سعر AITECH Cloud Network اليوم

السعر المباشر لمشروع AITECH Cloud Network (ACN) اليوم هو $ 0.004825، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACN الحالي إلى USD هو $ 0.004825 لكل ACN.

يحتل AITECH Cloud Network حاليًا المرتبة #891 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.61M، مع عرض متداول قدره 1.78B ACN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACN بين $ 0.004728 (أدنى) و$ 0.004917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.49763528365825555، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00502796088740184.

على المدى القصير، تحرك ACN بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-7.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 229.65K.

معلومات سوق AITECH Cloud Network (ACN)

التصنيف No.891 القيمة السوقية $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M الحجم (24 ساعة) $ 229.65K$ 229.65K $ 229.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M إمداد دورة التداول 1.78B 1.78B 1.78B الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 معدل التداول 89.20% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AITECH Cloud Network هي $ 8.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 229.65K. العرض المتداول لـ ACN يبلغ 1.78B، مع إجمالي عرض 1986052500. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.65M.