سعر SafePal (SFP)
السعر المباشر لمشروع SafePal (SFP) اليوم هو $ 0.2426، مع تغير بنسبة 5.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFP الحالي إلى USD هو $ 0.2426 لكل SFP.
يحتل SafePal حاليًا المرتبة #163 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121.30M، مع عرض متداول قدره 500.00M SFP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFP بين $ 0.22 (أدنى) و$ 0.2524 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.38887661، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21569230772450845.
على المدى القصير، تحرك SFP بمقدار +3.36% خلال الساعة الماضية و+2.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.27K.
No.163
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ SafePal هي $ 121.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.27K. العرض المتداول لـ SFP يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.30M.
+3.36%
+5.10%
+2.40%
+2.40%
تتبع تغيرات أسعار SafePal لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.011782
|+5.10%
|30 يوم
|$ +0.0308
|+14.54%
|60 يوم
|$ +0.0123
|+5.34%
|90 يوم
|$ -0.0309
|-11.30%
سجل اليوم SFP تغيرًا $ +0.011782 (+5.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0308 (+14.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SFP تغييرًا في $ +0.0123 (+5.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0309 (-11.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SafePal الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SFP: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
SFP_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.2379، حيث يقع السعر فوق مركز التذبذب عند 0.2341. وقد تجاوز السعر حاليًا مستوى المقاومة R1 عند 0.2356 ولامس منطقة R2 بالقرب من 0.2364. يشير نظام التمركز إلى أن السعر يتداول ضمن نطاق مرتفع نسبيًا. أما بالنسبة لمؤشرات المتوسطات المتحركة، فلا تظهر إشارة ترتيب صعودي. كما شكل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يبقى مؤشر RSI عند مستوى محايد. وتُظهر مؤشرات الخطوط السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال، فيما يتجه معدل التذبذب نحو التقارب. ويتميز توزيع القوة الدافعة بخصائص التشتت. بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة، فإن أقرب نقطة دعم تقع عند مستوى R2 عند 0.2364، على بعد حوالي 0.0015 عن السعر الحالي. أما أول مستوى دعم أسفل منه فيتمركز بين R1 والمركز عند 0.2356، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.0023. ومن جهة الدفاع البعيد، يُركز الاهتمام على مستوى المركز عند 0.2341، الذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.0038. وأخيرًا، يُعتبر مستوى الدعم الأدنى التالي عند نقطة S1 عند 0.2333.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SafePal نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SafePal، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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