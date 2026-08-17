سعر RIF اليوم

السعر المباشر لمشروع RIF (RIF) اليوم هو $ 0.07258، مع تغير بنسبة 4.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIF الحالي إلى USD هو $ 0.07258 لكل RIF.

يحتل RIF حاليًا المرتبة #161 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.58M، مع عرض متداول قدره 1.00B RIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIF بين $ 0.069 (أدنى) و$ 0.0738 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.45910638، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0273613350172.

على المدى القصير، تحرك RIF بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و+1.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.54K.

معلومات سوق RIF (RIF)

التصنيف No.161 القيمة السوقية $ 72.58M$ 72.58M $ 72.58M الحجم (24 ساعة) $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.58M$ 72.58M $ 72.58M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام RBTC

القيمة السوقية الحالية لـ RIF هي $ 72.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.54K. العرض المتداول لـ RIF يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.58M.