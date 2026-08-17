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سعر RIF المباشر اليوم هو 0.07258 USD. القيمة السوقية لـ RIF هي 72,580,000 USD. تابع تحديثات أسعار RIF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر RIF المباشر اليوم هو 0.07258 USD. القيمة السوقية لـ RIF هي 72,580,000 USD. تابع تحديثات أسعار RIF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RIF

معلومات سعر RIF

ما هو RIF

الوثيقة البيضاء لـ RIF

الموقع الرسمي لـ RIF

اقتصاد توكن RIF

توقعات سعر RIF

سجل RIF

دليل شراء RIF

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سعر RIF (RIF)

السعر المباشر لـ 1 RIF إلى USD:

$0.07258
$0.07258$0.07258
+4.64%1D
USD
مخطط أسعار RIF (RIF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:12:05 (UTC+8)

سعر RIF اليوم

السعر المباشر لمشروع RIF (RIF) اليوم هو $ 0.07258، مع تغير بنسبة 4.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIF الحالي إلى USD هو $ 0.07258 لكل RIF.

يحتل RIF حاليًا المرتبة #161 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.58M، مع عرض متداول قدره 1.00B RIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIF بين $ 0.069 (أدنى) و$ 0.0738 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.45910638، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0273613350172.

على المدى القصير، تحرك RIF بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و+1.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.54K.

معلومات سوق RIF (RIF)

No.161

$ 72.58M
$ 72.58M$ 72.58M

$ 75.54K
$ 75.54K$ 75.54K

$ 72.58M
$ 72.58M$ 72.58M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

RBTC

القيمة السوقية الحالية لـ RIF هي $ 72.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.54K. العرض المتداول لـ RIF يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.58M.

سجل سعر RIF بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.069
$ 0.069$ 0.069
24 ساعة منخفض
$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738
24 ساعة مرتفع

$ 0.069
$ 0.069$ 0.069

$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738

$ 0.45910638
$ 0.45910638$ 0.45910638

$ 0.0273613350172
$ 0.0273613350172$ 0.0273613350172

+0.30%

+4.64%

+1.19%

+1.19%

سجل سعر RIF (RIF) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار RIF لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0032184+4.64%
30 يوم$ -0.06309-46.51%
60 يوم$ -0.00699-8.79%
90 يوم$ +0.00212+3.00%
تغير سعر RIF اليوم

سجل اليوم RIF تغيرًا $ +0.0032184 (+4.64%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر RIF لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.06309 (-46.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر RIF لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RIF تغييرًا في $ -0.00699 (-8.79%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر RIF لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00212 (+3.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة RIF (RIF)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار RIF.

تحليل RIF

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار RIF الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق RIF اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RIF: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

RIF_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات تحت نقطة المحور عند 0.06982، ويبلغ السعر الحالي 0.06951، وهو يقع في المنطقة الانتقالية بين مستوى الدعم S1 والمحور. كما أن السعر يبقى فوق مستوى الدعم S2 عند 0.06867، مما يعكس نمطًا للتداول ضمن نطاق ضيق على المدى القصير. يشهد السوق توازنًا بين المشترين والبائعين داخل هذا النطاق الضيق، دون تحقيق اختراق واضح نحو اتجاه محدد، ما يجعل السوق في حالة انتظار لتحديد الاتجاه القادم. تشير مؤشرات المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارة شراء، بينما يظهر مؤشر MACD شكل تقاطع ذهبي، مما يدل على تراكم قوة الشراء على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، مما يشير إلى عدم وجود ظروف شراء أو بيع متطرفة حاليًا. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تصدر إشارات إيجابية متسقة، مع بقاء معدل التذبذب منخفضًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في معنويات السوق وغياب أي دفع قوي نحو اتجاه واحد، حيث تتوزع القوة بشكل متجانس ومتمركز. على الصعيد العلوي، يُعد المستوى المرجعي الأقرب هو محور السعر عند 0.06982، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند مستوى R1 عند 0.07038، وبفارق حوالي 1.2% عن السعر الحالي. وعلى الصعيد السفلي، يقع أقرب دعم عند مستوى S1 عند 0.06923، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%، فيما يمثل مستوى الدعم الرئيسي S2 عند 0.06867، الذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2%. تتميز مستويات الأسعار بالكثافة في المناطق القريبة، مع مساحة محدودة للتحرك في المناطق البعيدة، مما يجعل حدود نطاق التداول واضحة ودقيقة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار RIF؟

تتأثر أسعار رموز RIF بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد شبكة RSK واستخدامها – فكلما زاد الطلب على العقود الذكية، ارتفعت فائدة RIF.
2. تقلبات أسعار البيتكوين – إذ تعمل RIF على سلسلة جانبية (Sidechain) من RSK متصلة بالبيتكوين.
3. نمو نظام التمويل اللامركزي (DeFi) على منصة RSK.
4. ديناميكيات المعروض من الرموز وآليات الحوكمة (الستيكينغ).
5. المزاج العام لسوق العملات المشفرة.
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على البيتكوين والسلسلات الجانبية.
7. التطورات التقنية والشراكات داخل منظومة RSK.
8. حجم التداول والسيولة في البورصات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر RIF اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر RIF اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم. تساعد الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد فرص الشراء/البيع وتتبع الأداء.

توقعات أسعار RIF

RIF (RIF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RIF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRIF (RIF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر RIF نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر RIF الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RIF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار RIF.

كيفية شراء واستثمار RIF في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع RIF؟ شراء RIF سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء RIF. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء RIF (RIF).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة RIF فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء RIF (RIF)

ماذا يمكنك أن تفعل مع RIF

يسمح لك امتلاك RIF بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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ما هو RIF ( RIF )

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard)  is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

RIF المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RIF، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب RIF الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول RIF

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:12:05 (UTC+8)

تحديثات RIF (RIF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن RIF

RIF USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RIF باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RIF USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق RIF (RIF) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RIF المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRIF
$0.07264
$0.07264$0.07264
+4.68%
1.06M (USDT)

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1 RIF = 0.07258 USD