Whalebit السعر(CES)

السعر المباشر لـ 1 CES إلى USD:

$1.729
$1.729$1.729
-2.09%1D
USD
مخطط أسعار Whalebit (CES) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:48 (UTC+8)

معلومات سعر Whalebit (CES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.711
$ 1.711$ 1.711
24 ساعة منخفض
$ 1.784
$ 1.784$ 1.784
24 ساعة مرتفع

$ 1.711
$ 1.711$ 1.711

$ 1.784
$ 1.784$ 1.784

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.35%

-2.09%

-12.55%

-12.55%

سعر Whalebit (CES) في الوقت الحقيقي هو $ 1.729. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CES بين أدنى سعر $ 1.711 وأعلى سعر $ 1.784، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCES على الإطلاق هو $ 11.68679398493145، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.08422316231675472.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CES -0.35% على مدار الساعة الماضية، -2.09% على مدار 24 ساعة، و -12.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Whalebit (CES)

No.3960

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 108.44K
$ 108.44K$ 108.44K

$ 730.29M
$ 730.29M$ 730.29M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Whalebit هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 108.44K. العرض المتداول لـ CES يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 422375579.421211. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 730.29M.

سجل سعر Whalebit (CES) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Whalebit لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.03691-2.09%
30 يوم$ -0.771-30.84%
60 يوم$ -0.771-30.84%
90 يوم$ -0.771-30.84%
تغير سعر Whalebit اليوم

سجل اليوم CES تغيرًا $ -0.03691 (-2.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Whalebit لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.771 (-30.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Whalebit لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CES تغييرًا في $ -0.771 (-30.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Whalebit لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.771 (-30.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Whalebit (CES)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Whalebit.

ما هو Whalebit ( CES )

مشروع Meta Whale هو نظام بيئي يجمع بين الألعاب والكسب والواقع الافتراضي، مما يوفر للمستخدمين فرصة اللعب والكسب والنمو داخل metaverse الخاص به.

متوفر Whalebit على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Whalebit الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CESلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Whalebit على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Whalebit سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Whalebit (USD)

كم ستكون قيمة Whalebit (CES) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Whalebit (CES) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Whalebit.

تحقق الآن من توقعات سعر Whalebit!

توكنوميكس Whalebit (CES)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Whalebit (CES) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CES والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Whalebit ( CES )

هل تبحث عن كيفية شراء Whalebit؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Whalebit على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CES إلى العملات المحلية

1 Whalebit (CES) إلى VND
45,498.635
1 Whalebit (CES) إلى AUD
A$2.61079
1 Whalebit (CES) إلى GBP
1.29675
1 Whalebit (CES) إلى EUR
1.46965
1 Whalebit (CES) إلى USD
$1.729
1 Whalebit (CES) إلى MYR
RM7.24451
1 Whalebit (CES) إلى TRY
72.53155
1 Whalebit (CES) إلى JPY
¥262.808
1 Whalebit (CES) إلى ARS
ARS$2,546.38475
1 Whalebit (CES) إلى RUB
137.00596
1 Whalebit (CES) إلى INR
152.63612
1 Whalebit (CES) إلى IDR
Rp28,816.65514
1 Whalebit (CES) إلى PHP
101.57875
1 Whalebit (CES) إلى EGP
￡E.81.93731
1 Whalebit (CES) إلى BRL
R$9.25015
1 Whalebit (CES) إلى CAD
C$2.40331
1 Whalebit (CES) إلى BDT
211.66418
1 Whalebit (CES) إلى NGN
2,516.7324
1 Whalebit (CES) إلى COP
$6,675.669
1 Whalebit (CES) إلى ZAR
R.29.65235
1 Whalebit (CES) إلى UAH
72.80819
1 Whalebit (CES) إلى TZS
T.Sh.4,258.61345
1 Whalebit (CES) إلى VES
Bs375.193
1 Whalebit (CES) إلى CLP
$1,626.989
1 Whalebit (CES) إلى PKR
Rs490.20608
1 Whalebit (CES) إلى KZT
922.61169
1 Whalebit (CES) إلى THB
฿55.93315
1 Whalebit (CES) إلى TWD
NT$52.87282
1 Whalebit (CES) إلى AED
د.إ6.34543
1 Whalebit (CES) إلى CHF
Fr1.36591
1 Whalebit (CES) إلى HKD
HK$13.43433
1 Whalebit (CES) إلى AMD
֏662.44906
1 Whalebit (CES) إلى MAD
.د.م15.95867
1 Whalebit (CES) إلى MXN
$31.88276
1 Whalebit (CES) إلى SAR
ريال6.48375
1 Whalebit (CES) إلى ETB
Br262.23743
1 Whalebit (CES) إلى KES
KSh223.36951
1 Whalebit (CES) إلى JOD
د.أ1.225861
1 Whalebit (CES) إلى PLN
6.27627
1 Whalebit (CES) إلى RON
лв7.55573
1 Whalebit (CES) إلى SEK
kr16.23531
1 Whalebit (CES) إلى BGN
лв2.90472
1 Whalebit (CES) إلى HUF
Ft577.486
1 Whalebit (CES) إلى CZK
36.1361
1 Whalebit (CES) إلى KWD
د.ك0.529074
1 Whalebit (CES) إلى ILS
5.61925
1 Whalebit (CES) إلى BOB
Bs11.94739
1 Whalebit (CES) إلى AZN
2.9393
1 Whalebit (CES) إلى TJS
SM15.97596
1 Whalebit (CES) إلى GEL
4.70288
1 Whalebit (CES) إلى AOA
Kz1,576.10453
1 Whalebit (CES) إلى BHD
.د.ب0.650104
1 Whalebit (CES) إلى BMD
$1.729
1 Whalebit (CES) إلى DKK
kr11.10018
1 Whalebit (CES) إلى HNL
L45.54186
1 Whalebit (CES) إلى MUR
78.68679
1 Whalebit (CES) إلى NAD
$29.85983
1 Whalebit (CES) إلى NOK
kr17.27271
1 Whalebit (CES) إلى NZD
$2.97388
1 Whalebit (CES) إلى PAB
B/.1.729
1 Whalebit (CES) إلى PGK
K7.27909
1 Whalebit (CES) إلى QAR
ر.ق6.29356
1 Whalebit (CES) إلى RSD
дин.174.21404
1 Whalebit (CES) إلى UZS
soʻm20,831.32051
1 Whalebit (CES) إلى ALL
L143.62803
1 Whalebit (CES) إلى ANG
ƒ3.09491
1 Whalebit (CES) إلى AWG
ƒ3.1122
1 Whalebit (CES) إلى BBD
$3.458
1 Whalebit (CES) إلى BAM
KM2.88743
1 Whalebit (CES) إلى BIF
Fr5,098.821
1 Whalebit (CES) إلى BND
$2.23041
1 Whalebit (CES) إلى BSD
$1.729
1 Whalebit (CES) إلى JMD
$277.46992
1 Whalebit (CES) إلى KHR
6,971.76025
1 Whalebit (CES) إلى KMF
Fr727.909
1 Whalebit (CES) إلى LAK
37,586.95577
1 Whalebit (CES) إلى LKR
රු526.63611
1 Whalebit (CES) إلى MDL
L29.393
1 Whalebit (CES) إلى MGA
Ar7,718.74012
1 Whalebit (CES) إلى MOP
P13.84929
1 Whalebit (CES) إلى MVR
26.4537
1 Whalebit (CES) إلى MWK
MK3,001.73419
1 Whalebit (CES) إلى MZN
MT110.4831
1 Whalebit (CES) إلى NPR
रु244.3077
1 Whalebit (CES) إلى PYG
12,262.068
1 Whalebit (CES) إلى RWF
Fr2,512.237
1 Whalebit (CES) إلى SBD
$14.21238
1 Whalebit (CES) إلى SCR
24.74199
1 Whalebit (CES) إلى SRD
$68.36466
1 Whalebit (CES) إلى SVC
$15.12875
1 Whalebit (CES) إلى SZL
L29.85983
1 Whalebit (CES) إلى TMT
m6.0515
1 Whalebit (CES) إلى TND
د.ت5.076344
1 Whalebit (CES) إلى TTD
$11.73991
1 Whalebit (CES) إلى UGX
Sh6,023.836
1 Whalebit (CES) إلى XAF
Fr975.156
1 Whalebit (CES) إلى XCD
$4.6683
1 Whalebit (CES) إلى XOF
Fr975.156
1 Whalebit (CES) إلى XPF
Fr176.358
1 Whalebit (CES) إلى BWP
P24.60367
1 Whalebit (CES) إلى BZD
$3.47529
1 Whalebit (CES) إلى CVE
$163.68443
1 Whalebit (CES) إلى DJF
Fr307.762
1 Whalebit (CES) إلى DOP
$110.75974
1 Whalebit (CES) إلى DZD
د.ج224.5971
1 Whalebit (CES) إلى FJD
$3.89025
1 Whalebit (CES) إلى GNF
Fr15,033.655
1 Whalebit (CES) إلى GTQ
Q13.24414
1 Whalebit (CES) إلى GYD
$362.08718
1 Whalebit (CES) إلى ISK
kr212.667

Whalebit المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Whalebit، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Whalebit الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Whalebit

كم يساوي Whalebit (CES) اليوم؟
سعر CES المباشر في USD هو USD 1.729، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CES إلى USD الحالي؟
سعر CES إلى USD الحالي هو $ 1.729. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Whalebit ؟
القيمة السوقية لعملة CES هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CES؟
العرض المتداول لتوكن CES هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CES؟
حقق CES سعرًا قياسيًا قدره 11.68679398493145 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CES؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.08422316231675472 CES.
ما هو حجم تداول CES؟
حجم تداول CES المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 108.44K USD.
هل سترتفع CES هذا العام؟
قد يرتفع CES هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CES لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:48 (UTC+8)

تحديثات Whalebit (CES) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

