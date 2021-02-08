سعر SafePal اليوم

السعر المباشر لمشروع SafePal (SFP) اليوم هو $ 0.2426، مع تغير بنسبة 5.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFP الحالي إلى USD هو $ 0.2426 لكل SFP.

يحتل SafePal حاليًا المرتبة #163 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121.30M، مع عرض متداول قدره 500.00M SFP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFP بين $ 0.22 (أدنى) و$ 0.2524 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.38887661، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21569230772450845.

على المدى القصير، تحرك SFP بمقدار +3.36% خلال الساعة الماضية و+2.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.27K.

معلومات سوق SafePal (SFP)

التصنيف No.163 القيمة السوقية $ 121.30M$ 121.30M $ 121.30M الحجم (24 ساعة) $ 59.27K$ 59.27K $ 59.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.30M$ 121.30M $ 121.30M إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M الحد الأقصى للعرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 إجمالي العرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 معدل التداول 100.00% تاريخ الإصدار 2021-02-08 00:00:00 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ SafePal هي $ 121.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.27K. العرض المتداول لـ SFP يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.30M.