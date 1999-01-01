IUP

منصة IUPPITER عبارة عن منصة ألعاب Web3 تعمل على تمكين ملكية الأصول الرقمية والتشغيل البيني بين الألعاب واقتصادات الألعاب اللامركزية من خلال برنامج DOCK الوسيط الخاص بها.

اسم العملة المشفرةIUP

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامXPLA

مقدمةمنصة IUPPITER عبارة عن منصة ألعاب Web3 تعمل على تمكين ملكية الأصول الرقمية والتشغيل البيني بين الألعاب واقتصادات الألعاب اللامركزية من خلال برنامج DOCK الوسيط الخاص بها.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.