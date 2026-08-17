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سعر AITECH Cloud Network المباشر اليوم هو 0.004825 USD. القيمة السوقية لـ ACN هي 8,608,577.293025 USD. تابع تحديثات أسعار ACN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AITECH Cloud Network المباشر اليوم هو 0.004825 USD. القيمة السوقية لـ ACN هي 8,608,577.293025 USD. تابع تحديثات أسعار ACN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ACN

معلومات سعر ACN

ما هو ACN

الوثيقة البيضاء لـ ACN

الموقع الرسمي لـ ACN

اقتصاد توكن ACN

توقعات سعر ACN

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شعار AITECH Cloud Network

سعر AITECH Cloud Network (ACN)

السعر المباشر لـ 1 ACN إلى USD:

$0.004825
$0.004825$0.004825
-0.37%1D
USD
مخطط أسعار AITECH Cloud Network (ACN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:08:29 (UTC+8)

سعر AITECH Cloud Network اليوم

السعر المباشر لمشروع AITECH Cloud Network (ACN) اليوم هو $ 0.004825، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACN الحالي إلى USD هو $ 0.004825 لكل ACN.

يحتل AITECH Cloud Network حاليًا المرتبة #891 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.61M، مع عرض متداول قدره 1.78B ACN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACN بين $ 0.004728 (أدنى) و$ 0.004917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.49763528365825555، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00502796088740184.

على المدى القصير، تحرك ACN بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-7.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 229.65K.

معلومات سوق AITECH Cloud Network (ACN)

No.891

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

$ 229.65K
$ 229.65K$ 229.65K

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

1.78B
1.78B 1.78B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,986,052,500
1,986,052,500 1,986,052,500

89.20%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AITECH Cloud Network هي $ 8.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 229.65K. العرض المتداول لـ ACN يبلغ 1.78B، مع إجمالي عرض 1986052500. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.65M.

سجل سعر AITECH Cloud Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004728
$ 0.004728$ 0.004728
24 ساعة منخفض
$ 0.004917
$ 0.004917$ 0.004917
24 ساعة مرتفع

$ 0.004728
$ 0.004728$ 0.004728

$ 0.004917
$ 0.004917$ 0.004917

$ 0.49763528365825555
$ 0.49763528365825555$ 0.49763528365825555

$ 0.00502796088740184
$ 0.00502796088740184$ 0.00502796088740184

+0.02%

-0.37%

-7.68%

-7.68%

سجل سعر AITECH Cloud Network (ACN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AITECH Cloud Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001792-0.37%
30 يوم$ -0.000808-14.35%
60 يوم$ -0.001844-27.66%
90 يوم$ -0.004243-46.80%
تغير سعر AITECH Cloud Network اليوم

سجل اليوم ACN تغيرًا $ -0.00001792 (-0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AITECH Cloud Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000808 (-14.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AITECH Cloud Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACN تغييرًا في $ -0.001844 (-27.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AITECH Cloud Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.004243 (-46.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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توقعات أسعار AITECH Cloud Network

AITECH Cloud Network (ACN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAITECH Cloud Network (ACN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AITECH Cloud Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AITECH Cloud Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ACN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AITECH Cloud Network.

كيفية شراء واستثمار AITECH Cloud Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع AITECH Cloud Network؟ شراء ACN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AITECH Cloud Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AITECH Cloud Network (ACN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AITECH Cloud Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء AITECH Cloud Network (ACN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع AITECH Cloud Network

يسمح لك امتلاك AITECH Cloud Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو AITECH Cloud Network ( ACN )

AITECH Cloud Network (ACN) هي منظومة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مصممة لدعم الجيل القادم من مطوري AI. وقد تطورت من Solidus Ai Tech، حيث تجمع بين قدرات الحوسبة، وتنظيم الوكلاء، وطبقة اقتصادية متكاملة لتمكين تنفيذ AI واقعي قابل للتوسع ضمن بيئة آمنة مدعومة بتقنيات Web3.

AITECH Cloud Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AITECH Cloud Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AITECH Cloud Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AITECH Cloud Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:08:29 (UTC+8)

تحديثات AITECH Cloud Network (ACN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ACN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ACN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ACN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق AITECH Cloud Network (ACN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AITECH Cloud Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACN
$0.004816
$0.004816$0.004816
-0.54%
47.59M (USDT)

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1 ACN = 0.004825 USD