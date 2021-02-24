سعر Mask Network (MASK)
السعر المباشر لمشروع Mask Network (MASK) اليوم هو $ 0.3547، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MASK الحالي إلى USD هو $ 0.3547 لكل MASK.
يحتل Mask Network حاليًا المرتبة #369 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35.47M، مع عرض متداول قدره 100.00M MASK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MASK بين $ 0.3434 (أدنى) و$ 0.3556 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 97.91962343، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5230532270919396.
على المدى القصير، تحرك MASK بمقدار +1.80% خلال الساعة الماضية و-3.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.27K.
No.369
100.00%
2021-02-24 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Mask Network هي $ 35.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.27K. العرض المتداول لـ MASK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.47M.
+1.80%
+0.88%
-3.75%
-3.75%
تتبع تغيرات أسعار Mask Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.003093
|+0.88%
|30 يوم
|$ -0.0297
|-7.73%
|60 يوم
|$ -0.0159
|-4.30%
|90 يوم
|$ -0.0921
|-20.62%
سجل اليوم MASK تغيرًا $ +0.003093 (+0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0297 (-7.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MASK تغييرًا في $ -0.0159 (-4.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0921 (-20.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Mask Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق MASK: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MASK_USDT يتحرك عند مستوى 0.3482 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقع السعر فوق النقطة الوسطى عند 0.3467. يتأرجح السعر حاليًا ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مما يعكس نمط تداول متذبذب ومرتب داخل نقطة المحور. وقد شهدت قوى الشراء والبيع توازنًا مؤقتًا بالقرب من مستوى 0.3467، دون أن يتمكن السعر من اختراق منطقة المقاومة R1 بشكل فعال. تشير مجموعتا المتوسط المتحرك MA وEMA إلى ترتيب شراء، مع توفير نظام المتوسطات القصيرة الأجل دعمًا إيجابيًا. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مما يشير إلى تراكم قوة المشترين. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يدل على عدم وجود حالة شراء أو بيع مفرطة. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة في اتجاه واحد، بينما تبقى معدلات التقلبات منخفضة، ما يشير إلى غياب الزخم الحاد الذي قد يؤدي إلى اختراقات جانبية واضحة. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى 0.3498 (R1)، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.46%. أما أول مستوى دعم أسفله فهو عند 0.3450 (S1)، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.92%. ومن جهة أخرى، توجد مقاومة بعيدة عند 0.3515 (R2) ودعم بعيد عند 0.3419 (S2). وإذا لم يتمكن السعر من الاستقرار فوق مستوى 0.3498، فمن المتوقع إعادة اختبار صلاحية النقطة الوسطى عند 0.3467.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mask Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mask Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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