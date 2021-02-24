سعر Mask Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Mask Network (MASK) اليوم هو $ 0.3547، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MASK الحالي إلى USD هو $ 0.3547 لكل MASK.

يحتل Mask Network حاليًا المرتبة #369 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35.47M، مع عرض متداول قدره 100.00M MASK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MASK بين $ 0.3434 (أدنى) و$ 0.3556 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 97.91962343، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.5230532270919396.

على المدى القصير، تحرك MASK بمقدار +1.80% خلال الساعة الماضية و-3.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.27K.

معلومات سوق Mask Network (MASK)

التصنيف No.369 القيمة السوقية $ 35.47M$ 35.47M $ 35.47M الحجم (24 ساعة) $ 56.27K$ 56.27K $ 56.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.47M$ 35.47M $ 35.47M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 100.00% تاريخ الإصدار 2021-02-24 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.85$ 0.85 $ 0.85 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Mask Network هي $ 35.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.27K. العرض المتداول لـ MASK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.47M.