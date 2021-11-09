سعر ENS اليوم

السعر المباشر لمشروع ENS (ENS) اليوم هو $ 3.906، مع تغير بنسبة 3.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENS الحالي إلى USD هو $ 3.906 لكل ENS.

يحتل ENS حاليًا المرتبة #132 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 157.84M، مع عرض متداول قدره 40.41M ENS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENS بين $ 3.869 (أدنى) و$ 4.048 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 85.687450263169283، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.302666840878094.

على المدى القصير، تحرك ENS بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.55K.

معلومات سوق ENS (ENS)

التصنيف No.132 القيمة السوقية $ 157.84M$ 157.84M $ 157.84M الحجم (24 ساعة) $ 61.55K$ 61.55K $ 61.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 390.60M$ 390.60M $ 390.60M إمداد دورة التداول 40.41M 40.41M 40.41M إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2021-11-09 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ ENS هي $ 157.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.55K. العرض المتداول لـ ENS يبلغ 40.41M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 390.60M.