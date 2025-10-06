سعر Portal To Bitcoin المباشر اليوم هو 0.02895 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PTB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PTB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Portal To Bitcoin المباشر اليوم هو 0.02895 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PTB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PTB بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PTB

معلومات سعر PTB

الوثيقة البيضاء لـ PTB

الموقع الرسمي لـ PTB

اقتصاد توكن PTB

توقعات سعر PTB

سجل PTB

دليل شراء PTB

محول عملة PTB إلى الفيات

PTB العقود الفورية

PTB عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Portal To Bitcoin

Portal To Bitcoin السعر(PTB)

السعر المباشر لـ 1 PTB إلى USD:

$0.02895
$0.02895$0.02895
-4.67%1D
USD
مخطط أسعار Portal To Bitcoin (PTB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:29 (UTC+8)

معلومات سعر Portal To Bitcoin (PTB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02811
$ 0.02811$ 0.02811
24 ساعة منخفض
$ 0.03086
$ 0.03086$ 0.03086
24 ساعة مرتفع

$ 0.02811
$ 0.02811$ 0.02811

$ 0.03086
$ 0.03086$ 0.03086

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

+2.55%

-4.67%

-15.77%

-15.77%

سعر Portal To Bitcoin (PTB) في الوقت الحقيقي هو $ 0.02895. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PTB بين أدنى سعر $ 0.02811 وأعلى سعر $ 0.03086، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPTB على الإطلاق هو $ 0.08213221598557312، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.023917348960866256.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PTB +2.55% على مدار الساعة الماضية، -4.67% على مدار 24 ساعة، و -15.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Portal To Bitcoin (PTB)

No.496

$ 52.32M
$ 52.32M$ 52.32M

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

$ 243.18M
$ 243.18M$ 243.18M

1.81B
1.81B 1.81B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

21.51%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Portal To Bitcoin هي $ 52.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.53M. العرض المتداول لـ PTB يبلغ 1.81B، مع إجمالي عرض 5258400000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 243.18M.

سجل سعر Portal To Bitcoin (PTB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Portal To Bitcoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0014182-4.67%
30 يوم$ -0.01984-40.67%
60 يوم$ +0.01895+189.50%
90 يوم$ +0.01895+189.50%
تغير سعر Portal To Bitcoin اليوم

سجل اليوم PTB تغيرًا $ -0.0014182 (-4.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Portal To Bitcoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01984 (-40.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Portal To Bitcoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PTB تغييرًا في $ +0.01895 (+189.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Portal To Bitcoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01895 (+189.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Portal To Bitcoin (PTB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Portal To Bitcoin.

ما هو Portal To Bitcoin ( PTB )

تُقدّم PortalToBitcoin بنية تحتية مبتكرة غير احتجازية عبر سلاسل مُصمّمة لتمكين تداول آمن وفعال مع الحد الأدنى من الثقة بين بيتكوين والبلوكتشين الأخرى مثل إيثيريوم وسولانا. يعتمد جوهر بنية PortalToBitcoin التحتية على تقنية BitScaler الخاصة بها، وهي إطار عمل متطور مُطوّر خصيصًا لتوسيع نطاق معاملات بيتكوين بفعالية واستدامة، مما يُعزز قدرتها على دعم التمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات بلوكتشين الأوسع.

متوفر Portal To Bitcoin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Portal To Bitcoin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PTBلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Portal To Bitcoin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Portal To Bitcoin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Portal To Bitcoin (USD)

كم ستكون قيمة Portal To Bitcoin (PTB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Portal To Bitcoin (PTB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Portal To Bitcoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Portal To Bitcoin!

توكنوميكس Portal To Bitcoin (PTB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Portal To Bitcoin (PTB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PTB والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Portal To Bitcoin ( PTB )

هل تبحث عن كيفية شراء Portal To Bitcoin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Portal To Bitcoin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PTB إلى العملات المحلية

1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى VND
761.81925
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى AUD
A$0.0437145
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى GBP
0.0217125
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى EUR
0.0246075
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى USD
$0.02895
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MYR
RM0.1213005
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TRY
1.2144525
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى JPY
¥4.4004
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ARS
ARS$42.6361125
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى RUB
2.2937085
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى INR
2.555127
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى IDR
Rp482.499807
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى PHP
1.6996545
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى EGP
￡E.1.3713615
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BRL
R$0.1548825
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى CAD
C$0.0402405
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BDT
3.544059
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى NGN
42.13962
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى COP
$111.77595
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ZAR
R.0.4959135
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى UAH
1.2190845
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TZS
T.Sh.71.3052975
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى VES
Bs6.28215
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى CLP
$27.24195
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى PKR
Rs8.207904
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى KZT
15.4480095
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى THB
฿0.9353745
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TWD
NT$0.884712
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى AED
د.إ0.1062465
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى CHF
Fr0.0228705
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى HKD
HK$0.2249415
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى AMD
֏11.091903
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MAD
.د.م0.2672085
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MXN
$0.533838
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SAR
ريال0.1085625
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ETB
Br4.3908465
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى KES
KSh3.7400505
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى JOD
د.أ0.02052555
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى PLN
0.1050885
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى RON
лв0.1265115
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SEK
kr0.2718405
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BGN
лв0.048636
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى HUF
Ft9.6626415
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى CZK
0.605055
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى KWD
د.ك0.0088587
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ILS
0.0940875
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BOB
Bs0.2000445
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى AZN
0.049215
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TJS
SM0.267498
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى GEL
0.078744
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى AOA
Kz26.3899515
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BHD
.د.ب0.0108852
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BMD
$0.02895
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى DKK
kr0.185859
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى HNL
L0.762543
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MUR
1.3175145
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى NAD
$0.4999665
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى NOK
kr0.288921
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى NZD
$0.049794
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى PAB
B/.0.02895
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى PGK
K0.1218795
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى QAR
ر.ق0.105378
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى RSD
дин.2.916423
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى UZS
soʻm348.7951005
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ALL
L2.4048765
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ANG
ƒ0.0518205
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى AWG
ƒ0.05211
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BBD
$0.0579
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BAM
KM0.0483465
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BIF
Fr85.37355
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BND
$0.0373455
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BSD
$0.02895
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى JMD
$4.645896
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى KHR
116.7336375
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى KMF
Fr12.18795
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى LAK
629.3478135
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى LKR
රු8.8178805
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MDL
L0.49215
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MGA
Ar129.240906
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MOP
P0.2318895
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MVR
0.442935
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MWK
MK50.2603845
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى MZN
MT1.849905
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى NPR
रु4.090635
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى PYG
205.3134
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى RWF
Fr42.06435
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SBD
$0.237969
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SCR
0.401826
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SRD
$1.144683
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SVC
$0.2533125
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى SZL
L0.4999665
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TMT
m0.101325
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TND
د.ت0.0849972
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى TTD
$0.1965705
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى UGX
Sh100.8618
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى XAF
Fr16.3278
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى XCD
$0.078165
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى XOF
Fr16.3278
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى XPF
Fr2.9529
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BWP
P0.4119585
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى BZD
$0.0581895
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى CVE
$2.7406965
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى DJF
Fr5.1531
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى DOP
$1.854537
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى DZD
د.ج3.760605
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى FJD
$0.0651375
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى GNF
Fr251.72025
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى GTQ
Q0.221757
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى GYD
$6.062709
1 Portal To Bitcoin (PTB) إلى ISK
kr3.56085

Portal To Bitcoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Portal To Bitcoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Portal To Bitcoin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Portal To Bitcoin

كم يساوي Portal To Bitcoin (PTB) اليوم؟
سعر PTB المباشر في USD هو USD 0.02895، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PTB إلى USD الحالي؟
سعر PTB إلى USD الحالي هو $ 0.02895. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Portal To Bitcoin ؟
القيمة السوقية لعملة PTB هي $ 52.32M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PTB؟
العرض المتداول لتوكن PTB هو 1.81B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PTB؟
حقق PTB سعرًا قياسيًا قدره 0.08213221598557312 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PTB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.023917348960866256 PTB.
ما هو حجم تداول PTB؟
حجم تداول PTB المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 3.53M USD.
هل سترتفع PTB هذا العام؟
قد يرتفع PTB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PTB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:29 (UTC+8)

تحديثات Portal To Bitcoin (PTB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PTB إلى USD

المبلغ

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.02895 USD

تداول PTB

/USDTPTB
$0.02895
$0.02895$0.02895
-4.64%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,319.03
$113,319.03$113,319.03

-1.15%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.82
$4,028.82$4,028.82

-1.66%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04439
$0.04439$0.04439

-4.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4714
$3.4714$3.4714

-10.00%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.82
$4,028.82$4,028.82

-1.66%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,319.03
$113,319.03$113,319.03

-1.15%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6322
$2.6322$2.6322

-0.14%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19436
$0.19436$0.19436

-2.70%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.200
$2.200$2.200

+193.33%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001865
$0.00001865$0.00001865

+186.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000093
$0.0000000000000000093$0.0000000000000000093

+106.66%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000176
$0.0000000176$0.0000000176

+104.65%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008482
$0.0008482$0.0008482

+84.11%