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سعر Mask Network المباشر اليوم هو 0.3547 USD. القيمة السوقية لـ MASK هي 35,470,000 USD. تابع تحديثات أسعار MASK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mask Network المباشر اليوم هو 0.3547 USD. القيمة السوقية لـ MASK هي 35,470,000 USD. تابع تحديثات أسعار MASK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MASK

معلومات سعر MASK

ما هو MASK

الوثيقة البيضاء لـ MASK

الموقع الرسمي لـ MASK

اقتصاد توكن MASK

توقعات سعر MASK

سجل MASK

دليل شراء MASK

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شعار Mask Network

سعر Mask Network (MASK)

السعر المباشر لـ 1 MASK إلى USD:

$0.3546
$0.3546$0.3546
+0.88%1D
USD
مخطط أسعار Mask Network (MASK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:26:37 (UTC+8)

سعر Mask Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Mask Network (MASK) اليوم هو $ 0.3547، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MASK الحالي إلى USD هو $ 0.3547 لكل MASK.

يحتل Mask Network حاليًا المرتبة #369 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35.47M، مع عرض متداول قدره 100.00M MASK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MASK بين $ 0.3434 (أدنى) و$ 0.3556 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 97.91962343، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5230532270919396.

على المدى القصير، تحرك MASK بمقدار +1.80% خلال الساعة الماضية و-3.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.27K.

معلومات سوق Mask Network (MASK)

No.369

$ 35.47M
$ 35.47M$ 35.47M

$ 56.27K
$ 56.27K$ 56.27K

$ 35.47M
$ 35.47M$ 35.47M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

$ 0.85
$ 0.85$ 0.85

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Mask Network هي $ 35.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.27K. العرض المتداول لـ MASK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.47M.

سجل سعر Mask Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3434
$ 0.3434$ 0.3434
24 ساعة منخفض
$ 0.3556
$ 0.3556$ 0.3556
24 ساعة مرتفع

$ 0.3434
$ 0.3434$ 0.3434

$ 0.3556
$ 0.3556$ 0.3556

$ 97.91962343
$ 97.91962343$ 97.91962343

$ 0.5230532270919396
$ 0.5230532270919396$ 0.5230532270919396

+1.80%

+0.88%

-3.75%

-3.75%

سجل سعر Mask Network (MASK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Mask Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.003093+0.88%
30 يوم$ -0.0297-7.73%
60 يوم$ -0.0159-4.30%
90 يوم$ -0.0921-20.62%
تغير سعر Mask Network اليوم

سجل اليوم MASK تغيرًا $ +0.003093 (+0.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mask Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0297 (-7.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mask Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MASK تغييرًا في $ -0.0159 (-4.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mask Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0921 (-20.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Mask Network (MASK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Mask Network.

تحليل Mask Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Mask Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Mask Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MASK: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

MASK_USDT يتحرك عند مستوى 0.3482 على الإطار الزمني 4 ساعات، حيث يقع السعر فوق النقطة الوسطى عند 0.3467. يتأرجح السعر حاليًا ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1، مما يعكس نمط تداول متذبذب ومرتب داخل نقطة المحور. وقد شهدت قوى الشراء والبيع توازنًا مؤقتًا بالقرب من مستوى 0.3467، دون أن يتمكن السعر من اختراق منطقة المقاومة R1 بشكل فعال. تشير مجموعتا المتوسط المتحرك MA وEMA إلى ترتيب شراء، مع توفير نظام المتوسطات القصيرة الأجل دعمًا إيجابيًا. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مما يشير إلى تراكم قوة المشترين. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، مما يدل على عدم وجود حالة شراء أو بيع مفرطة. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة في اتجاه واحد، بينما تبقى معدلات التقلبات منخفضة، ما يشير إلى غياب الزخم الحاد الذي قد يؤدي إلى اختراقات جانبية واضحة. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى 0.3498 (R1)، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.46%. أما أول مستوى دعم أسفله فهو عند 0.3450 (S1)، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.92%. ومن جهة أخرى، توجد مقاومة بعيدة عند 0.3515 (R2) ودعم بعيد عند 0.3419 (S2). وإذا لم يتمكن السعر من الاستقرار فوق مستوى 0.3498، فمن المتوقع إعادة اختبار صلاحية النقطة الوسطى عند 0.3467.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Mask Network؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز MASK:

1. الاعتماد والاستخدام: يؤثر نمو قاعدة مستخدمي شبكة Mask وتكاملها مع منصات اجتماعية مثل تويتر في الطلب عليها.

2. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام ومعنويات المستثمرين تجاه مشاريع Web3/الخصوصية في تحديد أسعار MASK.

3. الشراكات: تُحفّز التعاون مع المنصات الكبرى وبروتوكولات DeFi ومشاريع Web3 حركة الأسعار.

4. فائدته كرمز: إن استخدام MASK في الحوكمة والتحوّط والوصول إلى الميزات المتميزة يخلق طلبًا جوهريًا عليه.

5. المنافسة: تُحدِّد أداء MASK مقارنةً بمشاريع العملات المشفرة الأخرى التي تركز على الخصوصية ووسائل التواصل الاجتماعي.

6. البيئة التنظيمية: تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة، خاصةً فيما يتعلق برموز الخصوصية، في ثقة المستثمرين.

7. التطوير التقني: تؤثر تحديثات المنصة والمزايا الجديدة والتقدّم في خارطة الطريق في إدراك القيمة على المدى الطويل.

8. حجم التداول: تُؤثِّر السيولة في البورصات واهتمام المؤسسات في استقرار الأسعار وإمكانية النمو.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Mask Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MASK اليوم، إذ إنها عملة مشفرة متقلبة تتيح إمكانات Web3 على منصات التواصل الاجتماعي التقليدية مثل Twitter وFacebook. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بينما يتابع المستثمرون أداء العملات وأحدث اتجاهات السوق. تُعَدّ تقنية الربط الفريدة التي تقدمها MASK بين Web2 وWeb3 سببًا لشعبيتها في أنشطة DeFi والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، مما يزيد من الاهتمام اليومي بسعرها.

توقعات أسعار Mask Network

Mask Network (MASK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MASK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMask Network (MASK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mask Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mask Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MASK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mask Network.

كيفية شراء واستثمار Mask Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Mask Network؟ شراء MASK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Mask Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Mask Network (MASK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Mask Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Mask Network (MASK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Mask Network

يسمح لك امتلاك Mask Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Mask Network ( MASK )

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mask Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Mask Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedEnergi Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mask Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:26:37 (UTC+8)

تحديثات Mask Network (MASK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Mask Network

MASK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MASK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MASK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Mask Network (MASK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mask Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMASK
$0.3546
$0.3546$0.3546
+0.93%
161.65K (USDT)

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1 MASK = 0.3547 USD