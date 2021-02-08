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سعر SafePal المباشر اليوم هو 0.2426 USD. القيمة السوقية لـ SFP هي 121,300,000 USD. تابع تحديثات أسعار SFP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SafePal المباشر اليوم هو 0.2426 USD. القيمة السوقية لـ SFP هي 121,300,000 USD. تابع تحديثات أسعار SFP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو SFP

الوثيقة البيضاء لـ SFP

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سعر SafePal (SFP)

السعر المباشر لـ 1 SFP إلى USD:

$0.2428
$0.2428$0.2428
+5.10%1D
USD
مخطط أسعار SafePal (SFP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:31:34 (UTC+8)

سعر SafePal اليوم

السعر المباشر لمشروع SafePal (SFP) اليوم هو $ 0.2426، مع تغير بنسبة 5.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFP الحالي إلى USD هو $ 0.2426 لكل SFP.

يحتل SafePal حاليًا المرتبة #163 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121.30M، مع عرض متداول قدره 500.00M SFP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFP بين $ 0.22 (أدنى) و$ 0.2524 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.38887661، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21569230772450845.

على المدى القصير، تحرك SFP بمقدار +3.36% خلال الساعة الماضية و+2.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.27K.

معلومات سوق SafePal (SFP)

No.163

$ 121.30M
$ 121.30M$ 121.30M

$ 59.27K
$ 59.27K$ 59.27K

$ 121.30M
$ 121.30M$ 121.30M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

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500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ SafePal هي $ 121.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.27K. العرض المتداول لـ SFP يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.30M.

سجل سعر SafePal بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.22
$ 0.22$ 0.22
24 ساعة منخفض
$ 0.2524
$ 0.2524$ 0.2524
24 ساعة مرتفع

$ 0.22
$ 0.22$ 0.22

$ 0.2524
$ 0.2524$ 0.2524

$ 4.38887661
$ 4.38887661$ 4.38887661

$ 0.21569230772450845
$ 0.21569230772450845$ 0.21569230772450845

+3.36%

+5.10%

+2.40%

+2.40%

سجل سعر SafePal (SFP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SafePal لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.011782+5.10%
30 يوم$ +0.0308+14.54%
60 يوم$ +0.0123+5.34%
90 يوم$ -0.0309-11.30%
تغير سعر SafePal اليوم

سجل اليوم SFP تغيرًا $ +0.011782 (+5.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SafePal لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0308 (+14.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SafePal لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SFP تغييرًا في $ +0.0123 (+5.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SafePal لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0309 (-11.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SafePal (SFP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SafePal.

تحليل SafePal

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SafePal الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق SafePal اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SFP: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

SFP_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.2379، حيث يقع السعر فوق مركز التذبذب عند 0.2341. وقد تجاوز السعر حاليًا مستوى المقاومة R1 عند 0.2356 ولامس منطقة R2 بالقرب من 0.2364. يشير نظام التمركز إلى أن السعر يتداول ضمن نطاق مرتفع نسبيًا. أما بالنسبة لمؤشرات المتوسطات المتحركة، فلا تظهر إشارة ترتيب صعودي. كما شكل مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يبقى مؤشر RSI عند مستوى محايد. وتُظهر مؤشرات الخطوط السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال، فيما يتجه معدل التذبذب نحو التقارب. ويتميز توزيع القوة الدافعة بخصائص التشتت. بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة، فإن أقرب نقطة دعم تقع عند مستوى R2 عند 0.2364، على بعد حوالي 0.0015 عن السعر الحالي. أما أول مستوى دعم أسفل منه فيتمركز بين R1 والمركز عند 0.2356، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.0023. ومن جهة الدفاع البعيد، يُركز الاهتمام على مستوى المركز عند 0.2341، الذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.0038. وأخيرًا، يُعتبر مستوى الدعم الأدنى التالي عند نقطة S1 عند 0.2333.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SafePal؟

يتأثر سعر SafePal (SFP) بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب على محافظ الأجهزة – بما أن SafePal هي منتجها الأساسي، فإن زيادة اعتماد مستخدمي محافظها للعملات المشفرة تُعزّز من فائدة الرمز المميز وقيمتها.

2. معنويات السوق – تؤثّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام بشكل كبير في تحركات أسعار SFP.

3. إدراجات البورصات – تُسهم الشراكات الجديدة مع البورصات في توسيع نطاق الوصول وزيادة حجم التداول.

4. فائدة الرمز المميز – تشمل حالات استخدام SFP داخل نظام SafePal البيئي، بما في ذلك الخصومات وحقوق الحوكمة.

5. المنافسة – أداء SafePal مقارنةً بمزوّدي محافظ الأجهزة الآخرين مثل Ledger وTrezor.

6. الأخبار التنظيمية – تُؤثّر اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة على مزوّدي المحافظ وبروتوكولات DeFi.

7. إعلانات الشراكات – التعاون مع مشروعات وتبادلات عملات مشفرة كبرى.

8. التحديثات التقنية – الميزات الجديدة وتحسينات الأمان وإطلاق المنتجات.

9. حجم التداول – تُسهم السيولة العالية في دعم استقرار الأسعار بشكل عام.

10. الارتباط ببيتكوين – مثل معظم العملات البديلة، غالبًا ما يتبع سعر SFP اتجاه سعر بيتكوين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر SafePal اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر SafePal (SFP) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تقييم الاتجاهات وأنماط التقلبات.

توقعات أسعار SafePal

SafePal (SFP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SFP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSafePal (SFP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SafePal نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SafePal الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SFP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SafePal.

كيفية شراء واستثمار SafePal في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع SafePal؟ شراء SFP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SafePal. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SafePal (SFP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SafePal فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء SafePal (SFP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع SafePal

يسمح لك امتلاك SafePal بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

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شراء SafePal (SFP) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو SafePal ( SFP )

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SafePal، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SafePal الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SafePal

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:31:34 (UTC+8)

تحديثات SafePal (SFP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن SafePal

SFP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SFP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SFP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SafePal (SFP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SafePal المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSFP
$0.242
$0.242$0.242
+4.71%
253.89K (USDT)

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1 SFP = 0.2426 USD