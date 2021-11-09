سعر ENS المباشر اليوم هو 3.906 USD. القيمة السوقية لـ ENS هي 157,836,176.54737737588 USD. تابع تحديثات أسعار ENS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ENS المباشر اليوم هو 3.906 USD. القيمة السوقية لـ ENS هي 157,836,176.54737737588 USD. تابع تحديثات أسعار ENS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع ENS (ENS) اليوم هو $ 3.906، مع تغير بنسبة 3.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENS الحالي إلى USD هو $ 3.906 لكل ENS.
يحتل ENS حاليًا المرتبة #132 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 157.84M، مع عرض متداول قدره 40.41M ENS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENS بين $ 3.869 (أدنى) و$ 4.048 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 85.687450263169283، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.302666840878094.
على المدى القصير، تحرك ENS بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.55K.
معلومات سوق ENS (ENS)
No.132
$ 157.84M
$ 157.84M$ 157.84M
$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K
$ 390.60M
$ 390.60M$ 390.60M
40.41M
40.41M 40.41M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.01%
2021-11-09 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ ENS هي $ 157.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.55K. العرض المتداول لـ ENS يبلغ 40.41M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 390.60M.
سجل سعر ENS بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3.869
$ 3.869$ 3.869
24 ساعة منخفض
$ 4.048
$ 4.048$ 4.048
24 ساعة مرتفع
$ 3.869
$ 3.869$ 3.869
$ 4.048
$ 4.048$ 4.048
$ 85.687450263169283
$ 85.687450263169283$ 85.687450263169283
$ 4.302666840878094
$ 4.302666840878094$ 4.302666840878094
-0.21%
-3.11%
-8.42%
-8.42%
سجل سعر ENS (ENS) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار ENS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.12579
-3.11%
30 يوم
$ -0.551
-12.37%
60 يوم
$ -1.377
-26.07%
90 يوم
$ -2.274
-36.80%
تغير سعر ENS اليوم
سجل اليوم ENS تغيرًا $ -0.12579 (-3.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر ENS لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.551 (-12.37%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر ENS لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ENS تغييرًا في $ -1.377 (-26.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر ENS لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -2.274 (-36.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ENS (ENS)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ENS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق ENS اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ENS: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
السعر < S2
أقل من S2
أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
7 شراء 0 حيادي 0 بيع
الشراء ≥ %80
تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
ENS_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات تحت مركز 4.0643. السعر الحالي عند 4.036 يتواجد بين مستويي الدعم S1 وS2، مما يشير إلى أن السعر يقع في المنطقة السفلى من مستوى النطاق. نظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيبًا صاعدًا متناسقًا، كما أن مؤشر MACD شكل نمط تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة التصنيف الطبقي، مع تركز الزخم الصعودي على المدى القصير. وتبقى معدلات التقلبات ضمن المستويات الطبيعية.
يقع الدعم القريب عند 4.0453، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.9%. أما المستوى المرجعي البعيد فهو عند 4.0833، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.1%. ومن جهة المقاومة، يقع المستوى الأعلى عند 4.0736، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.9%، بينما يقع الدعم الأسفل عند 4.0546، وهو يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.4%.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ENS؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز ENS (خدمة أسماء إيثريوم):
1. اعتماد شبكة إيثريوم - كلما زاد استخدام ETH، ارتفع الطلب على نطاقات .eth. 2. حجم تسجيل النطاقات - كلما زاد عدد عمليات التسجيل، ازدادت فائدة رمز ENS. 3. المشاركة في الحوكمة - يصوت حاملي الرموز على تغييرات البروتوكول. 4. نمو Web3 - يؤدي توسع الويب اللامركزي إلى زيادة قيمة ENS. 5. معنويات السوق - تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في تحديد أسعار ENS. 6. التطورات التقنية - مثل ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة. 7. المنافسة من خدمات التسميات الأخرى. 8. البيئة التنظيمية لمشاريع العملات المشفرة وWeb3.
لماذا يريد الناس معرفة سعر ENS اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر ENS اليوم لأنه رمز خدمة نطاقات Ethereum الشهير. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لاتخاذ قرارات التداول وإدارة المحافظ وتحديد توقيت السوق. تُشير حركات الأسعار إلى اعتماد النطاقات اللامركزية ونمو عالم Web3. يستخدم المتداولون الأسعار الحالية لتحديد نقاط الدخول والخروج.
توقعات أسعار ENS
ENS (ENS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ENS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرENS (ENS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ENS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر ENS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ENS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ENS.
كيفية شراء واستثمار ENS في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع ENS؟ شراء ENS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ENS. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ENS (ENS).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ENS فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع ENS
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The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يستخدم نظام أسماء الإيثيريوم (ENS) نهج الرسوم المباشرة، حيث يدفع المستخدمون تكاليف التسجيل بالعملة الرقمية إيثر (ETH) بدلًا من استخدام رمز دفع منفصل. وتتفاوت الرسوم وفقًا لطول الاسم والفترة المختارة للتسجيل، وهي بنية مُصمَّمة لتوزيع موارد الأسماء النادرة بشكل أكثر عدالة. وفي عام 2023، بلغت تكلفة اسم قياسي مكوَّن من خمسة أحرف أو أكثر نحو ٨ دولارات أمريكي سنويًّا. أما الأسماء الأقصر فيتم تسعيرها بعلاوة بسبب ندرة العرض: إذ تبلغ تكلفة الأسماء المكوَّنة من أربعة أحرف نحو ٢٠٠ دولار أمريكي سنويًّا، بينما تبلغ تكلفة الأسماء المكوَّنة من ثلاثة أحرف نحو ٨٠٠ دولار أمريكي سنويًّا. ويهدف هذا التسعير المتدرج إلى ردع ظاهرة احتكار النطاقات (domain squatting) والحفاظ على توافر الأسماء القصيرة عالية الطلب للاستخدام الجاد. كما يتبع نظام أسماء الإيثيريوم (ENS) إجراءً محددًا للأسماء المنتهية الصلاحية: فبعد انتهاء صلاحية الاسم، يُمنح مستخدمه فترة سماح مدتها ٩٠ يومًا؛ وبانتهاء هذه الفترة، ينتقل الاسم إلى مزاد تمهيدي مدته ٢١ يومًا. ويبدأ سعر المزاد مرتفعًا جدًّا—حوالي ١٠٠ مليون دولار أمريكي—ثم ينخفض تدريجيًّا حتى يقوم شخص ما بتسجيل الاسم أو حتى يصل السعر إلى المستوى الأساسي. وتهدف هذه الآلية إلى الحد من عمليات «الاستيلاء الفوري» (sniping) الآلية على الأسماء المنتهية الصلاحية وتحسين عدالة الوصول إليها. وتُوجَّه جميع رسوم التسجيل إلى خزينة نظام أسماء الإيثيريوم (ENS)، التي تُدار بواسطة منظمة إدارة نظام أسماء الإيثيريوم اللامركزية (ENS DAO). وتُستخدَم أموال الخزينة في التطوير، وتوسيع النظام البيئي، وتمويل السلع العامة وفقًا لما ورد في دستور نظام أسماء الإيثيريوم (ENS Constitution). ومنفصلٌ عن ذلك، فإن رمز الحوكمة الخاص بنظام أسماء الإيثيريوم (ENS)—الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢١—يتيح للمجتمع المشاركة في الحوكمة، بما في ذلك التصويت على تغييرات البروتوكول والقرارات المتعلقة بإدارة الخزينة.
التكنولوجيا
يَعمل نظام أسماء الإيثريوم (ENS) على مجموعة من العقود الذكية المسؤولة عن تسجيل الأسماء وحلها (Resolution) إلى البيانات الصحيحة. والمكوّن الأساسي هو سجل ENS (ENS Registry)، الذي يعمل كدليلٍ موثوق يتعقّب كل اسمٍ ومالكه. وقد تم تقسيم عملية حل الأسماء عمداً إلى خطوتين: أولاً، يستعلم النظام من السجل لتحديد عقدة الـ Resolver المُخصَّصة لهذا الاسم، ثم تُوفِّر تلك العقدة (الـ Resolver) العنوان أو غيره من المعلومات المخزَّنة المرتبطة بهذا الاسم. وتتيح هذه البنية الوحدية (Modular) إدارةً مرنةً للبيانات وتجعل إدخال التحديثات أسهل مع مرور الوقت. ويدعم نظام ENS أنواعاً متعددة من أسماء النطاقات، وأهمها نطاق `.eth`. وتتم عمليات تسجيل أسماء `.eth` وتجديدها عبر عقدة ETH Registrar. كما يتجاوز نظام ENS التسمية التي تعتمد على السلسلة فقط (on-chain naming)، إذ يدعم أسماء نظام أسماء النطاقات التقليدية (DNS) عبر دمج تقنية DNSSEC، مما يوسع نطاق فائدته خارج سياق البلوكشين حصراً. ومن القدرات الأساسية الأخرى ما يُعرف بـ «الحل العكسي» (Reverse Resolution)، والذي يسمح لأي عنوان بأن يُعيِّن اسمه الرئيسي في نظام ENS، ليُنشئ رابطاً ثنائي الاتجاه بين الأسماء والعناوين. ويمكن لأسماء ENS تخزين طيفٍ واسعٍ من البيانات الوصفية (Metadata) عبر سجلات نصية (Text Records)، بما في ذلك صور الملف الشخصي، ومعالجات وسائل التواصل الاجتماعي (مثل @username)، وعناوين البريد الإلكتروني، وغيرها من تفاصيل الهوية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام «قيم التجزئة للمحتوى» (Content Hashes)، ما يمكّن استضافة المواقع الإلكترونية بشكل لا مركزي ويساعد في التحقق من صحة المحتوى.
الفريق
يَعود أصل نظام أسماء الإيثيريوم (ENS) إلى العمل الذي قام به نيك جونسون ومؤسسة الإيثيريوم، لكنه انتقل منذ ذلك الحين إلى مشروعٍ يُدار من قِبل المجتمع عبر شركة ENS Labs ومنظمة ENSDAO. وتتولى شركة ENS Labs القيادة في العمل التقني الأساسي، بما في ذلك التطوير والصيانة المستمرة، بينما تتم اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالبروتوكول عبر عمليات الحُكم المجتمعي. ويحظى المشروع الأوسع بدعم مجتمع نشيط من المطوّرين والمصممين والداعمين الذين يساهمون في استمرار نموه. وتتم تنسيقة عمليات الحُكم عبر منظمة ENSDAO، والتي تضم أكثر من ١٠٠٠٠٠ مشاركٍ نشطٍ. ويشارك هؤلاء الأعضاء في اتخاذ القرارات الأساسية التي تشمل تحديثات البروتوكول وتوزيع التمويل والأولويات الاستراتيجية. ومن خلال تدفقٍ ثابتٍ من المقترحات والتصويت عليها، يمكن لحاملي الرموز أن يؤثّروا مباشرةً في اتجاه ENS، مما يعزّز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويساعد البروتوكول على البقاء مستقرًّا والاستمرار في التطور.
خارطة الطريق
يمر نظام أسماء الإيثيريوم (ENS) حاليًّا بمرحلة مستمرة من توسيع القدرات، تركز على تحسين سهولة الاستخدام وزيادة الوظائف. وتتمثل إحدى المبادرات المركزية في دعم أقوى لطبقة 2 (Layer 2)، بهدف جعل التفاعلات أسرع وأقل تكلفةً مع الاعتماد المستمر على شبكة الإيثيريوم الرئيسية (Ethereum mainnet) لضمان الأمان. أما الجهد الرئيسي الآخر فهو تنفيذ ميزة «DNSSEC بدون غاز» (gasless DNSSEC)، المصممة لتيسير ربط أسماء النطاقات التقليدية بنظام ENS وتخفيض تكاليف هذا الربط. كما يسعى المشروع إلى تحقيق تكامل أوثق مع تطبيقات الويب3 والخدمات الويب التقليدية على حدٍّ سواء. ومن أحدث التطورات المحقَّقة: تحسين معالجة بيانات NFT الوصفية (NFT metadata) وتعزيز التوافق مع شبكات متعددة (multi-chain compatibility). وفي المستقبل القريب، تشمل الخطط العمل على ميزات هوية رقمية أكثر تقدمًا، وزيادة فائدة أسماء ENS بما يتجاوز مجرد حل العناوين بشكل مباشر.
نظرة عامة
خدمة أسماء الإيثيريوم (ENS) هي طبقة تسمية لامركزية على شبكة الإيثيريوم تحسّن سهولة استخدام عناوين التشفير. وبدلاً من الاعتماد على سلاسل نصية طويلة منسَّقة آليًّا، تقوم بربط هذه العناوين بأسماء قابلة للقراءة مثل "alice.eth". كما يمكن لاسم ENS أن يحتوي على سجلات إضافية، بما في ذلك عناوين عملات رقمية أخرى، وقيم تجزئة المحتوى (content hashes)، والبيانات المرتبطة بالملف الشخصي. وبشكل فعّال، تشبه خدمة ENS بديلاً مُدمجًا في البلوكشين لنظام أسماء النطاقات التقليدي (DNS)، لكن بوظائف أوسع في عالم Web3. وبتمكين المستخدمين من الاحتفاظ باسمٍ ثابت يعمل عبر تطبيقات عديدة، فإنها تدعم إنشاء وإدارة هوية رقمية قابلة للتنقّل عبر كامل نظام Web3 البيئي.
ENS المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ENS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان ENS سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار ENS المحتملة وعائد ROI.
كم سعر ENS اليوم؟
سعر ENS اليوم هو $ 3.906. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال ENS استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال ENS عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ENS، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ ENS في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول ENS بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ ENS في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ENS المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ ENS بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ENS لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر ENS في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ENS بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,359.48
+0.32%
ETH
1,893.23
+0.48%
GOLD(XAUT)
4,376.65
+0.38%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.23
-0.44%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ENS على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ENS/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر ENS ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر ENS هذا العام؟
قد يرتفع سعر ENS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر ENS (ENS) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:29:57 (UTC+8)
تحديثات ENS (ENS) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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