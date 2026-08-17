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سعر ABBC Coin المباشر اليوم هو 0.003883 USD. القيمة السوقية لـ ABBC هي 3,515,295.80354931392656 USD. تابع تحديثات أسعار ABBC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ABBC Coin المباشر اليوم هو 0.003883 USD. القيمة السوقية لـ ABBC هي 3,515,295.80354931392656 USD. تابع تحديثات أسعار ABBC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ABBC

معلومات سعر ABBC

ما هو ABBC

الوثيقة البيضاء لـ ABBC

الموقع الرسمي لـ ABBC

اقتصاد توكن ABBC

توقعات سعر ABBC

سجل ABBC

دليل شراء ABBC

محول عملة ABBC إلى الفيات

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سعر ABBC Coin (ABBC)

السعر المباشر لـ 1 ABBC إلى USD:

$0.003883
$0.003883$0.003883
0.00%1D
USD
مخطط أسعار ABBC Coin (ABBC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:05:07 (UTC+8)

سعر ABBC Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع ABBC Coin (ABBC) اليوم هو $ 0.003883، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ABBC الحالي إلى USD هو $ 0.003883 لكل ABBC.

يحتل ABBC Coin حاليًا المرتبة #1354 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.52M، مع عرض متداول قدره 905.30M ABBC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ABBC بين $ 0.0035 (أدنى) و$ 0.00444 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.05421، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00071073000438787.

على المدى القصير، تحرك ABBC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+23.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 169.50.

معلومات سوق ABBC Coin (ABBC)

No.1354

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

$ 169.50
$ 169.50$ 169.50

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86000007
907,217,636.86000007 907,217,636.86000007

73.89%

ABBC

القيمة السوقية الحالية لـ ABBC Coin هي $ 3.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 169.50. العرض المتداول لـ ABBC يبلغ 905.30M، مع إجمالي عرض 907217636.86000007. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76M.

سجل سعر ABBC Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035
24 ساعة منخفض
$ 0.00444
$ 0.00444$ 0.00444
24 ساعة مرتفع

$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035

$ 0.00444
$ 0.00444$ 0.00444

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.00071073000438787
$ 0.00071073000438787$ 0.00071073000438787

0.00%

0.00%

+23.07%

+23.07%

سجل سعر ABBC Coin (ABBC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ABBC Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ +0.00094+31.94%
60 يوم$ +0.00046+13.43%
90 يوم$ -0.00037-8.70%
تغير سعر ABBC Coin اليوم

سجل اليوم ABBC تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ABBC Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00094 (+31.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ABBC Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ABBC تغييرًا في $ +0.00046 (+13.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ABBC Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00037 (-8.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ABBC Coin (ABBC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ABBC Coin.

تحليل ABBC Coin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ABBC Coin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ABBC Coin؟

تؤثر عدة عوامل في أسعار عملة ABBC:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تقدم التطوير وتحديثات المنصة
4. إعلانات الشراكات واعتماد الأعمال للعملة
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على العملات المشفرة
6. ديناميات العرض والطلب
7. المنافسة من مشاريع البلوك تشين المماثلة
8. أنماط التحليل الفني
9. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومستوى المشاركة المجتمعية
10. تحركات سعر البيتكوين باعتباره الرائد في السوق

لماذا يريد الناس معرفة سعر ABBC Coin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة ABBC اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، ودراسة فرص الاستثمار. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار ABBC Coin

ABBC Coin (ABBC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ABBC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرABBC Coin (ABBC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ABBC Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ABBC Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ABBC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ABBC Coin.

كيفية شراء واستثمار ABBC Coin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ABBC Coin؟ شراء ABBC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ABBC Coin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ABBC Coin (ABBC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ABBC Coin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ABBC Coin (ABBC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ABBC Coin

يسمح لك امتلاك ABBC Coin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو ABBC Coin ( ABBC )

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ABBC Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ABBC Coin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Proof of Stake (PoS)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ABBC Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:05:07 (UTC+8)

تحديثات ABBC Coin (ABBC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ABBC Coin

ABBC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ABBC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ABBC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ABBC Coin (ABBC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ABBC Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTABBC
$0.003883
$0.003883$0.003883
0.00%
43.66K (USDT)

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ABBC
USD
USD

1 ABBC = 0.003883 USD