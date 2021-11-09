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سعر ENS المباشر اليوم هو 3.906 USD. القيمة السوقية لـ ENS هي 157,836,176.54737737588 USD. تابع تحديثات أسعار ENS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ENS المباشر اليوم هو 3.906 USD. القيمة السوقية لـ ENS هي 157,836,176.54737737588 USD. تابع تحديثات أسعار ENS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ENS

معلومات سعر ENS

ما هو ENS

الوثيقة البيضاء لـ ENS

الموقع الرسمي لـ ENS

اقتصاد توكن ENS

توقعات سعر ENS

سجل ENS

دليل شراء ENS

محول عملة ENS إلى الفيات

عقود ENS الفورية

ENS عقود USDT-M الآجلة

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شعار ENS

سعر ENS (ENS)

السعر المباشر لـ 1 ENS إلى USD:

$3.906
$3.906$3.906
-3.12%1D
USD
مخطط أسعار ENS (ENS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:29:57 (UTC+8)

سعر ENS اليوم

السعر المباشر لمشروع ENS (ENS) اليوم هو $ 3.906، مع تغير بنسبة 3.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENS الحالي إلى USD هو $ 3.906 لكل ENS.

يحتل ENS حاليًا المرتبة #132 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 157.84M، مع عرض متداول قدره 40.41M ENS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENS بين $ 3.869 (أدنى) و$ 4.048 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 85.687450263169283، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.302666840878094.

على المدى القصير، تحرك ENS بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.55K.

معلومات سوق ENS (ENS)

No.132

$ 157.84M
$ 157.84M$ 157.84M

$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K

$ 390.60M
$ 390.60M$ 390.60M

40.41M
40.41M 40.41M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ENS هي $ 157.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.55K. العرض المتداول لـ ENS يبلغ 40.41M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 390.60M.

سجل سعر ENS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3.869
$ 3.869$ 3.869
24 ساعة منخفض
$ 4.048
$ 4.048$ 4.048
24 ساعة مرتفع

$ 3.869
$ 3.869$ 3.869

$ 4.048
$ 4.048$ 4.048

$ 85.687450263169283
$ 85.687450263169283$ 85.687450263169283

$ 4.302666840878094
$ 4.302666840878094$ 4.302666840878094

-0.21%

-3.11%

-8.42%

-8.42%

سجل سعر ENS (ENS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ENS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.12579-3.11%
30 يوم$ -0.551-12.37%
60 يوم$ -1.377-26.07%
90 يوم$ -2.274-36.80%
تغير سعر ENS اليوم

سجل اليوم ENS تغيرًا $ -0.12579 (-3.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ENS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.551 (-12.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ENS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ENS تغييرًا في $ -1.377 (-26.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ENS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -2.274 (-36.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ENS (ENS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ENS.

تحليل ENS

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ENS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ENS اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ENS: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ENS_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات تحت مركز 4.0643. السعر الحالي عند 4.036 يتواجد بين مستويي الدعم S1 وS2، مما يشير إلى أن السعر يقع في المنطقة السفلى من مستوى النطاق. نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيبًا صاعدًا متناسقًا، كما أن مؤشر MACD شكل نمط تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التصنيف الطبقي، مع تركز الزخم الصعودي على المدى القصير. وتبقى معدلات التقلبات ضمن المستويات الطبيعية. يقع الدعم القريب عند 4.0453، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.9%. أما المستوى المرجعي البعيد فهو عند 4.0833، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.1%. ومن جهة المقاومة، يقع المستوى الأعلى عند 4.0736، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.9%، بينما يقع الدعم الأسفل عند 4.0546، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.4%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ENS؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز ENS (خدمة أسماء إيثريوم):

1. اعتماد شبكة إيثريوم - كلما زاد استخدام ETH، ارتفع الطلب على نطاقات .eth.
2. حجم تسجيل النطاقات - كلما زاد عدد عمليات التسجيل، ازدادت فائدة رمز ENS.
3. المشاركة في الحوكمة - يصوت حاملي الرموز على تغييرات البروتوكول.
4. نمو Web3 - يؤدي توسع الويب اللامركزي إلى زيادة قيمة ENS.
5. معنويات السوق - تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في تحديد أسعار ENS.
6. التطورات التقنية - مثل ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة.
7. المنافسة من خدمات التسميات الأخرى.
8. البيئة التنظيمية لمشاريع العملات المشفرة وWeb3.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ENS اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ENS اليوم لأنه رمز خدمة نطاقات Ethereum الشهير. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ وتحديد توقيت السوق. تُشير حركات الأسعار إلى اعتماد النطاقات اللامركزية ونمو عالم Web3. يستخدم المتداولون الأسعار الحالية لتحديد نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار ENS

ENS (ENS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ENS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرENS (ENS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ENS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ENS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ENS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ENS.

كيفية شراء واستثمار ENS في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ENS؟ شراء ENS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ENS. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ENS (ENS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ENS فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ENS (ENS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ENS

يسمح لك امتلاك ENS بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو ENS ( ENS )

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

مستند تقني

ENS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ENS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ENS الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemGovernanceDecentralized Identifier (DID)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ENS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:29:57 (UTC+8)

تحديثات ENS (ENS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ENS

ENS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ENS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ENS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ENS (ENS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ENS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTENS
$3.916
$3.916$3.916
-2.97%
15.50K (USDT)
/USDCENS
$3.91
$3.91$3.91
-3.00%
6.29K (USDT)

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1 ENS = 3.906 USD