سعر Backpack اليوم

السعر المباشر لمشروع Backpack (BP) اليوم هو $ 0.3812، مع تغير بنسبة 4.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BP الحالي إلى USD هو $ 0.3812 لكل BP.

يحتل Backpack حاليًا المرتبة #250 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95.30M، مع عرض متداول قدره 250.00M BP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BP بين $ 0.3497 (أدنى) و$ 0.3813 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4921079582546304، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1181783921983951.

على المدى القصير، تحرك BP بمقدار +0.66% خلال الساعة الماضية و-7.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.24K.

معلومات سوق Backpack (BP)

التصنيف No.250 القيمة السوقية $ 95.30M$ 95.30M $ 95.30M الحجم (24 ساعة) $ 74.24K$ 74.24K $ 74.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 381.20M$ 381.20M $ 381.20M إمداد دورة التداول 250.00M 250.00M 250.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 معدل التداول 24.99% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Backpack هي $ 95.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.24K. العرض المتداول لـ BP يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 999999846.98151595. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 381.20M.