سعر ABBC Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع ABBC Coin (ABBC) اليوم هو $ 0.003883، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABBC الحالي إلى USD هو $ 0.003883 لكل ABBC.

يحتل ABBC Coin حاليًا المرتبة #1354 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.52M، مع عرض متداول قدره 905.30M ABBC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABBC بين $ 0.0035 (أدنى) و$ 0.00444 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.05421، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00071073000438787.

على المدى القصير، تحرك ABBC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+23.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 169.50.

معلومات سوق ABBC Coin (ABBC)

التصنيف No.1354 القيمة السوقية $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M الحجم (24 ساعة) $ 169.50$ 169.50 $ 169.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M إمداد دورة التداول 905.30M 905.30M 905.30M الحد الأقصى للعرض 1,225,109,279 1,225,109,279 1,225,109,279 إجمالي العرض 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 معدل التداول 73.89% البلوكتشين العام ABBC

القيمة السوقية الحالية لـ ABBC Coin هي $ 3.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 169.50. العرض المتداول لـ ABBC يبلغ 905.30M، مع إجمالي عرض 907217636.86000007. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76M.