM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FARM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHarvest Finance (FARM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Harvest Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Harvest Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FARM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Harvest Finance.

كيفية شراء واستثمار Harvest Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Harvest Finance؟ شراء FARM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Harvest Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Harvest Finance (FARM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Harvest Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Harvest Finance (FARM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Harvest Finance

يسمح لك امتلاك Harvest Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Harvest Finance ( FARM )

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Harvest Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Harvest Finance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Harvest Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:39:08 (UTC+8)

تحديثات Harvest Finance (FARM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Harvest Finance

FARM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FARM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FARM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Harvest Finance (FARM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Harvest Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFARM
$5.145
$5.145$5.145
+0.84%
10.91K (USDT)

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1 FARM = 5.158 USD