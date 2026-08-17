سعر Harvest Finance (FARM)
السعر المباشر لمشروع Harvest Finance (FARM) اليوم هو $ 5.158، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FARM الحالي إلى USD هو $ 5.158 لكل FARM.
يحتل Harvest Finance حاليًا المرتبة #1339 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.47M، مع عرض متداول قدره 672.18K FARM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FARM بين $ 5.084 (أدنى) و$ 5.235 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 660.109464612، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.875650289925602.
على المدى القصير، تحرك FARM بمقدار -0.47% خلال الساعة الماضية و-0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.14K.
No.1339
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Harvest Finance هي $ 3.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.14K. العرض المتداول لـ FARM يبلغ 672.18K، مع إجمالي عرض 690420. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.56M.
-0.47%
+1.17%
-0.35%
-0.35%
تتبع تغيرات أسعار Harvest Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.05967
|+1.17%
|30 يوم
|$ -0.14
|-2.65%
|60 يوم
|$ -0.679
|-11.64%
|90 يوم
|$ -1.529
|-22.87%
سجل اليوم FARM تغيرًا $ +0.05967 (+1.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.14 (-2.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FARM تغييرًا في $ -0.679 (-11.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.529 (-22.87%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Harvest Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق FARM: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
**هيكل السوق** FARM_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 6.95 USDT، ويقع أسفل النقطة المحورية 7.6633 بفارق 0.71 USDT. سجلت مجموعتا المتوسط المتحرك (MA) والمؤشر الأسي للمتوسط المتحرك (EMA) على جميع الأطر الزمنية 14 إشارة شراء دون وجود أي إشارات عكسية. يُعتبر السعر حالياً في مرحلة تصحيح ضمن نظام المؤشرات الصاعدة. **حالة الزخم** يشير مؤشر MACD إلى تشكيل نموذج تقاطع صاعد. كما دخل مؤشر RSI نطاق التشبع البيعي. وتشهد مقاييس الزخم السريعة والبطيئة تبايناً؛ إذ يتراجع الزخم قصير المدى بينما تبقى مؤشرات الاتجاه متماسكة في نفس الاتجاه. **مستويات الأسعار الرئيسية** - المقاومة العليا: R1 عند 7.9666 (+14.6% من السعر الحالي)، وR2 عند 8.4233 (+21.2% من السعر الحالي). - الدعم السفلي: S1 عند 7.2066 (+3.7% من السعر الحالي)، وS2 عند 6.9033 (-0.7% من السعر الحالي). - المستوى القريب: يشكل مستوى S2 مع S1 حدود النطاق الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Harvest Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Harvest Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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