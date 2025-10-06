سعر JDcom المباشر اليوم هو 34.57 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JDON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JDON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر JDcom المباشر اليوم هو 34.57 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي JDON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر JDON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن JDON

معلومات سعر JDON

الموقع الرسمي لـ JDON

اقتصاد توكن JDON

توقعات سعر JDON

سجل JDON

دليل شراء JDON

محول عملة JDON إلى الفيات

JDON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار JDcom

JDcom السعر(JDON)

السعر المباشر لـ 1 JDON إلى USD:

$34.55
$34.55$34.55
+1.43%1D
USD
مخطط أسعار JDcom (JDON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:50:09 (UTC+8)

معلومات سعر JDcom (JDON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 33.63
$ 33.63$ 33.63
24 ساعة منخفض
$ 34.79
$ 34.79$ 34.79
24 ساعة مرتفع

$ 33.63
$ 33.63$ 33.63

$ 34.79
$ 34.79$ 34.79

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

-0.09%

+1.43%

+5.58%

+5.58%

سعر JDcom (JDON) في الوقت الحقيقي هو $ 34.57. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JDON بين أدنى سعر $ 33.63 وأعلى سعر $ 34.79، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJDON على الإطلاق هو $ 36.90868486875765، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 30.590269632126216.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JDON -0.09% على مدار الساعة الماضية، +1.43% على مدار 24 ساعة، و +5.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق JDcom (JDON)

No.2177

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 60.33K
$ 60.33K$ 60.33K

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

30.06K
30.06K 30.06K

30,064.28563521
30,064.28563521 30,064.28563521

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ JDcom هي $ 1.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.33K. العرض المتداول لـ JDON يبلغ 30.06K، مع إجمالي عرض 30064.28563521. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.

سجل سعر JDcom (JDON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار JDcom لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.4871+1.43%
30 يوم$ -0.61-1.74%
60 يوم$ +14.57+72.85%
90 يوم$ +14.57+72.85%
تغير سعر JDcom اليوم

سجل اليوم JDON تغيرًا $ +0.4871 (+1.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر JDcom لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.61 (-1.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر JDcom لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JDON تغييرًا في $ +14.57 (+72.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر JDcom لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +14.57 (+72.85%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة JDcom (JDON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار JDcom.

ما هو JDcom ( JDON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر JDcom على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك JDcom الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين JDONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول JDcom على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء JDcom سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر JDcom (USD)

كم ستكون قيمة JDcom (JDON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك JDcom (JDON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة JDcom.

تحقق الآن من توقعات سعر JDcom!

توكنوميكس JDcom (JDON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس JDcom (JDON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس JDON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء JDcom ( JDON )

هل تبحث عن كيفية شراء JDcom؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء JDcom على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة JDON إلى العملات المحلية

1 JDcom (JDON) إلى VND
909,709.55
1 JDcom (JDON) إلى AUD
A$52.2007
1 JDcom (JDON) إلى GBP
25.9275
1 JDcom (JDON) إلى EUR
29.3845
1 JDcom (JDON) إلى USD
$34.57
1 JDcom (JDON) إلى MYR
RM144.8483
1 JDcom (JDON) إلى TRY
1,450.2115
1 JDcom (JDON) إلى JPY
¥5,254.64
1 JDcom (JDON) إلى ARS
ARS$50,912.9675
1 JDcom (JDON) إلى RUB
2,738.9811
1 JDcom (JDON) إلى INR
3,051.1482
1 JDcom (JDON) إلى IDR
Rp576,166.4362
1 JDcom (JDON) إلى PHP
2,029.6047
1 JDcom (JDON) إلى EGP
￡E.1,637.5809
1 JDcom (JDON) إلى BRL
R$184.9495
1 JDcom (JDON) إلى CAD
C$48.0523
1 JDcom (JDON) إلى BDT
4,232.0594
1 JDcom (JDON) إلى NGN
50,320.092
1 JDcom (JDON) إلى COP
$133,474.77
1 JDcom (JDON) إلى ZAR
R.592.1841
1 JDcom (JDON) إلى UAH
1,455.7427
1 JDcom (JDON) إلى TZS
T.Sh.85,147.6385
1 JDcom (JDON) إلى VES
Bs7,501.69
1 JDcom (JDON) إلى CLP
$32,530.37
1 JDcom (JDON) إلى PKR
Rs9,801.2864
1 JDcom (JDON) إلى KZT
18,446.8977
1 JDcom (JDON) إلى THB
฿1,116.9567
1 JDcom (JDON) إلى TWD
NT$1,056.4592
1 JDcom (JDON) إلى AED
د.إ126.8719
1 JDcom (JDON) إلى CHF
Fr27.3103
1 JDcom (JDON) إلى HKD
HK$268.6089
1 JDcom (JDON) إلى AMD
֏13,245.1498
1 JDcom (JDON) إلى MAD
.د.م319.0811
1 JDcom (JDON) إلى MXN
$637.4708
1 JDcom (JDON) إلى SAR
ريال129.6375
1 JDcom (JDON) إلى ETB
Br5,243.2319
1 JDcom (JDON) إلى KES
KSh4,466.0983
1 JDcom (JDON) إلى JOD
د.أ24.51013
1 JDcom (JDON) إلى PLN
125.4891
1 JDcom (JDON) إلى RON
лв151.0709
1 JDcom (JDON) إلى SEK
kr324.6123
1 JDcom (JDON) إلى BGN
лв58.0776
1 JDcom (JDON) إلى HUF
Ft11,538.4289
1 JDcom (JDON) إلى CZK
722.513
1 JDcom (JDON) إلى KWD
د.ك10.57842
1 JDcom (JDON) إلى ILS
112.3525
1 JDcom (JDON) إلى BOB
Bs238.8787
1 JDcom (JDON) إلى AZN
58.769
1 JDcom (JDON) إلى TJS
SM319.4268
1 JDcom (JDON) إلى GEL
94.0304
1 JDcom (JDON) إلى AOA
Kz31,512.9749
1 JDcom (JDON) إلى BHD
.د.ب12.99832
1 JDcom (JDON) إلى BMD
$34.57
1 JDcom (JDON) إلى DKK
kr221.9394
1 JDcom (JDON) إلى HNL
L910.5738
1 JDcom (JDON) إلى MUR
1,573.2807
1 JDcom (JDON) إلى NAD
$597.0239
1 JDcom (JDON) إلى NOK
kr345.0086
1 JDcom (JDON) إلى NZD
$59.4604
1 JDcom (JDON) إلى PAB
B/.34.57
1 JDcom (JDON) إلى PGK
K145.5397
1 JDcom (JDON) إلى QAR
ر.ق125.8348
1 JDcom (JDON) إلى RSD
дин.3,482.5818
1 JDcom (JDON) إلى UZS
soʻm416,505.9283
1 JDcom (JDON) إلى ALL
L2,871.7299
1 JDcom (JDON) إلى ANG
ƒ61.8803
1 JDcom (JDON) إلى AWG
ƒ62.226
1 JDcom (JDON) إلى BBD
$69.14
1 JDcom (JDON) إلى BAM
KM57.7319
1 JDcom (JDON) إلى BIF
Fr101,946.93
1 JDcom (JDON) إلى BND
$44.5953
1 JDcom (JDON) إلى BSD
$34.57
1 JDcom (JDON) إلى JMD
$5,547.7936
1 JDcom (JDON) إلى KHR
139,394.8825
1 JDcom (JDON) إلى KMF
Fr14,553.97
1 JDcom (JDON) إلى LAK
751,521.7241
1 JDcom (JDON) إلى LKR
රු10,529.6763
1 JDcom (JDON) إلى MDL
L587.69
1 JDcom (JDON) إلى MGA
Ar154,330.1596
1 JDcom (JDON) إلى MOP
P276.9057
1 JDcom (JDON) إلى MVR
528.921
1 JDcom (JDON) إلى MWK
MK60,017.3227
1 JDcom (JDON) إلى MZN
MT2,209.023
1 JDcom (JDON) إلى NPR
रु4,884.741
1 JDcom (JDON) إلى PYG
245,170.44
1 JDcom (JDON) إلى RWF
Fr50,230.21
1 JDcom (JDON) إلى SBD
$284.1654
1 JDcom (JDON) إلى SCR
479.8316
1 JDcom (JDON) إلى SRD
$1,366.8978
1 JDcom (JDON) إلى SVC
$302.4875
1 JDcom (JDON) إلى SZL
L597.0239
1 JDcom (JDON) إلى TMT
m120.995
1 JDcom (JDON) إلى TND
د.ت101.49752
1 JDcom (JDON) إلى TTD
$234.7303
1 JDcom (JDON) إلى UGX
Sh120,441.88
1 JDcom (JDON) إلى XAF
Fr19,497.48
1 JDcom (JDON) إلى XCD
$93.339
1 JDcom (JDON) إلى XOF
Fr19,497.48
1 JDcom (JDON) إلى XPF
Fr3,526.14
1 JDcom (JDON) إلى BWP
P491.9311
1 JDcom (JDON) إلى BZD
$69.4857
1 JDcom (JDON) إلى CVE
$3,272.7419
1 JDcom (JDON) إلى DJF
Fr6,153.46
1 JDcom (JDON) إلى DOP
$2,214.5542
1 JDcom (JDON) إلى DZD
د.ج4,490.643
1 JDcom (JDON) إلى FJD
$77.7825
1 JDcom (JDON) إلى GNF
Fr300,586.15
1 JDcom (JDON) إلى GTQ
Q264.8062
1 JDcom (JDON) إلى GYD
$7,239.6494
1 JDcom (JDON) إلى ISK
kr4,252.11

JDcom المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ JDcom، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب JDcom الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول JDcom

كم يساوي JDcom (JDON) اليوم؟
سعر JDON المباشر في USD هو USD 34.57، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر JDON إلى USD الحالي؟
سعر JDON إلى USD الحالي هو $ 34.57. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ JDcom ؟
القيمة السوقية لعملة JDON هي $ 1.04M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن JDON؟
العرض المتداول لتوكن JDON هو 30.06K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ JDON؟
حقق JDON سعرًا قياسيًا قدره 36.90868486875765 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ JDON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 30.590269632126216 JDON.
ما هو حجم تداول JDON؟
حجم تداول JDON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.33K USD.
هل سترتفع JDON هذا العام؟
قد يرتفع JDON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر JDON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:50:09 (UTC+8)

تحديثات JDcom (JDON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة JDON إلى USD

المبلغ

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 34.57 USD

تداول JDON

/USDTJDON
$34.55
$34.55$34.55
+1.52%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,163.58
$113,163.58$113,163.58

-1.28%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,024.17
$4,024.17$4,024.17

-1.77%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04335
$0.04335$0.04335

-6.65%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.31
$195.31$195.31

-1.80%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4600
$3.4600$3.4600

-10.30%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,024.17
$4,024.17$4,024.17

-1.77%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,163.58
$113,163.58$113,163.58

-1.28%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.31
$195.31$195.31

-1.80%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6286
$2.6286$2.6286

-0.28%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19405
$0.19405$0.19405

-2.86%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000360
$0.0000000360$0.0000000360

+318.60%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.367
$2.367$2.367

+215.60%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001919
$0.00001919$0.00001919

+195.23%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000094
$0.0000000000000000094$0.0000000000000000094

+108.88%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008728
$0.0008728$0.0008728

+89.45%