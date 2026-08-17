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سعر Backpack المباشر اليوم هو 0.3812 USD. القيمة السوقية لـ BP هي 95,299,941.66935388014 USD. تابع تحديثات أسعار BP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Backpack المباشر اليوم هو 0.3812 USD. القيمة السوقية لـ BP هي 95,299,941.66935388014 USD. تابع تحديثات أسعار BP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Backpack (BP)

السعر المباشر لـ 1 BP إلى USD:

$0.3811
$0.3811$0.3811
+4.61%1D
USD
مخطط أسعار Backpack (BP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:14:16 (UTC+8)

سعر Backpack اليوم

السعر المباشر لمشروع Backpack (BP) اليوم هو $ 0.3812، مع تغير بنسبة 4.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BP الحالي إلى USD هو $ 0.3812 لكل BP.

يحتل Backpack حاليًا المرتبة #250 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95.30M، مع عرض متداول قدره 250.00M BP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BP بين $ 0.3497 (أدنى) و$ 0.3813 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4921079582546304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1181783921983951.

على المدى القصير، تحرك BP بمقدار +0.66% خلال الساعة الماضية و-7.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.24K.

معلومات سوق Backpack (BP)

No.250

$ 95.30M
$ 95.30M$ 95.30M

$ 74.24K
$ 74.24K$ 74.24K

$ 381.20M
$ 381.20M$ 381.20M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,846.98151595
999,999,846.98151595 999,999,846.98151595

24.99%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Backpack هي $ 95.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.24K. العرض المتداول لـ BP يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 999999846.98151595. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 381.20M.

سجل سعر Backpack بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3497
$ 0.3497$ 0.3497
24 ساعة منخفض
$ 0.3813
$ 0.3813$ 0.3813
24 ساعة مرتفع

$ 0.3497
$ 0.3497$ 0.3497

$ 0.3813
$ 0.3813$ 0.3813

$ 0.4921079582546304
$ 0.4921079582546304$ 0.4921079582546304

$ 0.1181783921983951
$ 0.1181783921983951$ 0.1181783921983951

+0.66%

+4.61%

-7.59%

-7.59%

سجل سعر Backpack (BP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Backpack لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.016794+4.61%
30 يوم$ -0.0999-20.77%
60 يوم$ -0.2078-35.29%
90 يوم$ +0.2434+176.63%
تغير سعر Backpack اليوم

سجل اليوم BP تغيرًا $ +0.016794 (+4.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Backpack لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0999 (-20.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Backpack لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BP تغييرًا في $ -0.2078 (-35.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Backpack لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2434 (+176.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Backpack (BP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Backpack.

تحليل Backpack

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Backpack الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Backpack اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BP: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

BP_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.3819، وهو يقع بين محور S2 وS1. السعر يقبع ضمن نطاق أدنى من المستوى المركزي 0.3983، مما يعكس طابع التذبذب في المستويات المنخفضة. يخوض الطرفان (الشراء والبيع) معركة داخل نطاق ضيق يتراوح بين 0.3776 و0.3896 دون تحقيق اختراق فعال. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA إشارات شراء متتالية، كما أن مؤشر MACD قد أكمل عملية تقاطع الذهبية. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى تشتت الزخم. حالة انغلاق بولينجر باند تدل على انخفاض معدل التقلبات، كما أن عدم توافق المؤشرات السريعة والبطيئة يُظهر غياب القوة الدافعة الأحادية على المدى القصير. تقع المقاومة القريبة العلوية عند مستوى 0.3896 (S1)، وهي تبعد عن السعر الحالي بنسبة +1.9%. أما الدعم الأقرب السفلي فهو عند 0.3776 (S2)، والذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة -1.1%. ومن بين المستويات البعيدة نجد المستوى المركزي 0.3983 ومستوى المقاومة R1 عند 0.4103. يتحرك السعر حاليًا بالقرب من الحد السفلي للنطاق، لذا يجب مراقبة استقراره بالقرب من مستوى S2 أو قوة عودته نحو المستوى المركزي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Backpack

Backpack (BP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBackpack (BP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Backpack نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Backpack الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Backpack.

كيفية شراء واستثمار Backpack في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Backpack؟ شراء BP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Backpack. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Backpack (BP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Backpack فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Backpack (BP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Backpack

يسمح لك امتلاك Backpack بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Backpack ( BP )

منصة Backpack Exchange هي منصة تداول عملات مشفرة عالمية منظمة بالكامل، تعمل على بناء منصة تداول مبتكرة وسهلة الاستخدام ومتوافقة مع القوانين.

Backpack المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Backpack، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Backpack الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemCentralized Exchange (CEX) TokenDog-Themed

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Backpack

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:14:16 (UTC+8)

تحديثات Backpack (BP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Backpack

BP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Backpack (BP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Backpack المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCBP
$0.3808
$0.3808$0.3808
+4.55%
148.38K (USDT)
/USDTBP
$0.3811
$0.3811$0.3811
+4.66%
203.60K (USDT)

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