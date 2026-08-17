سعر Jotchua اليوم

السعر المباشر لمشروع Jotchua (JOTCHUA) اليوم هو $ 0.0007525، مع تغير بنسبة 4.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOTCHUA الحالي إلى USD هو $ 0.0007525 لكل JOTCHUA.

يحتل Jotchua حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JOTCHUA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOTCHUA بين $ 0.0006965 (أدنى) و$ 0.0008282 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JOTCHUA بمقدار +0.37% خلال الساعة الماضية و-47.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.73K.

معلومات سوق Jotchua (JOTCHUA)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 57.73K$ 57.73K $ 57.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 752.43K$ 752.43K $ 752.43K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 999,913,455 999,913,455 999,913,455 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Jotchua هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.73K. العرض المتداول لـ JOTCHUA يبلغ --، مع إجمالي عرض 999913455. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 752.43K.